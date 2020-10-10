«Будто Эскобара поймали»: боец из Чечни рассказал об аресте

40-летний чеченский боец ММА Мамед Халидов был задержан и арестован в Польше в начале июня 2019 года. Задержание провели сотрудники Управления по борьбе с терроризмом, а обвиняли спортсмена, который на тот момент уже завершил профессиональную карьеру и занялся бизнесом, в незаконном ввозе люксовых автомобилей из Чехии в Польшу.

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«В ходе разбирательства отдел Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией национальной прокуратуры в Катовице установил, что автомобили были приобретены в Чешской Республике», — было отмечено в заявлении прокуратуры.

Тогда же близкий друг Халидова, российский боец Дмитрий Смоляков заявил, что история просто раздута, никакого состава преступления нет, а есть одно большое недоразумение. Он призвал не искажать информацию и отметил, что с Халидовым все будет в порядке.

«Господа, что вы информацию раздуваете? Весь директ завалили. Все нормально будет, не задержится он там. Завтра уже вернется. История не имеет под собой такой почвы, как в интернете разгоняют. Все будут на свободе. Нет никакого преступления, есть одно недоразумение», — заявил Смоляков в Stories Instagram.

Сейчас Халидов впервые дал интервью, где рассказал, что случилось на самом деле. Он отметил, что его подставили, и сделал это крупный международный аферист, которого пообещали отпустить в том случае, если он сдаст Халидова.

Согласно заявлению спортсмена, этот человек вместе с прокурором написали на него криминальную историю, не имеющую под собой никаких оснований.

«То, что сделали службы, я считаю предательством, а предательство — хуже всего. Ажиотаж был такой, будто Эскобара поймали! Вся Польша трубила. Мне смешно было, я в машине ехал, и по радио об этом постоянно говорили. Зашел в дорожное кафе, посмотрел на телевизор — и там тоже про меня. Подумал: «О, не знал, что я так популярен!» — поделился Халидов.

Боец рассказал, что вокруг него создали панику, которая привела к тому, что у людей сложилось неправильное отношение к ситуации. Однако, по его признанию, судья, который рассматривал дело, посчитал, что Халидов не совершил ничего такого, за что его нужно было бы посадить. Спортсмен отметил, что он оказался подозреваемым из-за того, что имел контакт с аферистом, который предлагал ему машины и сам пригонял их из-за границы.

«Надо понять, что здесь используют таких людей… После того, как он все на меня накатал, его выпустили. Хотя этот человек заслуживает того, чтобы его на десять лет закрыли.

Ужасный аферист. Когда полиция его поймала, они, ковыряя его телефон, увидели, что он имеет со мной какие-то дела. А он таких, как я, облапошил многих. Он, оказывается, левые машины продавал», — заявил он.

Больше всего в сложившейся истории боец остался недоволен тем, что аферист, который его подставил, остался на свободе. Халидов рассказал, что кроме него были обмануты еще порядка ста человек, некоторые из них даже звонили ему после того, как история приобрела огласку.

«Наступили какие-то странные времена. Таких отморозков используют, подставляют и сливают людей, делают результат, а их выпускают. Уверен, сейчас он опять что-нибудь наделает, его поймают, он кого-нибудь подставит, и его опять выпустят», — заключил Халидов.

Он добавил, что история достаточно сильно повлияла на него в моральном плане, потому что подобные предательства оставляют сильный след в судьбе человека.

Халидов вместе со своей семьей переехал из Чечни в Польшу, когда ему было 16 лет. Он получил гражданство страны, в 2010 году закончил университет, а первый поединок провел в 2007-м. Боец выступал под эгидой польского промоушена KSW, где был местной звездой. Один из его боев собрал рекордное количество болельщиков на одной из арен в Варшаве (58 тысяч зрителей). Несколько раз Халидову предлагал контракт Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), однако спортсмен отказывался.

Халидов, который был бывшим чемпионом промоушена KSW в среднем весе, завершил карьеру после того, как уступил в поединке чемпиону организации в полутяжелом весе Томашу Наркуну на 46-м турнире организации в 2018 году.