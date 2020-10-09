Претендентский бой: Макгрегор и Порье договорились с UFC

Конор Макгрегор намерен завершить 2020 год на мажорной ноте. Победив Дональда «Ковбоя» Серроне на январском UFC 246, ирландец попадал в скандалы, вел борьбу с COVID-19 в родной стране и в третий раз объявлял о завершении карьеры… Складывалось ощущение, что фанаты больше не увидят звезду ММА в клетке.

Но — вот удача! — сам Печально Известный заговорил о готовности провести бой с американцем Дастином Порье под эгидой UFC при условии, что поединок состоится в 2020 году. Изначально Макгрегор предложил Порье биться в Дублине 12 декабря без участия UFC, а все вырученные средства отдать на благотворительность. Однако затем спортсменам напомнили о контрактных обязательствах, которые имеются у легковесов перед организацией.

Как итог, 8 октября ирландец опубликовал долгожданный «твит»:

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«Привет, Дастин! Я принял предложение UFC сразиться с тобой, но сказал им, что бой должен пройти в 2020 году. Учитывая недавние травмы, я готов драться 21 ноября, либо в декабре: 12-го или 19-го. При этом я все равно пожертвую $500 тыс. в фонд Good Fight Foundation».

Реакция Порье не заставила себя долго ждать:

«Сделаем это! Добрый парень, мы потратим пожертвование на открытие академии бокса и ММА на окраине города Лафейетт (штат Луизиана, США — «Газета.Ru»), где мы выросли с Даниэлем Кормье (экс-чемпион UFC в двух дивизионах), чтобы у детей была возможность учиться и получать хорошие оценки».

К слову, это будет уже второй поединок ирландца и американца. В первом противостоянии, которое прошло 27 сентября 2014 года на UFC 178, Порье проиграл Макгрегору техническим нокаутом в дебюте схватки.

Безусловно, эта встреча — тот самый вариант, который сейчас нужен обоим бойцам.

Макгрегор, в случае победы, получит право на вторую встречу с непобежденным россиянином Хабибом Нурмагомедовым, тогда как Порье, одолев Конора, вернет себе статус претендента №1. И, как знать, может быть именно американец выйдет в клетку против Хабиба в последнем, 30-м поединке россиянина и попробует поквитаться за проигрыш в сентябре 2019-го.

«Если смотреть на ситуацию со стороны Конора, то для него в поединке со мной есть преимущества: Хабиб говорил, что если он или Тони Фергюсон победят меня, то получат титульный бой, — порассуждал Дастин в интервью Мmafighting.com. — Так что если эти слова имеют вес, то это как раз цель для Макгрегора… Не знаю, каковы сейчас его амбиции и насколько он голоден до титула чемпиона, но если хочет им стать, то поединок со мной имеет смысл.

Он может настаивать на встрече с Тони — это будет шикарный бой. Я фанат нашего спорта и думаю, что будет очень интересно посмотреть такой матч. Однако Фергюсон выходит после поражения. А у меня недавно был временный пояс, я занимаю вторую строчку в рейтинге, одержал победу над Дэном Хукером, подарив фанатам потенциальный бой года. Встреча со мной определенно имеет больше смысла. Каждый матч – это шанс и риск, сколь бы хорошо ты ни готовился. А если уж рисковать, то в поединке с топовым оппонентом, победа над которым принесет «титульник».

А ведь совсем недавно меняющую по пять раз на дню планы приму UFC интересовал совсем другой соперник — ветеран ММА Диего Санчес, известный лишь истинным поклонникам смешанных единоборств. А затем даже другой вид спорта!

«Через три недели после прошлого моего турнира UFC 246, побившего рекорды, я лоббировал организацию еще одного блокбастера с участием Макгрегора. Должен сказать, что очень расстроен тем, как пошел мой сезон. Я не отказывался от поединка с Фергюсоном, как тогда утверждали. Я заявил за несколько месяцев до сорвавшегося поединка Нурмагомедова с Тони, что мне неинтересно быть запасным игроком для парней, которые постоянно сливаются. Я требовал собственных схваток и приложил много усилий для своего сезона: множество соперников, несколько дат и все одна за другой…

Затем, когда разразился COVID-19 и все заговорили о том, что мне придется снова ждать возвращения толпы в зал, я вышел из дела. На данном этапе я и так уже слишком долго ждал… Да и вообще, чего ворошить прошлое, кому не плевать?! В следующем поединке я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке», — писал Макгрегор в Твиттере.

Но бокс подождет возвращения Конора — реванш с Хабибом по-прежнему привлекает ирландца. И ради него Печально Известный готов рискнуть и подраться с Порье, находящимся в лучшей форме в карьере. Достойное решение!