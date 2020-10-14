Последний матч дома в 2020-м: что ждет Россию в битве с венграми

Третий за шесть дней матч для сборной России станет настоящим испытанием — многие игроки уже давно забыли о том, что такое отдых, из-за чего команда проседает в физическом плане. Вторые таймы со шведами (1:2) и турками (1:1) явно не удались подопечным Станислава Черчесова, и для того, чтобы закончить текущий сбор на мажорной ноте, тренерскому штабу предстоит решить данную проблему.

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Что касается сборной Венгрии, то для нее в 2020 году основной задачей является попадание на чемпионат Европы (Россия обеспечила себе это еще год назад). В полуфинальном матче квалификации, состоявшемся на прошлой неделе, венгры смогли сломить сопротивление сборной Болгарии, обыграв ее в гостях со счетом 3:1.

Теперь за право пробиться на континентальное первенство Венгрия поборется с национальной командой Исландии.

Этот важнейший для венгров матч состоится 12 ноября на домашнем для них стадионе «Пушкаш Арена», который в следующем году примет матчи Евро-2020. Однако и сражение с Россией для венгерской команды имеет серьезное значение — они лишь на одно очко уступают россиянам в группе B3 Лиги наций и имеют все шансы побороться за лидерство, а затем и за выход в высший дивизион турнира — А.

1. Россия — 7 очков

2. Венгрия — 6

3. Турция — 2

4. Сербия — 1

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На предматчевой пресс-конференции Черчесов заявил, что не разбирал подробно ошибки в воскресном матче против Турции, так как на это у него не было времени. Зато специалист порассуждал на тему способности некоторых футболистов действовать в режиме многозадачности:

«Надо шире смотреть на вещи. Тот случай, когда мы по максимуму стараемся вызывать футболистов, которые могут играть на разных позициях без потери качества.

Например, Федор Кудряшов: из левого защитника может переквалифицироваться в центрального. Антон Миранчук, Зелимхан Бакаев могут сыграть в центре, справа, слева. Далер Кузяев стал левым вингером. По такому принципу мы всегда собирали команду. А теперь универсальность еще больше выходит на первый план», — подчеркнул Черчесов.

С ним трудно не согласиться: из-за большого количества повреждений назвать оптимальным нынешний состав сборной нельзя.

К тому же некоторые игроки выступают не на родной для себя позиции уже долгое время, как, например, полузащитник Роман Зобнин, цементирующий правый фланг обороны в «Спартаке» из-за отсутствия усиления в этой зоне.

Не в лучшей форме подходят к этой игре футболисты атакующей линии. Артем Дзюба банально устал и не выдерживает на поле все 90 минут, Бакаев продолжает бороться со спадом формы и искать себя, а Денис Черышев, вышедший на замену в прошлой встрече, затерялся и не смог ярко себя проявить после недавнего восстановления от травмы.

В такой ситуации на первый план выходят другие игроки, у которых появилась возможность закрепиться в основе и стать новой движущей силой сборной.

Свой шанс реализовал полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, который ударно проводит октябрь не только в клубе, но и в сборной.

«Мы готовы работать на 100%. Есть еще полтора дня для подготовки. Мы хорошо восстановились, я чувствую себя отлично.

Я бы не стал говорить, что я лидер команды. Выполняю установку тренера. Слава богу, это приносит свои плоды. Я очень рад», — резюмировал хавбек накануне встречи.

В стане оппонентов на предстоящий поединок смотрят с позитивом. Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси не ждет сюрпризов от четвертьфиналистов чемпионата мира — 2018 и настроен исправить ошибки, допущенные в сентябрьском поединке (2:3):

«В матче с командой России в Будапеште мы играли хорошо, но допустили несколько ошибок. По всем остальным матчам, кроме встречи с болгарами, я был полностью удовлетворен командной и индивидуальной игрой, мы обрели уверенность. Задача тренера — помочь футболистам полностью раскрыться.

Что касается сюрпризов — не думаю, что они будут. Мы со своей стороны все о сборной России знаем, как и они о нас. В Будапеште мы пропустили три гола из-за наших собственных ошибок. После трех голов футболисты собрались, игра пошла как нужно, у нас была возможность сравнять.

Мы знаем, против кого нам предстоит играть, а как сложится матч, зависит от большого количества факторов», — подытожил Росси.

Важнейший поединок состоится уже сегодня, 14 октября, на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по местному времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В случае успеха сборная России заметно усилит свои лидирующие позиции и сможет всерьез рассчитывать на повышение в классе Лиги наций по итогам текущего розыгрыша. Если же гости сумеют увезти три очка, то они обойдут отечественную сборную в турнирной таблице и шансы на переход в дивизион А существенно снизятся.