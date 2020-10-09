Выиграть борьбу у «Интера»: «Спартак» забирает игрока «Челси»

Игрок «Челси» Виктор Мозес, который с января 2020 года выступал на правах аренды за миланский «Интер», близок к переходу в московский «Спартак».

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Красно-белым срочно нужен опытный правый защитник. Сейчас эту позицию временно закрывает Роман Зобнин, который специализируется на игре в центре поля и даже заявил недавно в прессе, что с нетерпением ждет приобретения профильного латераля, чтобы вернуться к выполнению привычных функций.

Мозес — возможно, лучший вариант для команды Доменико Тедеско за восемь дней до закрытия трансферного окна в России.

Да, нигерийцу уже 29 лет, но он по-прежнему сохраняет неплохую скорость, которой вполне хватит для успешных выступлений на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ), умело навешивает в штрафную, записывая на свой счет голевые передачи, и в целом всегда отлично поддерживает атаку.

Другое дело, что в обороне у бывшего крайнего нападающего не все так гладко, но высокая скорость способна отчасти закрыть и этот недостаток.

«Интер» попрощался с Мозесом, который четыре раза вышел в старте в матчах Серии А и выдал четыре голевых передачи, по причине покупки 21-летнего таланта Ашрафа Хакими — в последние два года этот парень разрывал в дортмундской «Боруссии» на позиции крайнего защитника, и выиграть у него конкуренцию нигерийцу было бы крайне сложно.

«Челси», с которым у Мозеса действует контракт до 2021 года, также не собирается оставлять игрока у себя. В принципе это было понятно сразу, поскольку в последние годы клуб постоянно отдает защитника в аренду — в таком статусе он успел поиграть в «Ливерпуле», «Сток Сити», «Вест Хэме», «Фенербахче» и в «Интере».

Единственный успешный год Мозеса в «Челси» пришелся на сезон-2016/17, когда при Антонио Конте он стал игроком основы и выиграл с командой золото Английской премьер-лиги (АПЛ). Однако затем у нигерийца опять наступил спад, и начались аренды.

Очередная командировка — на этот раз в «Спартак» — может стать еще одним приключением в карьере повидавшего немало лиг футболиста, а для красно-белых — решением насущной проблемы.

По информации Ильи Геркуса, Мозес уже отправился в Рим на медобследование для завершения перехода в московскую команду. Также в СМИ сообщается, что это будет аренда до конца сезона с правом выкупа. При этом цена полноценного трансфера в различных источниках колеблется от 4,5 до 10 млн евро.

Правда, известный российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что сделка все еще может сорваться, поскольку главный тренер «Интера» Конте вдруг начал настаивать на еще одной аренде Мозеса — уже этой зимой.

Почему же итальянцы просто не выкупили контракт нигерийца или хотя бы не продлили его аренду по окончании сезона-2019/20? Утверждается, что причиной стали разногласия с «Челси», который требовал включить в договор пункт об обязательном выкупе защитника за 10 млн евро. Эта цена совершенно не устроила «нерадзурри», которые отказывались принимать условия лондонцев до тех пор, пока в топ-лигах Европы не закрылось трансферное окно (5 октября).

В этих условиях в игру уже полноценно вступил «Спартак», поскольку в России переходы возможны до 17-го числа. Однако теперь «Интер» с подачи Конте якобы опомнился и пытается сорвать этот переход, чтобы в январе ничто не помешало спокойно вернуть игрока обратно.

Даже если эти слухи правдивы, возникают сомнения, что сам Мозес согласится пережидать до зимы в «Челси» в положении глухого запасного, сохраняя робкую надежду вернуться в стан «нерадзурри». Лучше уж иметь четкий вариант продолжения карьеры в Москве.