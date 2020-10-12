Эхо провала: фанаты «Ливерпуля» просят купить экс-игрока «Спартака»

Для действующего чемпиона Англии новый сезон начался не так приятно, как хотелось бы: из-за травмы на неопределенный срок выбыл основной голкипер команды Алисон Бекер.

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«На тренировке случился инцидент — два футболиста врезаются друг в друга, один встает, второй — нет. Алисон был тем, кто не встал. На данный момент мы не знаем точно, когда он будет в строю. Очень надеемся, что это произойдет очень быстро», — говорил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

К сожалению для немецкого специалиста, травма бразильского голкипера оказалась серьезнее, чем казалось изначально. По данным The Independent, в лазарете Алисон пробудет шесть недель. С одной стороны, «Ливерпулю» не привыкать. «Красные» уже не первый раз сталкиваются с потерей основного вратаря. Летом прошлого года Алисон также выбыл на долгий срок из-за повреждения икроножной мышцы, и тогда в матче за Суперкубок УЕФА против «Челси» пришлось проявить себя Адриану, приобретенному буквально за неделю до ответственной игры. И испанец с задачей справился, принеся скаузерам новый трофей благодаря удачной игре в серии пенальти. Затем «Ливерпулю» потребовалась помощь 33-летнего голкипера в марте, когда Алисон выбыл из строя с повреждением бедра. И тут Адриану уже повезло меньше: его ошибки в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» оказались роковыми для мерсисайдцев. В итоге «матрасники» продолжили путь по плей-офф, а «Ливерпуль» сосредоточился на Английской премьер-лиге.

Если тогда испанца козлом отпущения делать не стали, то после третьей попытки в качестве голкипера «красных» он свою репутацию изрядно подпортил.

С Адрианом после очередной травмы Алисона «Ливерпуль» провел два матча. Оба были проиграны.

Сначала скаузеры уступили лондонскому «Арсеналу» в серии пенальти и вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, а через три дня в Бирмингеме в рамках 4-го тура АПЛ последовал ужасный разгром от «Астон Виллы» — 2:7. Руку к этому провалу приложил и сам Адриан.

Юрген Клопп, комментируя итоги той встречи, поддержал вратаря, но при этом своего недовольства действиями голкипера не скрывал. Это ожидаемо породило слухи о том, что «Ливерпуль» ищет нового вратаря. Дескать, Клопп крайне разочарован работой Адриана. И неспроста: испанец за 21 матч в составе «красных» допустил пять результативных ошибок, тогда как Алисон, для сравнения, сделал столько же за 92 встречи. Вкупе со слухами о поисках нового вратаря в СМИ фигурировало несколько фамилий. Среди них были, например, голкипер «Сток Сити» Джек Батленд и Пауло Гассанига из «Тоттенхэма». Несмотря на то что в Европе летнее трансферное окно уже закрыто, до 16 октября английские клубы между собой еще могут проводить сделки. И «Ливерпуль» нового голкипера все же приобрел.

Им оказался 17-летний бразилец Марсело Питалуга. До переезда в Англию он выступал за «Флуминенсе» и играл вместе с братом Алисона Бекера Мюриэлем.

Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga — Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020

Однако болельщики «красных» подобным трансфером были довольны мало. Особенно если учитывать тот факт, что бразильский новичок хоть и будет тренироваться с основной командой «Ливерпуля», но играть ему предстоит за молодежку. Фанаты в социальных сетях начали рассматривать, кто из талантливых и уже достаточно опытных голкиперов на данный момент находится в статусе свободного агента, чтобы нового вратаря можно было приобрести как можно раньше и без проблем. Среди таковых кандидатур оказался россиянин Антон Митрюшкин.

Все нормально, просто фанаты Ливерпуля требуют подписать Антона Митрюшкина pic.twitter.com/kD7iBziZ7Z — Антон Имша (@antonimscha) October 11, 2020

«Антон Митрюшкин. Никогда не видел его игру, но ему 24 года, и он свободный агент. Подпишите его в «Ливерпуль». Обратите на него внимание. Может быть хорошим сменщиком. Подпишите его!» — то и дело пишут пользователи Twitter.

Свои первые шаги в футболе Митрюшкин делал в Ростове, занимаясь в школах принципиальных соперников: СКА и «Ростова». Однако дебют среди профессионалов пришелся уже на Москву — за «Спартак». Произошло это 8 марта 2014 года в матче 20-го тура Российской премьер-лиги сезона-2013/14 с «Тереком» (0:1). Для Митрюшкина этот дебют в Грозном был, пожалуй, не самым удачным, ведь юный голкипер пропустил уже на 33-й секунде встречи, и тот гол остался единственным в матче. Впрочем, Антон Митрюшкин все равно вошел в историю «Спартака», став самым молодым основным вратарем в клубе.

Закрепиться в составе красно-белых ему было не суждено. Недолго поиграв за «Спартак-2», Митрюшкин в 20-летнем возрасте решился покорять Европу и перешел в швейцарский «Сьон». В новой команде он освоился достаточно быстро, буквально сразу став основным голкипером. А через полтора года после перехода Митрюшкин стал капитаном «Сьона» — самым молодым в истории клуба. Казалось, карьера идет в гору, но совсем не к месту (а иначе и не бывает) вмешались травы. В ноябре 2017-го россиянин серьезно повредил хрящевую ткань левого коленного сустава и выбыл очень надолго. Впервые после этой травмы он вышел на поле только в июле 2019 года, но закрепиться в основе ему не удалось. Затем последовала еще череда травм, а после — в июне 2020-го — Митрюшкин и «Сьон» договорились о завершении сотрудничества.

Российский голкипер попробовал проявить себя в «Монако» и даже был близок к этому, но во французском клубе неожиданно сменился главный тренер. Нико Ковач в услугах молодого россиянина не был заинтересован.

«Главными инициаторами моего приезда в «Монако» были бывший главный тренер Морено и тренер вратарей. Они рассматривали меня в качестве голкипера, способного навязать конкуренцию, способного играть первым номером в «Монако». Я тренировался с командой две недели, провел товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с «Монако», но руководство клуба решило сменить главного тренера. Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить — оставлять меня или нет. Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в «Монако». У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше», — говорил Митрюшкин в интервью Metaratings.ru.

Кто бы ни был среди клубов, которые хотели бы подписать Антона, в их числе «Ливерпуль» уж точно отсутствует. По данным Liverpool Echo, «скаузеры» подписывать новых вратарей сейчас не планируют. Так что слова болельщиков останутся только в социальных сетях и в материалах различных СМИ.