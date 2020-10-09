«Приму вызов Черчесова»: француз получил гражданство России

9 октября стало известно о том, что футболист французского «Монпелье» Дамьен Ле Таллек принял российское гражданство.

«Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином великой страны»,

— написал хавбек в своем Instagram. Игрок еще до принятия гражданства лестно отзывался о России.

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«У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский. Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной Станислав Черчесов позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, Международная федерация футбола (ФИФА) позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции», — говорил футболист в интервью «Известиям».

Жену Ле Таллека зовут Кристина Шиндясова (к слову, в 2009 году она выиграла титул «Мисс Мордовия»), а знакомство этой необычной пары произошло в Саранске, когда игрок выступал за местный футбольный клуб «Мордовия», где провел 44 матча, забив один мяч.

Агент Ле Таллека Адриан Алиай сразу высказался о перспективах новоиспеченного россиянина сыграть за национальную команду.

«Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за сборную. Может ли он перейти в российский клуб теперь? Не могу пока об этом говорить», — передает слова агента Sport24.

Сам Ле Таллек заявлял, что хочет выступать за Россию:

«Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня, как потенциального игрока национальной команды, и не забывал обо мне. Верю, что все получится», — говорил хавбек.

Впрочем, спортивный юрист Сергей Шаронов считает, что у полузащитника нет шансов сыграть за национальную команду России.

«Ле Таллек выступал за юношеские сборные Франции. Гражданство России к тому моменту не имел. Но выступал до 21 года. Поэтому, чтобы Ле Таллеку выступать за сборную России, надо было либо родиться в России, либо чтобы в России родились его родители, бабушка, или дедушка. Есть еще один способ — Ле Таллеку нужно было прожить в стране пять лет. На данный момент он юридически не имеет права играть за сборную России», — сказал Шаронов.

Ле Таллек начал карьеру у себя на родине в «Ренне», но не провел за основную команду ни одного официального матча. В 2010 году он переехал в дортмундскую «Боруссию», которую в то время возглавлял Юрген Клопп, но большую часть времени играл за резервную команду «шмелей». Через два года футболист уехал домой в «Нант», но, выйдя на поле всего в восьми матчах, уехал в Восточную Европу.

В украинском клубе «Говерла» из Ужгорода француз провел два года. Там он стал игроком основы и забил семь мячей, но принял решение покинуть команду из-за военного конфликта на юго-востоке страны.

После этого футболист перебрался в «Мордовию», которую тренировал тогда Юрий Семин, и произвел очень хорошее впечатление на специалиста.

«Он выделялся среди футболистов в первую очередь своим отношением к делу. У меня он играл опорным полузащитником и центральным защитником, он достаточно неплохой игрок», — говорил тренер.

Спустя год Ле Таллек дал восторженное интервью о переезде в белградскую «Црвену Звезду».

«Я рад переходу в «Црвену Звезду». Это великий клуб. Здесь собралась серьезная команда, которая намерена играть в еврокубках в следующем сезоне. Я могу выступать на любой позиции, но тут я буду опорным полузащитником. Если тренер попросит меня сыграть на другой позиции, то смогу выполнить его требование», — уверял Ле Таллек.

Летом 2018 года появились слухи о том, что им интересуется московский «Спартак».

«Получал ли я предложение от «Спартака»? Возможно. Мне бы хотелось вернуться в Россию, но я еще ничего не решил», — признавался футболист «Чемпионату».

Но переезд в Россию пока так и не случился. Тем же летом Ле Таллек вернулся во Францию, где присоединился к «Монпелье», который выступает в высшем дивизионе страны — Лиге 1, и на данный момент занимает в турнирной таблице пятое место, уступая грозному «ПСЖ» всего два очка.

Сейчас хавбек является игроком основного состава, и, кажется, нашел себя в топ-чемпионате, однако мысли о России не дают ему покоя до сих пор.

Когда стало известно о том, что футболист скоро получит российский паспорт, начали появляться слухи, что им интересуются ведущие российские клубы — такие, как петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

Возможно, сейчас, когда все юридические формальности соблюдены и Ле Таллек больше не является легионером, вопрос о его переезде в Российскую премьер-лигу (РПЛ) станет лишь делом времени.