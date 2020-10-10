Дебют у Плющенко: Трусова бьется с ученицами Тутберидзе. LIVE

В турнире примут участие 14-летние ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Дарья Усачева. Первая уже прославилась на всю страну и даже мир своей сумасшедшей гибкостью и четверным тулупом в каскаде с двойным, а также успела получить комплимент от внучки Пикассо за блестящее воплощение образа «девочки на шаре» с одноименной картины художника. Напомним, короткую программу по мотивам творения Пикассо Валиева с успехом исполняла два предыдущих сезона и выиграла с ней чемпионат мира среди юниоров.