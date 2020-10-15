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«Обидное падение»: жена Ягудина травмировалась при подготовке к шоу

Жена Ягудина выбыла из «Ледникового периода» из-за травмы

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Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина получила травму при подготовке к шоу «Ледниковый период», ведущими которого являются ее супруг Алексей Ягудин и Алина Загитова. Женщине пришлось покинуть проект, а сроки ее восстановления не сообщаются. Ранее фигуристка несколько раз переносила операцию на ноге из-за перелома, шутила, что «помрет как новенькая», а Ягудин утверждал, что в российской больнице ей так «изуродовали ногу», что пришлось ехать в Германию, где кость сломали и восстановили заново.

Олимпийская чемпионка Турина-2006, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы в парном катании Татьяна Тотьмянина получила травму на тренировке очередного номера для проекта «Ледниковый период». Теперь спортсменка не сможет принять участие, по крайней мере, в съемках ближайшего выпуска шоу. Сроки ее восстановления не называются.

В официальном Instagram проекта сообщили, что фигуристка травмировалась во время исполнения «одного из сложных элементов» и пожелали «скорейшего восстановления и возвращения в проект», а вместо нее выступать будет Яна Хохлова — чемпионка Европы в танцах на льду.

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Всем привет! В составе участников нашего проекта произошли изменения. Во время исполнения одного из сложных элементов Татьяна Тотьмянина получила травму, которая не позволит ей в ближайшее время выйти на лёд. Поэтому в эту субботу вы увидите выступление Вячеслава Чепурченко с Яной Хохловой! С нетерпением ждём нового выпуска, желаем Татьяне скорейшего восстановления и возвращения в проект #ледниковыйпериод #первыйканал

Публикация от Ледниковыи период (@ice_1tv)

Сама Тотьмянина тоже разместила пост для встревоженных болельщиков, отметив, что, «когда выходишь на лед с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка...».

Таким образом, высока вероятность, что спортсменка получила травму по вине своего партнера по проекту, актера Вячеслава Чепурченко, которому не хватает опыта в исполнении спортивных трюков.

А тем самым «сложным элементом», который привел к падению и травме Тотьмяниной, скорее всего, стала поддержка, во время которой мужчина должен удерживать партнершу в воздухе и при этом продолжать движение по льду или даже делать вращения вокруг своей оси.

В первых двух выпусках проекта эта пара не стеснялась делать довольно рискованные поддержки, несмотря на недостаток умения у Чепурченко.

Так, в номере под «It Ain't Necessarily So» актер поднимал Тотьмянину пять раз в самых разных вариациях — двумя руками держал ее на весу и вращался вокруг своей оси; просто закидывал спортсменку на плечо и продолжал скользить вперед; ставил ее одной ногой себе на колено; с переворотом закидывал на плечо; держал Тотьмянину на весу, сам сгибаясь в коленях и продолжая движение…

Это невероятно сложный уровень для новичка в фигурном катании.

«Молодец, сберег нам поддержку!», «Чуть взялся не так, я думал, сейчас бросит!» — говорил актеру после проката глава проекта Илья Авербух.

Однако при подготовке третьей программы для шоу произошло ЧП.

«Случилось обидное падение и травма... Увы, два месяца работы, два замечательных эфира — и я снова вышла из строя. Жизнь продолжается, и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект», — написала Тотьмянина.

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Пост для неравнодушных В жизни спортсмена всегда много травм,а когда выходишь на лёд с непрофессионалом никогда не знаешь,чем может закончится тренировка... При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма... Увы,два месяца работы,два замечательных эфира и я снова вышла из строя Жизнь продолжается и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект Спасибо за абсолютную поддержку Илье Авербуху, Александру Файфману и Екатерине Цанава! Берегите себя!!! Всем здоровья!

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

«Всегда вместе!!!» — прокомментировал этот пост Авербух.

«Здоровья, Танюш», — написал еще один участник проекта, олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Дмитрий Соловьев.

«Выздоравливай», — пожелала Виктория Синицина, действующая спортсменка сборной России в танцах на льду, которая сама в данный момент восстанавливается от серьезной травмы колена.

Многочисленные пожелания здоровья оставили и фанаты, которые беспокоятся за состояние Тотьмяниной.

«Татьяна, вы такая бесстрашная! Когда я увидела эту последнюю поддержку, мне за вас стало очень страшно. Я прямо кричала: «Таня, ну зачем так рисковать?»

Нам очень жаль, что вас не будет в проекте. Выздоравливайте скорее!» — написала пользователь под ником shemeevaolga.

Стоит отметить, что Тотьмянина в последние годы нередко оказывается в больнице. Фигуристка начала кататься с четырех лет и с тех пор почти не делала перерывов — после победы на всех важных турнирах она ушла в ледовые шоу, где до сих пор исполняет главные роли в спектаклях Авербуха.

В 2017 году во время гастролей спортсменка получила перелом ноги и была вынуждена лечь на операционный стол. Тогда ее экстренно заменила на шоу все та же Хохлова.

«К сожалению, травмы и спортивная жизнь часто пересекаются! — писал тогда супруг Тотьмяниной Алексей Ягудин. — Я нереальный оптимист, поэтому считаю, что жизнь дала Татьяне время, чтобы просто отдохнуть! Спасибо Яне Хохловой за то, что за ночь выучила весь спектакль и спасла ситуацию!

Именно сейчас любимая на операции, но я уверен, что все будет прекрасно, ведь по-другому и быть не может. Оперируйся, поправляйся и возвращайся в лучший ледовый коллектив».

После операции Тотьмянина какое-то время передвигалась на костылях, но умудрилась в кратчайшие сроки восстановиться и спустя пару месяцев возобновить выступления в шоу Авербуха.

Однако в январе 2019 года олимпийская чемпионка снова повредила эту ногу и была вынуждена перенести очередную операцию.

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После хирургического вмешательства женщина носила специальную конструкцию на ноге — ортопедический сапог.

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В том же году спустя пять месяцев Тотьмянина снова попала в больницу из-за проблем с этой ногой.

«Помру как новенькая», — шутила чемпионка мира, выкладывая видео из клиники в Германии.

«После того как напрочь изуродовали, испортили ногу во время трех операций в России, ее ломали и восстановили вновь в Германии!

Возможна еще и пятая операция, но сейчас Татьяна может не только ходить, но и практически полностью восстановилась на льду», — писал тогда Ягудин.

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Эту Джульетту ничего не остановит После того, как напрочь изуродовали, испортили ногу во время 3 операций в России, ломали и восстановили вновь в Германии! Возможна ещё и 5ая операция, но сейчас @tatianatotmyanina может не только ходить, но практически полностью восстановилась на льду Только вперёд, а впереди с 18 июля Крым, Ялта Ромео&Джульетта @averbukhofficial билеты на tkkmira.ruЗдоровья всем! #здоровье #джульетта #таня #тотьмянина #авербух #маринин #ромеоиджульетта #ридавербуха #ялта #крым #спорт #характер #сила #

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Получала Тотьмянина серьезные травмы и во время спортивной карьеры. Так, в 2004 году на этапе Гран-при в Канаде ее партнер Максим Маринин не удержал фигуристку в поддержке, из-за чего она упала с высоты и сильно ударилась об лед, потеряв сознание на 15 минут и получив сотрясение мозга второй степени. Однако спустя две недели спортсменка вновь приступила к тренировкам.

Упорству Тотьмяниной в быстром восстановлении и возвращении на лед в любом возрасте можно только позавидовать. Однако несложно понять и ее фанатов, пребывающих в шоке под каждым постом о новой операции или травме.