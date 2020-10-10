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Дебют у Плющенко: Трусова бьется с ученицами Тутберидзе. LIVE

Кубок России по фигурному катанию. Этап в Москве. Короткая программа женщин. ОНЛАЙН

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В Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию, в рамках которого ученица Евгения Плющенко Александра Трусова и две подопечных Этери Тутберидзе Камила Валиева и Дарья Усачева показывают свои короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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16:27

56.72 — буквально балла ей не хватило до Онищенко.

16:25

Начала программу с чистого двойного акселя, а продолжила падением с тройного лутца. Также выполнила каскад тройной риттбергер + двойной тулуп. Еще и в музыку слегка не уложилась. Не очень удачное выступление.

16:22

На лед выходит Мария Талалайкина из Петербурга.

16:21

Всего лишь 44.60 балла набирает за свою короткую программу фигуристка.

16:18

Небрежный каскад тройной сальхов + двойной тулуп, упала с тройного риттбергера, дорожка шагов на низшем уровне. Разве что двойной аксель получился хороший.

16:15

Продолжает выступления Алина Забора из Краснодарского края.

16:14

57.56 балла получила.

16:12

Куда увереннее выступила представительница Петербурга, хотя и не сказать, что чем-то особо впечатлила. Тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной аксель. Все на хорошей скорости, но при этом немного не уложилась в музыку.

16:09

На очереди Арина Онищенко из Санкт-Петербурга.

16:08

47.38 балла получила Карева за короткую программу.

16:06

Очень неуверенный прокат. От волнения упала на ровном месте, перепутала вращения.

16:03

Открывает соревнования среди девушек-одиночниц Вита Карева из Омской области.

15:56

На разминку вышли участницы первой группы.

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15:50

Что касается Усачевой, то она стала серебряным призером юниорского чемпионата мира — 2020 и взяла бронзу в финале Гран-при прошлого сезона. Так что серьезную конкуренцию Трусовой и Валиевой девушка точно составит. Нельзя также сбрасывать со счетов харизматичную Станиславу Константинову, которая вернула свою лучшую форму в академии Евгения Плющенко, и Анну Фролову, которая взяла серебро на предыдущем этапе Кубка (в Сызрани), уступив только Анне Щербаковой с четверным флипом.

15:45

В турнире примут участие 14-летние ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Дарья Усачева. Первая уже прославилась на всю страну и даже мир своей сумасшедшей гибкостью и четверным тулупом в каскаде с двойным, а также успела получить комплимент от внучки Пикассо за блестящее воплощение образа «девочки на шаре» с одноименной картины художника. Напомним, короткую программу по мотивам творения Пикассо Валиева с успехом исполняла два предыдущих сезона и выиграла с ней чемпионат мира среди юниоров.

15:40

На этих соревнованиях состоится официальный дебют Александры Трусовой в качестве ученицы Евгения Плющенко. До этого спортсменка выходила на лед в сопровождении олимпийского чемпиона только на открытых прокатах сборной России, которые не являются соревнованиями и где фигуристам даже не выставляют оценки.

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Евгений Плющенко и Александра Трусова на открытых прокатах сборной России Евгений Плющенко и Александра Трусова на открытых прокатах сборной России
Евгений Плющенко и Александра Трусова на открытых прокатах сборной России

Евгений Плющенко и Александра Трусова на открытых прокатах сборной России

РИА Новости
15:35

Ознакомиться с главными интригами этого турнира можно в превью «Газеты.Ru».

15:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня в Москве стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию — уже выступили представители танцев на льду и мужчины, а в 15.50 по местному времени в борьбу вступают женщины.