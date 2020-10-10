«Знает мою боль»: Суарес объяснил проблемы Месси в «Барселоне»

История с уходом Луиса Суареса из «Барселоны» приобретает все больше эмоциональных подробностей.

Реклама

Впервые слухи о том, что каталонский клуб попытается избавиться от одного из лидеров команды последних лет, появились по окончании прошлого сезона, когда «Барса» с треском провалилась во всех турнирах. Однако если уже бывший главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен был уволен в связи с неудовлетворительными спортивными результатами и отсутствием поддержки и авторитета, то Суареса «чистка состава» коснулась по другой причине. Дело в том, что по истекающему через год контракту уругваец получал в «Барселоне» порядка €15-20 млн за сезон, и действующее руководство, при котором в клубе развился глубочайший институциональный и финансовый кризис, продажей Суареса свело отчетность и разгрузило зарплатную ведомость.

Однако по-хорошему у «Барсы» и Суареса расстаться не получилось. Поскольку футболист не хотел покидать команду, то клубу пришлось разорвать с ним контракт, чтобы он перешел в другую команду на правах свободного агента. Изначально уругваец вел переговоры с «Ювентусом», однако после срыва трансфера в Турин оказался в мадридском «Атлетико».

«Если бы я забил «Барселоне», я бы не кричал и не сходил с ума, но, конечно, я бы указал кое-куда», — рассказал Суарес сейчас ESPN Argentina.

На старте нового сезона 33-летний нападающий провел в футболке «матрасников» три матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Домашняя игра с «Барселоной» в чемпионате Испании у мадридского клуба намечена на 22 ноября.

По поводу ухода Суареса из «Барсы» резко высказался капитан каталонцев Лионель Месси, который едва сам не покинул клуб в летнее трансферное окно. По одной из версий, аргентинец начал настаивать на переходе в другой клуб после того, как сине-гранатовые выразили желание расстаться с Суаресом, однако существуют и предположения, согласно которым Месси предпринимал активные попытки уйти из «Барселоны» еще задолго до этого. Тем не менее главным в этой истории остается тот факт, что Месси, не желая оставаться в команде, еще и лишился своего лучшего друга, что в эмоциональном плане серьезно отразилось на аргентинце. В частности, он написал, что Суарес «не заслужил того, чтобы его выгнали таким способом», отметив, что его уже ничего не удивляет.

«В тот сложный момент я сказал то, что чувствовал. Я понимаю, люди могут считать, что мне стоило заткнуться или принять ситуацию, как я делал во многих других случаях. Но в последние недели многое задевало меня, и это был мой способ выразить это», — объяснился за свой выпад в адрес клуба Месси позднее.

О том, что Суарес не хотел уходить из «Барселоны», он говорил и на прощальной пресс-конференции. Несмотря на заверения президента клуба Жозепа Бартомеу о том, что «Барса» всего останется домом для Луиса», футболист демонстрировал свое пренебрежение в отношении лично Бартомеу и даже отказался от совместной фотографии с ним.

«Я не был удивлен реакцией Месси, потому что очень хорошо его знаю. Я знаю, какую боль он испытывал. Такую же, как и я.

Он считает, что меня выкинули из клуба. Были другие способы, чтобы правильно решить этот вопрос.

Я провел в клубе шесть долгих лет, и это волновало его. Я считаю его другом. Месси знает, как сильно мы переживали. Моя семья хотела видеть меня счастливым», — сказал Суарес.

Форвард также добавил, что не понимает многих моментом, которые происходят сейчас в «Барселоне». Это он ощутил на себе в то время, когда вел переговоры с другими клубами.

«В «Барселоне» есть какие-то странности. Например, они отправляют тебя тренироваться отдельно, если не планируют выпускать на поле в ближайшем матче... Такие вещи делали мне больно, а моя семья видела, как сильно это на меня влияет, так что они посоветовали мне воспользоваться возможностью. Когда «Атлетико» предложил мне перейти, я ни секунды не сомневался. Конечно, мне еще нужно привыкнуть ко многим вещам, но я чувствую себя очень счастливым в «Атлетико», — признался Суарес.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце сезона-2020/21, и уже зимой он сможет начать переговоры об уходе из команды. В «Атлетико», к слову, допустили, что будут готовы принять Месси, если он этого захочет.