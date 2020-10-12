«Закономерный результат»: как Турция спаслась от России

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Сразу после финального свистка главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал расширенный комментарий, в котором объяснил неудачную игру своих подопечных во втором тайме усталостью и тактикой оппонентов, решивших выставить сразу двух форвардов:

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«Прямо с первых минут второго тайма было видно, что замены сборной Турции дали о себе знать. Там есть равноценные замены, которые могут не просто поменять, но еще и усилить, не просто усилить, а по-другому усилить. Есть у моего коллеги несколько вариантов, и он ими воспользовался.

Если к Ундеру мы были готовы, то к двум центральным нападающим – не очень. Поэтому пару минут нам было сложно.

Мы потом выпустили одного опорного полузащитника, чтобы чуть-чуть пыл охладить соперника. По большому счету, нам это удалось, но не удалось впереди добавить.», — сказал Черчесов.

Его коллега по тренерскому цеху Шенол Гюнеш выразил разочарование итоговым результатом, так как по его мнению, гости могли рассчитывать на победу.

«Мы хорошо изучили соперника. Это хорошая команда, они играли в пас, оказывали давление. Игра у нас не получалась. Преимущество было на стороне России. Нам не удавалось так же хорошо играть.

Во втором тайме уже мы контролировали игру, даже забили гол. Могли еще забить, у нас были моменты, но, к сожалению, в итоге ничья. Мы потеряли два очка.

Я хочу поблагодарить наших ребят. Они играли хорошо, старались, бились. Но и противник играл дома – это сказывается», — отметил специалист.

Главный герой встречи в составе нашей команды Антон Миранчук, признанный болельщиками лучшим игроком матча, считает, что ему еще есть куда расти, несмотря на ударный осенний отрезок, в котором ему удается забивать как за клуб, так и за сборную:

«Я считаю, что не хватило только реализации. Хороший тайм провели, были моменты. Чуть не повезло где-то. Это футбол, надо работать, и все будет нормально. Где-то больше потеряли инициативу, нить игры. Вот эти мелкие моменты, они, бывает, разрушают игру. Поэтому где-то чуть упустили. Опять же, был момент, когда могли забить и повести в счете, переломить ход.

Посмотрим, сделаем выводы, чтобы ошибки больше не повторялось», — заявил 24-летний хавбек.

Эксперты были едины в том, что перестановки в обойме гостей смогли помочь им после перерыва переломить ход игры, из-за чего игроки Черчесова потеряли контроль и прижались к своим воротам.

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев не увидел перспектив у вышедших на замену в составе сборной России игроков и объяснил ничью не только обилием травм, но и высоким индивидуальным классом и дисциплиной соперника.

«Результат абсолютно закономерный. Турция показала себя обученной и организованной командой. Индивидуально они хорошо оснащены, значительно прибавили в тактике. Неслучайно они сыграли с Германией 3:3.

У нашей команды замены снова не внесли существенный вклад. А у Турции, наоборот, замены позволили перехватить инициативу. Наши в первом тайме вышли с хорошим настроем, но во втором тайме ситуация была иная», — заявил Газзаев в интервью «СЭ».

Экс-наставник сборной Гус Хиддинк выразил восхищение игрой Юрия Жиркова, блиставшего еще 12 лет назад на памятном для страны Евро-2008, и отметил важную роль капитана Артема Дзюбы.

Своим мнением также поделился почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его словам, первый тайм в исполнении подопечных Станислава Черчесова получился выдающимся.

«Ничего не предвещало сложностей после перерыва. Думал, что выиграем со значительным преимуществом. Было полное доминирование, момент за моментом, высокий прессинг, как итог замечательный гол Миранчука.

И совсем другая команда во втором тайме, ничем это объяснить не могу», — сказал Колосков.

Совсем скоро предстоит третья игра за шесть дней для российской сборной. 14 октября, на поле «ВТБ Арены» вместе с командой России выйдут венгры, желающие отомстить за сентябрьское поражение в Будапеште.

Успех в этой игре увеличит шансы на переход в более сильный дивизион, где встречаются между собой сильнейшие сборные континента, поэтому удача и свежесть российской команде будут необходимы как никогда.