«Позорище!» Трусова проиграла Валиевой, зрители устроили бунт

Под строгим Роспотребнадзором

Второй этап Кубка России по фигурному катанию — в Москве — стартовал в условиях повышенной боевой готовности из-за бушующего коронавируса, который пополняет статистику зараженных в столице на 3-4 тысячи каждый день.

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«По рекомендации Роспотребнадзора просим не бросать цветы и игрушки на лед», — объявлял диктор арены перед началом прокатов.

Однако фанаты проносили на арену огромные игрушки для кумиров, несмотря ни на что.

Девочка несёт огромную игрушку - кинет на лёд? pic.twitter.com/mB7qMpduZg — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) October 10, 2020

На местах были в большом количестве расклеены белые таблички, подписанные как «гости», которые зрителям было запрещено занимать. Впрочем, никаких «гостей» там тоже не было — видимо, так организаторы воздействовали на людей, чтобы те соблюдали социальную дистанцию. Получалось довольно эффективно.

Да и самих фанатов на арене было считаное количество — имея достаточно терпения, их можно было бы пересчитать, просто водя пальцем по трибуне. Многие зрители сдали свои билеты, опасаясь подхватить на массовом мероприятии COVID-19, а еще одна внушительная часть болельщиков сделала это из-за снятия с турнира Евгении Медведевой.

Зрителей на трибуне гораздо меньше, чем даже на открытых прокатах сборной месяц назад pic.twitter.com/WLN7wUaiPc — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) October 10, 2020

По коридорам расхаживали два сотрудника Роспотребнадзора в малиновых костюмах, требуя, чтобы беспечные фанаты, забывшие надеть маски, немедленно исправили это упущение. В некоторых случаях они даже составляли протокол на нарушителей.

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А в кафе было запрещено покупать чай и кофе. Объяснялось это тем, что данные напитки продаются на разлив — из одной большой емкости на всех, что может грозить массовым заражением. А вот напитки в отдельных бутылках, типа воды, можно было взять.

Тревожное возвращение чемпионов Европы

Соревнования по традиции стартовали с самого легкого и изящного вида — танцев на льду. Ключевым событием здесь стало возвращение лидеров сборной России Виктории Синициной / Никиты Кацалапова, которые пропустили старт сезона из-за травмы спины у партнера.

Действующие чемпионы Европы сумели исполнить свой уже знаменитый ритм-танец под композицию из мюзикла «Танцующие под дождем» без грубых ошибок, хотя на разминке Кацалапов страшно упал с твиззлов, и в целом было видно, что еще не до конца оправился от повреждения.

Судьи щедро вознаградили дуэт за трудовое возвращение, выставив им космическую оценку — 89,52 балла.

Однако волшебное начало этого сезона у пары оказалось омрачено очередными известиями об очередной травме — на этот раз партнерши.

Тренер спортсменов Александр Жулин заявил, что у Синициной проблемы с коленом, причем настолько серьезные, что дуэт может даже сняться с произвольной программы, которая состоится завтра, 11 октября.

«Виктория каталась в ритм-танце с сильной болью в колене. Не уверен по поводу участия в произвольном танце. Она катается на уколах. Но будем стараться»,

— цитирует специалиста ТАСС.

Оценки по итогам ритм-танца:

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Сюрпризы у мужчин

Если бы букмекерские конторы принимали ставки на исход соревнований российских одиночников, то этот вид избегали бы даже заядлые любители ставок. Угадать итоговый пьедестал у мужчин практически невозможно из-за нестабильности, которая часто преследует даже, казалось бы, умудренных опытом фигуристов. На этот раз зрителей снова поджидали сюрпризы.

Записные фавориты соревнований — Александр Самарин и Петр Гуменник — даже не попали в тройку по итогам короткой программы.

Самарин упал с четверного флипа и расположился на 4-м промежуточном месте, а Гуменник растянулся на льду после четверного сальхова, а затем еще и недокрутил второй прыжок в каскаде тройной лутц + тройной риттбергер, оказавшись на 5-й позиции.

В итоге лидером соревнований неожиданно для многих стал Евгений Семененко, который по возрасту еще считается юниором (но на внутренних российских соревнованиях ему разрешили выступать на взрослом уровне).

Впрочем, этот фигурист не зря занимается у знаменитого тренера Алексея Мишина, который привел к олимпийскому золоту Евгения Плющенко, — уже в 11 лет Семененко освоил тройной аксель и вполне обоснованно считается подающим надежды талантом.

В прокате ему удалось чисто исполнить четверной сальхов, тройной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы, за что спортсмен получил бонусные баллы.

Оценки по итогам короткой программы у мужчин:

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Разминка женщин

На второй разминке женщин, куда попали почти все главные звезды — Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Станислава Константинова, Анна Фролова и Валерий Шульская, — немногочисленные зрители изрядно оживились, и камерная обстановка «Мегаспорта» наконец-то стала чуть больше напоминать атмосферу крупного спортивного события, вызывая ностальгию по прежним временам.

Так, зал зашелся аплодисментами при виде Тутберидзе, которая обрела в черной маске еще более строгий вид, чем обычно.

Харизматичная Тутберидзе в маске pic.twitter.com/yBkONHbovr — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) October 10, 2020

Несколько фанатов складывали из огромных букв имя «Стася» в честь Константиновой, а другие вывесили четыре плаката в честь Трусовой (один — в сопровождении фото Медведевой).

