Ковальчук в поисках команды: как меняется карьера россиян в НХЛ

Поиск Ковальчука

Канадский телеканал SportsNet, транслирующий матчи Национальной хоккейной лиги, а также освещающий на своем портале ее жизнь, опубликовал 14 октября топ-10 лучших игроков, до сих пор остающихся свободными агентами.

На пятом месте в этом списке оказался россиянин Илья Ковальчук, сыгравший в последнем сезоне сразу за три команды — «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», — но до сих пор не нашедший себе новой.

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Рынок свободных агентов за океаном открылся 9 октября, и сразу стало понятно, что с поиском нового клуба у Ильи Ковальчука будут проблемы. «Вашингтон Кэпиталз», с которым он вылетел в первом раунде плей-офф от «Айлендерс», находится в сложной ситуации с потолком зарплат и вынужден латать дыры в составе, а потому сосредоточен на других игроках. Собственно, и приобретение нападающего в дедлайн называли подарком Александру Овечкину, который хотел играть вместе с соотечественником, хотя по игровым характеристикам клуб нуждался в хоккеисте другого плана. Ставка себя не оправдала, и теперь «Кэпс» работают в ином направлении, Ковальчук не входит в их планы.

Не случись пандемии коронавируса, возможно, россиянина вернул бы «Монреаль Канадиенс», в котором он продуктивно играл до обмена в дедлайн. За 22 матча Кови набрал 13 (6+7) очков и с ходу стал одним из лидеров команды. Более того, генменеджер «хабов» Марк Бержевен собирался летом переподписать вингера, однако замороженный потолок зарплат и проблемы с переподписаниями важных для клуба игроков (например, Бренадана Галлахера) заставили его изменить решение.

В Вашингтоне Кови действовал совсем не так ярко, правда, и играл он там только в третьем-четвертом звене с небольшим айстаймом. Но всего одна голевая передача за три матча плей-ин и пять игр серии плей-офф — так себе статистика.

После открытия рынка были слухи о том, что хоккеистом интересуется «Нью-Йорк Айлендерс», и это для него самого стало бы отличным вариантом, ведь Илья Ковальчук очень хочет выиграть-таки Кубок Стэнли, а у «островитян» очень крепкая команда. Вот только переговоры вроде как встали на паузу, и непонятно, возобновятся ли они вообще, а если возобновятся, то когда.

В Россию форвард возвращаться не собирается точно, и в НХЛ он наверняка сможет-таки найти себе новое пристанище, пусть и с небольшой зарплатой (в районе $1 млн), но случится это почти наверняка не в ближайшее время.

Ковальчук остается мастеровитым форвардом с богатым опытом и отличным броском, который может помочь как минимум в большинстве и команде-контендеру. Отрезок в «Монреале» показал, что россиянин может даже больше, но период в «Вашингтоне» четко дал понять, что лучшую игру он способен показывать исключительно в одном из двух первых звеньев.

При этом Илья Ковальчук никогда не отличался качественной и объемной оборонительной работой, а теперь еще и потерял в скорости.

Такого игрока будут подписывать, уже когда основная работа по приоритетам закончена и остается только залатать дыру в составе или же добавить качества как раз в большинство. Так что самому хоккеисту и его поклонником нужно набраться терпения.

Разные истории Дадонова и Куликова

По-прежнему без контрактов остаются еще два видных российских хоккеиста. Речь о форварде Евгении Дадонове и защитнике Дмитрии Куликове. Правда, ситуации у них диаметрально противоположные.

Дадонов с самого открытия рынка считался главным свободным агентом среди правых нападающих, просто приоритетом работы менеджеров в первые дни оказались вратари и защитники.

С россиянином не прочь подписать контракт «Флорида Пантерз», за которую он выступал последние три года по возвращении за океан из КХЛ. Собственно, и до отъезда в Россию он тоже играл за «пантер».

В последнем сезоне на счету Дадонова 47 (25+22) очков в 69 матчах — это очень приличная статистика форварда если не первого, то точно второго звена.

Очевидно, что сам хоккеист не испытывает недостатка в вариантах, но все же ждет предложения из Флориды, которая особенно привлекательна из-за климата и мягкой системы налогообложения. При этом менеджмент «Пантерз» пока решает проблемы с потолком зарплат. Вероятно, клуб не станет в итоге переподписывать другого дорогостоящего форварда Майка Хоффмана, и когда решение будет принято окончательно, Дадонов сможет рассчитывать на свои $5-6 млн.

А вот Куликов, когда-то тоже игравший за «Флориду» и сейчас желающий продолжать карьеру в сильнейшей лиге мира, похоже, не дождется нового предложения от «Виннипег Джетс».

