Дело о мошенничестве: у экс-главы ВФЛА прошли обыски

Имя бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), ныне министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина вновь возникло в СМИ на фоне скандала. На этот раз 53-летний менеджер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в самарском футбольном клубе «Крылья Советов», где он занимал должность председателя совета директоров с 2012 по 2019 год. Как сообщает «Коммерсантъ»,

12 октября в квартире и рабочем кабинете Шляхтина прошли обыски.

Отмечается, что мероприятия прошли без каких-либо инцидентов и проблем. Сам менеджер на данный момент процессуального статуса не имеет. На появление в своем кабинете сотрудников правоохранительных органов он отреагировал спокойно, но делиться подробностями со СМИ отказался.

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«Я не комментирую эту историю», — сказал Шляхтин РБК.

О начале расследования стало известно в начале октября этого года после того, как сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели серию обысков в офисах «Крыльев Советов», а также в футбольной академии имени Коноплева и у руководства самарского министерства спорта. Следственные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», которое было возбуждено по факту хищения денежных средств, выделяемых из регионального бюджета на развитие футбола в городе. Подозреваемым стал Игорь Поваров, нынешний руководитель Государственного автономного учреждения Самарской области «Арена», которое является одним из субъектов областного минспорта. Ранее он занимал должность финансового директора «Крыльев Советов» и гендиректора Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области.

Место в «крылышках» он получил именно в тот период, когда совет директоров клуба возглавлял Шляхтин.

Отмечается, что Поваров может иметь отношение к крупным финансовым махинациям, которые были зафиксированы в клубе. В Счетной палате Самарской области выявили множественные нарушения при расходовании бюджетных средств. В частности, под подозрения попали футболисты, которые не принимали участия в матчах, но при этом по документам получали премии, которые составляли 10% от их зарплаты. Кроме того, в бухгалтерской отчетности за период с 2015 по 2018 год была зафиксирована задолженность, на погашение которой от Фонда поддержки и развития футбола Самарской, где и работал Поваров, должны были быть безвозмездно переданы 1,13 млрд рублей. Однако документов о подтверждении перевода средств не оказалось найдено. Под сомнение попали и сделки с малоизвестными игроками, с которыми заключались краткосрочные контракты.

Что касается Шляхтина, который на данный момент занимает должность министра спорта Самарской области, то его фигура в отечественном спорте уже была замечена в махинациях ранее. Однако дело касалось не финансовой отчетности, а допинговой истории.

В ноябре 2015 года по рекомендации комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Международной ассоциации легкоатлетических федераций (тогда IAAF, ныне World Athletics) лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) статуса соответствия кодексу. Отечественное ведомство было уличено в систематических нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты — за исключением прыгуньи Дарьи Клишиной — были не допущены до участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На смену ушедшему в отставку Валентину Балахничеву в январе 2016-го президентом организации был избран именно Шляхтин. За несколько лет работы ВФЛА так и не смогла добиться реабилитации, а в конце 2019 года и вовсе оказалось на грани полного исключения из состава World Athletics. Под удар попал и сам Шляхтин.

Причиной этому стало так называемое «дело Данила Лысенко».

В августе 2018 года российский прыгун в высоту, серебряный призер чемпионата мира — 2017, был временно отстранен за пропуск трех допинг-тестов. Менее чем через год World Athletics завела в отношении спортсмена дело, выяснив, что медицинские справки, которые предоставил атлет, оказались поддельными. В частности, Лысенко в оправдание пропуска одного из допинг-тестов передал документы, которые должны были доказать, что отказ от сдачи пробы был вынужденным. Однако в ходе расследования выяснилось, что врач, печать и подпись которого стояли на справках, не имеет лицензии, а по указанному в документации адресу больницы никакого медицинского учреждения не существует. На месте клиники в действительности расположено разрушенное здание. Сам Лысенко признался, что подделал документы не по своей инициативе, а по требованию тогдашнего руководства ВФЛА. В том числе и Шляхтина.

В связи с этим дисциплинарный комитет организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) отстранил президента ВФЛА от должности. Несмотря на то что Шляхтин своей вины не признал и был готов обратиться в суд, в скором времени он подал в отставку с поста главы национальной легкоатлетической федерации.

Вместе с ним санкции последовали в отношении исполнительного директора организации Александра Паркина, главы региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елены Орловой и антидопингового координатора федерации Елены Иконниковы. Также были отстранены и Лысенко с его личным тренером Евгением Загорулько.

«Почему отвечать за все должны Лысенко и Загорулько? Пусть их — федерацию — совесть пробьет, а в жизни им все воздастся сполна», — возмущался наставник спортсмена в интервью «Газете.Ru».

На кадровых перестановках внутри ВФЛА дело не остановилось. В марте совет World Athletics открыл вопрос об исключении российского ведомства. В связи с последним допинговым-скандалом отечественная федерация легкой атлетики была оштрафована на $10 млн, а ее заявка на ближайшие летние Олимпийские игры была сокращена до десяти участников. При этом все российские легкоатлеты на неопределенный срок были лишены возможности выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом. Его выдача приостановлена минимум до декабря 2020-го. Часть штрафа — $5 млн — ВФЛА была обязана 1 июля этого года.

Однако дедлайн не был соблюден.

Оправдания российской стороны о финансовых проблемах, вызванных экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, не были приняты во внимание, и тогда совет World Athletics вновь открыл вопрос об исключении отечественного ведомства, поставив ультиматум — либо покрыть штраф до 15 августа, либо попрощаться с мировой легкой атлетикой. 12 августа средства ($5 млн штрафа и $1,31 млн в качестве компенсации расходов, которые понесла рабочая группа WA во время расследования) были переведены на счет международной ассоциации. Деньги были выделены министерством спорта России. Шляхтин же за эти санкции ответственности не понес.