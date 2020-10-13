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Разгонял митинги в Екатеринбурге: с кем сразится Исмаилов

Обидчик Емельяненко Исмаилов проведет бой против Штыркова

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Магомед Исмаилов после громкой победой над Александром Емельяненко проведет новый бой. Его следующим соперником станет Иван Штырков, который был уволен из UFC за допинг и разгонял митингующих против строительства храма в Екатеринбурге.

Один из крупнейших российских бойцовских промоушенов Absolute Championship Akhmat в канун Нового года подарит отечественным поклонникам ММА яркое противостояние. 12 декабря на турнире АСА 115 в рамках главного события бойцовского вечера сразятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Где именно пройдут соревнования, пока неизвестно. Приоритетным вариантом остается Москва. Все детали турнира будут раскрыты позднее, равно как и полный состав участников. Впрочем, сейчас это не имеет особого значения, главной новости от ACA уже предостаточно.

В последние годы Исмаилов все чаще появляется на полосах СМИ, а его последний на данный момент бой придал «Лысому хищнику» огромную популярность в мире отечественного ММА.

В июле этого года на турнире ACA 107 в Сочи 34-летний боец буквально уничтожил Александра Емельяненко.

Та победа стала настоящей сенсацией. Как минимум потому, что Исмаилов, который выступает в средней весовой категории, не побоялся сразиться с Емельяненко в тяжелом весе. И даже разница в 20 см роста никак не сыграла в пользу младшего брата Федора Емельяненко, хотя до поединка большая часть общественности называла Александра главным фаворитом боя. Исмаилов весь скептицизм в отношении себя разрушил уже в первые секунды встречи, а затем и вовсе отправил своего оппонента в нокаут, разбив ему лицо в кровь.

Емельяненко теперь появляется в СМИ достаточно редко, о нем практически ничего не слышно, а вот имя Исмаилова, наоборот, мелькает в прессе регулярно. Свою популярность Магомед пытается раскрутить с помощью трештока. Пр том не грубого и «черного» с переходом на личности и родственников своих оппонентов, а доброго и в какой-то степени забавного. Перед очной схваткой со Штырковым он, кстати, уже приступил к делу.

Что касается соперника Исмаилова, то на первый взгляд может показаться, что популярностью он похвастаться не может. Однако на самом деле это не так.

В мире отечественного ММА 32-летний боец по прозвищу «Уральский Халк» весьма известен. В его активе 17 побед в 19 поединках при одном поражении. Штырков имеет опыт выступлений как в тяжелой весовой категории, так и в полутяжелой и даже средней. Был вариант с тем, чтобы бойцы провели поединок именно в статусе средневесов, однако контракт был подписан на поединок в полутяжелом весе.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь все официально — готовимся к декабрю», — приводит слова Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил», куда, кстати, входит новый российский чемпион легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Петр Ян.

К слову о UFC. На международной арене Штырков также прославился, но далеко не успехами в октагоне.

В марте 2019 года россиянин подписал контракт с лучшим бойцовским промоушеном мира на четыре поединка. Однако ни одного из них под эгидой UFC «Уральский Халк» так и не провел.

В июне того же года Антидопинговое агентство США (USADA) обнаружило в его допинг-пробах запрещенные вещества. После этого контракт с UFC был незамедлительно расторгнут.

Не успев дебютировать в лучшей бойцовской лиге, Штырков подписался с японским промоушеном Rizin и провел под его эгидой один бой. После него Иван вновь стал выступать на турнирах RCC Boxing Promotions, и в декабре все того же 2019-го потерпел свое первое и единственное поражение в карьере, сдавшись швейцарцу Ясуби Эномото.

Успел Штырков проявить и свою гражданскую позицию. В мае 2019 года он принял участие в митингах против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга. Правда, спортсмен оказался на стороне тех, кто выступал за возведение храма. Протестующих боец разгонял совместно с Магомедом Курбановым. Несмотря на то что общественность и многие поклонники смешанных единоборств поступок Штыркова раскритиковали, сам спортсмен посчитал свое поведение правильным и этичным.

«Проблема в том, что меня сейчас воспринимают так — ты спортсмен, профессиональный боец, но я гражданин своей страны, я житель города, у меня есть свое мнение, как и у тех людей, сломавших забор. Что я должен делать? Не показывать своего мнения, потому что у меня есть сила? Я там был как горожанин. Не буду извиняться за то, что сделал, потому что не за что, потому что я не сделал ничего, что меня дискредитирует. Я туда приехал как житель города, у которого иная позиция. Я всегда был на стороне храма, я за него», — говорил Штырков.