Новый конфликт: Тутберидзе поддержала насмешки над Плющенко

Скандалы в фигурном катании не только не утихают, но и набирают обороты даже спустя несколько дней после окончания соревнований. 10 и 11 октября в Москве прошел этап Кубка России, где сложную победу одержала ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра Трусова.

Спортсменка, которая после короткой программы шла третьей с отрывом в десять баллов от первого места, смогла завоевать золотую медаль этапа, обыграв двух учениц своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе — Камилу Валиеву и Дарью Усачеву.

От Тутберидзе Трусова ушла в мае 2020 года. Примечательно, что московский этап Кубка стал первым очным противостоянием фигуристки, завоевавшей бронзовую награду на чемпионате Европы в этом году, против экс-наставницы.

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Победой Русской Ракеты остались довольны далеко не все. Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70», к которому относится группа Тутберидзе, Ренат Лайшев раскритиковал стиль катания спортсменки, которая владеет четверными прыжками, и отметил, что не видит прогресса в ее выступлениях.

«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Саша катается на мастерстве, которое заложила еще Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит»,

— жестко заявил Лайшев в комментарии телекомпании «Новый век».

Плющенко оставить такое без ответа не смог. Стоит отметить, что тренер откровенно высказывался и после короткой программы, где, по его мнению, Трусову засудили, и намекнул на судейский заговор в пользу фигуристок, которые занимаются в «Хрустальном» у Тутберидзе.

«Снова выпад в мою сторону! Работаем и никого не трогаем. Вот привязался-то! Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию. А жаль — кто будет еще так вещать и всех нас развлекать? Без директора будет скучно!»

— написал Плющенко в Stories Instagram.

В стороне от происходящего не остался и олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который в бытность спортсменом являлся главным и принципиальным конкурентом Плющенко, а сейчас занят в роли ведущего на проекте «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой.

Пару недель назад он уже прокомментировал происходящее между тренерскими штабами «Ангелов Плющенко» и «Хрустального», назвав все это цирком. Тогда Ягудин призвал всех причастных начать работать, а не превращать спорт в шоу-бизнес, над которым уже все смеются.

«Уже весь мир смеется. Идите работайте! Это я всем людям в фигурном катании, всем нам. Этот цирк надоел. Каждый поступок рассматривают. Да, это напряжение, ажиотаж, но на мой взгляд — пособачились разок вокруг перехода, и хватит. Это не должно продолжаться вечно»,

— заявил он тогда в интервью Sport24.

А 14 октября в своем Instagram экс-фигурист опубликовал видеозапись с участием высокой лошади, олицетворявшей «Самбо-70», где работает Тутберидзе, и приземистого пони, подписанного как «Ангелы Плющенко», которые общаются между собой, несмотря на разницу в росте. Диалог между «животными» сводится к тому, что они сначала знакомятся, а затем в грубой форме посылают друг друга.

«Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день», — подписал Ягудин публикацию, добавив хэштег #срачпродолжается.

Это ироничное видео, где «Ангелы Плющенко» явно выставляются в качестве слабой стороны, поддержала Тутберидзе, а также еще один тренер «Хрустального» Даниил Глейхенгауз. Оба поставили «лайк» под видео Ягудина.

Такое Плющенко пропустить также не мог и отметился в комментариях, издевательски поставив своему вечному сопернику «пятерку» за видео. Он даже попросил отмечать его в следующий раз на таких публикациях, чтобы точно не пропустить.

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Ягудин в ответ поблагодарил Евгения и пошутил, что его он переманить не сможет: «Женек, спасибо за пятерку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь».

Двукратный олимпийский чемпион в ответ заявил, что не намерен это делать, хотя не против рассмотреть ведущего «Ледникового периода» на должность администратора или аниматора.

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«Ты точно не против? Твой голос точно решающий?» — не остался в долгу Ягудин.

Примечательно, что за поведение и высказывание в социальных сетях Плющенко не раз критиковали. После этапа Кубка в Москве на эту тему высказалась серебряный призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова. Отдельно она сконцентрировала внимание на последней фразе, которую специалист написал после короткой программы в женском одиночном катании, обращаясь к Трусовой: «Твои баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает».

«Последнее предложение не нужно было писать. Плющенко явно хотел кого-то зацепить, создать интригу. Начинается какой-то шоу-бизнес, все цапаются. Наш любимый вид спорта превращается в войну. Некорректно так говорить со стороны Плющенко», — заявила Леонова.