Российский защитник в последние годы несколько сдал и не выглядит образцом надежности, хотя все еще способен давать качество. При этом Куликов не самый дешевый игрок. В прошлом сезоне он зарабатывал $4,33 млн, набрав 10 (2+8) очков в 51 проведенной встрече и закончив чемпионат с показателем полезности -4. Это не те цифры, чтобы в условиях замороженного потолка и финансового кризиса из-за коронавируса рассчитывать на быстрые и успешные переговоры.

Чтобы остаться в НХЛ, Куликову придется существенно умерить аппетиты и подвинуться в зарплате аж до $2,5-3 млн. Насколько он сам готов к такому развитию событий, и кто вообще готов предложить игроку даже эти деньги? Пока никаких новостей о его переговорах с командами не поступало.

Добби остается

Впрочем, немало российских игроков уже смогли подписать соглашения со своими клубами или же найти себе новые команды уже после открытия рынка.

Главным ньюсмейкером был, конечно же, голкипер Антон Худобин, который в 34 года несколько неожиданно стал фактически главным игроком «Даллас Старз», добравшегося до финала Кубка Стэнли, где в шести матчах «звезды» уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг».

34-летний Худобин становился свободным агентом по окончании сезона, и хотя «звезды» очень хотели его продлить, а сам вратарь — остаться, все было не очевидно. Россиянин сам рассказывал, что по ходу карьеры слишком часто шел навстречу в переговорах, а сейчас хочет получить причитающееся ему.

Момент был выбран идеально, потому что вечно выступавший в роли бэкапа вратарь теперь котируется очень высоко и должен был получить статус первого номера и хорошие деньги.

В итоге «Даллас» не смог договориться с россиянином до открытия рынка, но по факту Добби на него, можно сказать, так и не вышел, потому что в первый же день подписался именно со «Старз». При этом очевидно, что хоккеист все равно пошел клубу навстречу, поскольку его зарплата выросла с $2,5 всего до $3,3 млн. Также ясно, что самого россиянина устраивает срок соглашения — три года.

На следующий день «российским» ньюсмейкером стал «Колорадо Эвеланш», продливший на два года контракт с форвардом Валерием Ничушкиным (с зарплатой $2,5 млн), а также обменявший защитника Никиту Задорова в «Чикаго».

При этом сам Задоров тут же заключил с «Блэкхоукс» годичное соглашение с окладом $3,2 млн и теперь будет играть вместе с Патриком Кейном и Джонатаном Тэйвзом, обрадовавшимися, что больше не будут попадать под жесткие силовые приемы россиянина.

11 октября попутешествовавший в последние годы по разным командам Владислав Наместников приземлился в клубе своего детства «Детройт Ред Уингз». Форвард будет защищать цвета «красных крыльев» на протяжении двух лет и заработает за это время в сумме $4 млн за вычетом налогов.

А уже 13 октября подписал контракт новичка с »Каролина Харрикейнз» форвард юношеской сборной России Василий Пономарев, проведший последний сезон в юниорской лиге Квебека за «Шоуиниган Катарактес» и набравший там 49 (18+31) очков за 57 матчей.

Речь идет о трехлетнем двустороннем контракте новичка с зарплатой $0,818 млн. Вероятно, россиянин начнет в фарм-клубе «ураганов», а то и снова поедет в QMJHL, но в перспективе он должен оказаться в ростере и в сильнейшей лиге мира.

В ожидании арбитража

В НХЛ также существует категория хоккеистов, которые по окончании действия их соглашений становятся так называемыми ограниченно свободными агентами — права на них сохраняют прежние команды.

Речь идет о не достигших 27-летнего возраста игроках, при этом клуб обязан сделать такому свободному агенту квалификационное предложение (с повышением оклада на 10%), чтобы тот не стал неограниченно свободным.

Если стороны не договорились безо всяких квалификационных офферов, а в итоге протокол соблюден, то хоккеист либо принимает контракт, либо подает документы в арбитраж, и тогда сумму зарплаты и срок соглашения, в зависимости от возраста и статистики, определяет независимый арбитр. Клуб обязан согласиться с его решением и дать хоккеисту такой контракт.

Правда, чаще всего стороны договариваются на стадии после подачи документов в арбитраж и до самого слушания и вынесения вердикта.

Сейчас решений арбитров ждут 26 хоккеистов лиги, среди которых два россиянина. Это голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев.

В случае первого никаких сомнений в том, что договор с «синерубашечниками» будет подписан, нет, ведь они не зря выкупали контракт шведского ветерана Хенрика Лундквиста, сделав ставку на российский вратарский тандем Игорь Шестеркин — Георгиев.

Что до Михеева, то «Торонто» очень хочет сохранить его, но испытывает трудности с потолком зарплат. Возможна ситуация, при которой форвард даже будет обменян, и в этом случае ярко проявивший себя в НХЛ Михеев станет лакомым кусочком для большинства команд лиги.

У «Торонто» есть еще неделя на решение вопроса — арбитраж назначен на 21 октября. По Георгиеву — на 31-е.