На арене развешены заранее ровно 4 плаката, и все - в честь Трусовой pic.twitter.com/SlSrpiMIdw — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) October 10, 2020

Фигуристки исправно радовали зрителей на разминке чистыми прыжками, но все это укладывалось в привычную канву тройных лутцей, тулупов и флипов — без элементов ультра-си. В короткой программе женщинам разрешен только один прыжок повышенной сложности — аксель в три с половиной оборота, а из всего состава участниц его показывала на тренировках лишь Трусова, и то нестабильно. Неудивительно, что

вся арена ударилась в аплодисменты, когда Русская Ракета неожиданно легко и чисто показала тройной аксель на разминке.

Оставалась интрига — рискнет ли повторить это в официальном прокате? И ведь рискнула!

Александра Трусова

В нежном изумрудном платье, украшенном цветочными лепестками, Русская Ракета с обманчивой легкостью зашла на один из самых сложных элементов в фигурном катании, который исполняют во всем мире лишь несколько фигуристок.

Неуловимым движением Трусова оторвалась ото льда и на глазах у изумленной публики скрутила все необходимые обороты — полет длился так долго, что можно было спокойно посчитать.

Однако на приземлении случилось ЧП — Русскую Ракету резко повело в сторону, и девушка быстро подставила на лед вторую ногу, чтобы не упасть, и даже подстраховала себя рукой. Судьи жестко отминусовали данный элемент (дошло даже до -4), но факт полностью докрученного тройного акселя все равно внушает позитив — осталось лишь поработать над выездом.

Остальные прыжки никаких проблем у Трусовой не вызвали — тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы она сделала без ошибок.

За свое выступление спортсменка получила 75,77 балла — довольно щедро. Однако, как выяснилось позднее, это был далеко не предел.

Дарья Усачева

14-летняя ученица Тутберидзе Дарья Усачева на тройной аксель не замахивалась, но зато чисто исполнила двойной, а также играючи справилась с тройным лутцом и каскадом тройной флип + тройной тулуп.

Выступление фигуристки под мечтательную композицию «One Day I'll Fly Away» («Однажды я улечу отсюда») вышло практически идеальным — запредельно чувственным, пластичным и технически безупречным. Зрители скандировали ей «Молодец! Молодец!», а выделяющийся даже на общем фоне мужской бас голосил «Это было красиво!»

Судьи согласились с публикой и накинули фигуристке щедрых надбавок за качество исполнения элементов по шкале GOE (Grade of Execution), однако на этом приятные сюрпризы для Усачевой не закончились. Арбитры также дополнительно дали ей три бонусных очка — по одному за каждое вращение.

По правилам Кубка России, судьи имеют право награждать фигуристов бонусами за любой элемент, который посчитают идеально исполненным. К слову, у Трусовой они таких элементов не нашли.

В итоге Усачева набрала космические 80,39 балла и уверенно обошла Русскую Ракету. Но и это еще было не все.

Камила Валиева

Одна из главных надежд России на зимнюю Олимпиаду-2022 Камила Валиева была еще более безупречна, чем Усачева. Под лиричную композицию «Storm» Эрика Рэдфорда она устроила на арене настоящий шторм, заставляя публику взрываться аплодисментами после сумасшедших вращений в вертикальном шпагате.

Что касается прыжков, то никаких элементов ультра-си Валиева не показывала, но ей это и не было нужно.

За тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп судьи поставили ей 85,10 балла. Это почти равно официально признанному мировому рекорду, который принадлежит Алене Косторной — 85,45. Только Косторная для этого достижения исполнила на большие плюсы тройной аксель.

Конечно, на внутренних соревнованиях арбитры всегда более лояльны к своим спортсменам, однако такой парад бонусов, как в случае с Валиевой, происходит не каждый раз.

После проката Камилу встречали у борта сразу три тренера — Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, — и поздравляли с триумфом.

%В это же время супруга Плющенко Яна Рудковская, присутствовавшая на вип-трибуне вместе со своим сыном Александром (более известным как Гном Гномыч), в сердцах произнесла фразу о том, что это «разница не на десять баллов».

Однако с протоколом не поспоришь: Валиева действительно обогнала Трусову почти на десять очков и уверенно возглавила турнирную таблицу по итогам короткой программы. Кстати, судьи добавили ей еще три бонусных балла — как и в случае Усачевой, за вращения. Они у татарской принцессы и вправду великолепны.

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Зрители возмутились оценками

Правда, после объявления оценок Валиевой некоторые фанаты оказались обескуражены итоговым результатом.

«Позор! Позорище!» — прокричали зрители. Неизвестно, болели ли они за Трусову, но с заоблачными баллами учениц Тутберидзе были явно не согласны.

Еще раньше фанаты возмутились низкой оценкой Станиславы Константиновой, которая, как и Трусова, тренируется в академии Плющенко. Девушка визуально безупречно откатала программу и действительно зажгла под «Seven Nation Army» в джазовой обработке, однако судьи обнаружили у нее два недокрута на прыжках. В итоге спортсменка улетела на промежуточное пятое место, а вся арена выразила свое возмущение свистом и гулом.

Таким образом, в преддверии произвольной программы интрига уже закручена до предела, а противостояние групп Тутберидзе и Плющенко только начинается. Пока фигуристки «Хрустального» явно производят более сильное впечатление на судей и зрителей, однако в запасе у Трусовой есть по меньшей мере три четверных прыжка, и сдаваться она явно не собирается.