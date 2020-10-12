Вирус и ошибки обороны: почему сборная перестала побеждать

Не все так плохо

Начать промежуточный анализ выступления сборной России в октябре надо с того, что на самом деле у команды сейчас далеко не все так плохо. Причем рассматривать ситуацию можно с разных сторон, но вывод все равно напрашивается тот же.

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Если говорить о том, что главное — это результаты, то поражение от Швеции случилось в товарищеской встрече, а до того наша сборная выиграла десять матчей из последних тринадцати, причем речь шла исключительно об официальных встречах.

В 2020 году из-за пандемии игр было в принципе мало, а за весь 2019-й подопечные Черчесова дважды проиграли в отборочном турнире к Евро сборной Бельгии, но выиграли все остальные встречи и уверенно квалифицировались в финальную часть.

Забавно, что четыре последних поражения российской сборной пришли от двух соперников — шведам она проиграла в последнем матче 2018 года, оставшись в итоге второй в своей группе в первом розыгрыше Лиге наций.

В любом случае, неудача в товарищеской, пусть даже наставник нашей сборной и любит называть их контрольными, игре никак не отражается на перспективах российской команды, а просто является пищей для размышлений.

Ничья с турками пришла уже в официальном поединке, но позволила сохранить первую строчку в таблице группы 3 Лиги В, где с Россией и Турцией соперничают также Сербия и Венгрия.

Венгры обыграли сербов на выезде (0:1), благодаря чему в их активе теперь шесть очков, но у России семь баллов, победа в личной встрече над главным конкурентом и домашняя игра с ним во втором круге — очень неплохой расклад.

Но можно рассмотреть ситуацию и с точки зрения показанного футбола, и тут тоже картина будет не самой неприятной.

Против Швеции поражение стало, кажется, вообще несчастным случаем, поскольку сборная России большую часть встречи если не доминировала, то играла заметно лучше, создавая, но не реализовывая моменты. В то же время скандинавы использовали свой первый же шанс на стандарте после ошибки Сослана Джанаева, а второй гол забили с рикошетом. При этом россияне играли до самого конца, искали пути к воротам и шансы и в итоге смогли в концовке отквитать один мяч, а на большее не хватило времени.

Против Турции подопечные Черчесова тоже начали очень уверенно и провели весьма солидный первый тайм, по итогам которого закономерно вели в счете.

Да, была куда менее удачная вторая половина, но по ее итогам Россия могла и вовсе проиграть, однако не уступила. Ну а в причинах не лучшей игры просто стоит разобраться.

Проклятый коронавирус

Во-первых, конечно же, на главную команду страны очень повлиял главный бич 2020 года для всех сфер жизни — коронавирус.

Из-за сомнительных тестов на COVID-19 команда лишилась еще перед товарищеской игрой Гильерме и Георгия Джикии, а перед первой официальной осталась без Марио Фернандеса. И если Гильерме сейчас опустился до статуса второго вратаря, проиграв на данном отрезке конкуренцию Антону Шунину, и его отсутствие можно назвать несущественной проблемой, то Джикия и Фернандес — два ключевых защитника нашей национальной команды, без которых многое ломается.

Сборная России все же не обладает такой глубиной и качеством (особенно в обороне), чтобы безболезненно терять в этой линии своих лидеров.

Собственно, без Джикии команде было тяжело на стандартах против Швеции, что во многом и обернулось поражением, а отсутствие Марио, безусловно, сказалось и при обороне, и в организации контратак. По сути, сборная лишилась важнейшей опции адресата, когда вела в счете с турками. К слову, тут вообще уместно говорить о диагоналях спартаковца на высоко поднимающегося в атаки и классно действующего с мячом армейца.

В общем, оставайся Марио Фернандес в распоряжении Черчесова, наверняка шансов забить у Артема Дзюбы и других игроков группы атаки было бы больше.

Слабость против звезд

Сборная России при Станиславе Черчесове точно стала командой с четко выстроенной системой игры. Все знают, чего от сборной ожидать, она вполне стабильна и достаточно качественна. Где-то ей не хватает изюминки, особенно когда лидеры находятся не в лучшем функциональном состоянии, но какие-то шансы все равно находятся.

При этом слабостью команды по-прежнему остается линия защиты в целом.

Решать задачи против «обычных» крепких и обученных игроков у подопечных Черчесова получается. Когда же против российских защитников оказываются игроки с выдающимся набором тех или иных характеристик, сразу начинаются проблемы.

Можно вспомнить, что с российскими защитниками делали лидеры сборной Бельгии Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку. Вот и в поединке с Турцией игру во многом перевернул выход после перерыва Дженгиза Ундера. Экс-игрок «Ромы», перешедший этим летом в английский «Лестер», еще не так давно считался одним из самых перспективных вингеров Европы.

Именно он стал лучшим игроком встречи с Россией в Лиге наций, буквально замучив нашу команду своими техникой, умными передачами и могучими ударами с левой ноги. Спасибо Антону Шунину, что он так и не пропустил от него.

Проблема в матчах против по-настоящему сильных игроков вполне понятна и вряд ли на сто процентов решаема, поскольку никакая подстраховка не нейтрализует разницу в классе, если она слишком велика.

С другой стороны, у Черчесова достаточно сильная команда, чтобы добиваться хороших результатов, а где-то даже и прыгать выше головы, как на чемпионате мира. Просто не стоит воспринимать сборную России как гранда, и тогда все встанет на свои места.

Впереди у нашей команды игра с Венгрией фактически за первое место в подгруппе Лиги наций и выход в элитный дивизион, и тут-то в сопернике нет ничего страшного. Если сборная России сыграет на максимуме, все будет хорошо.