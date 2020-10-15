Нарушил карантин: американского теннисиста накажут за побег из России

На этой неделе истории о том, как известные спортсмены пренебрегают правилами самоизоляции и летают по миру, будучи зараженными COVID-19, вышли на новый уровень.

Реклама

Сначала Криштиану Роналду сбежал из клубного отеля «Ювентуса», не дождавшись конца карантина после контакта с зараженными тренерами, а затем сам подхватил коронавирус в стане сборной Португалии и нарушил вторую самоизоляцию за неделю, вылетев обратно в Турин.

Теперь подобная ситуация произошла уже в России с американским теннисистом Сэмом Куэрри. Спортсмен прибыл в Европу вместе с женой и восьмимесячным сыном, чтобы принять участие в турнире «Большого шлема» «Роллан Гаррос» и еще нескольких соревнованиях.

В частности, американец должен был выступить на турнире в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open (10-18 октября), однако накануне первого матча сдал положительный тест на коронавирус. Также зараженными оказались его супруга и ребенок.

Семья была тут же изолирована в одном из представительных отелей Северной столицы. Вместо Куэрри на турнир заявился серб Виктор Троицки, а заболевший теннисист должен был провести как минимум две недели в самоизоляции.

Однако затем с американцем связались представители местных органов здравоохранения и сообщили, что, если после осмотра врач обнаружит у кого-либо из зараженных внешние симптомы болезни, то этот человек будет госпитализирован и начнет проходить лечение отдельно.

По информации журналиста New York Times Бена Роттенберга, это серьезно напугало Куэрри, который не желал разлучаться с семьей в незнакомой стране. Несмотря на отсутствие серьезных симптомов, спортсмен решил максимально перестраховаться от пребывания в российской больнице и организовал побег.

При помощи спонсоров Куэрри нанял частный самолет и оперативно перебрался в одну из соседних европейских стран, которая не требовала отрицательного теста на COVID-19 для въезда. Всю дорогу инфицированные провели в задней части воздушного судна, чтобы не заразить пилотов.

Теперь американец находится в одном из государств Восточной Европы в арендованной квартире и не раскрывает свое местоположение.

Руководство St. Petersburg Open было вынуждено сообщить о грубом нарушении карантина представителям Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В международной организации возмутились поведением американца и в официальном заявлении пообещали провести расследование инцидента:

«ATP была проинформирована о серьезном нарушении протокола COVID-19 одним из теннисистов во время турнира в Санкт-Петербурге.

Напоминаем игрокам и их тренерским штабам, что нарушение протокола может поставить под угрозу проведение данного турнира, а также повлиять на последующие соревнования под эгидой ATP.

В соответствии с кодексом правил ATP мы очень серьезно относимся к данному инциденту и продолжаем расследование».

Некоторые представители тенниса поддержали решение спортсмена, несмотря на грубое нарушение мер безопасности.

«Серьезно — я бы поступил точно так же, если бы меня сопровождали супруга и 8-месячный сын. Я бы ни за что не лег в советскую больницу, разлучившись с ребенком на две недели»,

— написал в Twitter тренер Майкл Джойс, который с 2005 по 2011 год был наставником Марии Шараповой.

No kidding but I would do the same with a wife and 8 month old baby. No way I m going to a Soviet hospital and separating from my baby for 14 days . https://t.co/3i1dspXYN7 — Michael Joyce (@mikejoyce73) October 14, 2020

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась еще более жестко:

«Можно с уверенностью сказать, что Сэм Куэрри больше никогда в Россию не вернется. И я уверена, что он по этому поводу не переживает».

Однако переживать американцу все же стоит, ведь из-за этого поступка ему грозит от ATP штраф до $100 тысяч и отстранение от турниров под эгидой данной организации на срок до трех лет.