«Не принимала допинг»: Сотскова рассказала о дисквалификации

В сентябре 2020 года знаменитая российская фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за употребление допинга.

При этом сама спортсменка к тому моменту уже год не выступала в соревнованиях и вообще заявила, что завершила свою спортивную карьеру, а запрещенное вещество — фуросемид — попало в ее организм уже после этого.

Официального решения о завершении профессиональной карьеры спортсменка не принимала, а потому оставалась в пуле тестирования, в результате чего допинг-офицеры РУСАДА и приезжали к ней за анализами.

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13 октября на портале «Экспресс-газеты» появилось интервью фигуристки, в котором она рассказала свою версию событий, пролив свет на ситуацию со столь долгой дисквалификацией.

«Конечно, я знала, что фуросемид является запрещенным Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратом...

Фуросемид мне прописали врачи. Я серьезно заболела — не могла нормально есть и спать. Меня рвало. В тот момент я уже закончила кататься и сообщила об этом своему тренеру Светлане Соколовской,

— рассказала спортсменка. — Такое решение я приняла после этапа Гран-при во Франции в ноябре прошлого года. Там я выступила очень плохо, на морально-волевых, и поняла, что продолжать дальше нет смысла. Уехала к подруге во Владивосток и уже не тренировалась».

Действительно, в сезоне-2019/20 Сотскова выступила на Мемориале Дениса Тена, проходившем в рамках подготовки к официальным стартам, заняв там восьмое место, а затем соревновалась на двух этапах Гран-при, закончив Мемориал Ондрея Непелы на девятом месте, а в Париже на Internationaux de France, где в прежние годы дважды была второй, оказалась одиннадцатой. Собственно, и Мемориал Непелы был раньше для нее удачным турниром, где у Марии Сотсковой даже была победа.

Российская фигуристка в интервью объяснила, почему ее карьера не была завершена официально.

«В прошлом сезоне я уже не входила в сборную и зарплату от федерации не получала. На Гран-при Франции меня пригласил ISU. На Гран-при я попала по рейтингу. Да, я представляла на турнире Россию, но официально фигуристкой сборной уже не была. Меня нельзя обвинить в желании получить лишние деньги»,

— считает она.

Сотскова получила десять лет дисквалификации не только за употребление фуросемида, но и за подделку медицинских документов. Сама фигуристка категорически не согласна с тем, что занималась фальсификацией.

«Это ложь! Я принесла справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне выписали там лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?! Мое дело в РУСАДА еще не закрыто, а в Интернет уже все меня обсуждают. Пишут про десять лет дисквалификации. Про то, что я подставила всю страну», — возмущалась фигуристка.

Рассказала Сотскова и о том, как ее посетили допинг-офицеры, ответив на вопрос, была ли она удивлена их визиту:

«Еще как! Это было в марте 2020-го. Я сказала им, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Более того, не стала скрывать, что по предписанию врачей принимаю лекарства, включая фуросемид.

Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали. Сказали, что не уйдут, пока я не сдам. Я растерялась. Не ожидала, что они появятся в моей квартире. В фигурном катании о завершении карьеры спортсмены обычно объявляют в конце сезона. Вот и я так хотела. Поэтому и не спешила. Наверное, сама виновата».

Таким образом, можно сказать, что допинг-офицеры действительно выполняли свою работу профессионально, и в этом отношении Сотсковой не на что жаловаться. Сама же бывшая спортсменка больше всего переживает о том, как ее история может отразиться на российских спортсменах, учитывая репутацию отечественного спорта в последние годы.

«Очень хочу, чтобы моя история не отразилась на наших спортсменах, на участии сборной России в Олимпиаде в Токио. Мне не нужен допинг. Я никогда его не принимала», — призналась фигуристка.

В тот же день интервью Марии Сотсковой с сайта «Экспресс-газеты» пропало, а гиперссылка, по которой оно было расположено, теперь выдает «Ошибку 404».

20-летняя Сотскова за годы выступлений не добилась побед на главных стартах, но при этом построила хорошую карьеру. Россиянка на юниорском уровне побеждала в финале Гран-при, а на взрослом становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также серебряным призером финала Гран-при.

Кроме того, Сотскова была третьей участницей сборной России в женском катании на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, где Алина Загитова выиграла, а Евгения Медведева, отстав от нее по сумме на полтора балла, осталась второй.

Правда, Мария Сотскова выступила не так удачно, завершив соревнования на восьмой позиции.