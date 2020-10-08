«Понюхали пороху»: эмоции от матча Россия — Швеция

Сразу после финального свистка Станислав Черчесов дал небольшой комментарий, в котором оценил присутствие серьезного настроя на неофициальный матч и заявил, что его подопечные доминировали на поле в течение большего количества времени.

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«Мы не рассматривали игру со Швецией как разминку, хотели решать свои задачи, выглядеть убедительно и стараться показать результат. Мы владели инициативой, создавали моменты, но не реализовали их.

Нашим футболистам, вышедшим на замену, потребовалось чуть больше времени, чтобы влиться в ход противостояния», — сказал наставник.

Стоит отметить, что Черчесов не стал отдельно выделять дебютантов национальной сборной Андрея Мостового и Александра Соболева:

«Хорошо, что у нас есть те игроки, которых можно попробовать, приятно, что у ребят получилось «понюхать пороху», — заявил специалист.

23-летний форвард московского «Спартака» вышел на поле во втором тайме и смог в компенсированное распечатать ворота Карла-Йохана Джонсона, оформив свой дебютный мяч в футболке сборной России. Пресс-служба красно-белых не осталась в стороне и лаконично поздравила нападающего с новым достижением.

По окончании встречи Соболев рассказал, что Артем Дзюба также поздравил его с первым голом, и поделился мнением о завершившейся игре:

«Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так – гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.

Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие. Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.

Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер. Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше», — сказал игрок.

На послематчевой пресс-конференции Станислав Черчесов посетовал на неудачу в моменте со первым пропущенным голом и заявил о необходимости подробного разбора завершившегося матча:

«Пропустили мяч, когда имели полное преимущество. Так может случиться в любом матче, но у нас еще оставалось время изменить ситуацию. Все замены, которые я провел, были сделаны для усиления атаки.

Второй рикошет, который произошел из ничего, усугубил ситуацию. Мы до конца боролись, забили гол, но на большее времени не хватило. Такие матчи бывают у всех команд, теперь нужно провести анализ», — сказал Черчесов.

Его оппонент, Ян Андерссон, остался доволен действиями своей команды и отметил сыгранность команды хозяев:

»Джордан Ларссон проявил себя отлично, фактически как в самой высшей лиге, хотелось бы отметить игру Александера Исака, в первом тайме все прошло на высшем уровне, и во втором тайме они также не подвели.

В первую очередь, я очень рад, что мы победили и нам удался хороший второй тайм. Когда вышел Ульссон, команда сильно укрепилась, подкрепила базу. Отлично отыграл вратарь. И еще хочу отметить Маттиаса Йоханссона. В целом команда провела очень сильную игру, чем я доволен», — заявил швед.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в интервью Sport24 выразил опасение по поводу предстоящих матчей Лиги наций против Турции и Венгрии из-за неубедительной игры:

«Нашим стоит задуматься над этим поражением, ведь впереди важнейшие матчи Лиги наций. Если говорить о самой игре, то темп был невысокий. Что у наших, что у шведов выделить некого. Состав команды был неоптимальный, но, тем не менее, любой матч сборной имеет огромное значение. Возможно, где-то были ошибки во взаимопонимании, в центре защиты были другие игроки.

Надеюсь, что тренерский штаб сделает определенные выводы после этой игры, и в следующих матчах, где результат будет иметь значение, наши покажут более содержательную игру», — сказал Бородюк.

Следующую игру российская сборная проведет уже в это воскресенье, 11 октября, против команды Турции в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит на столичной «ВТБ Арене» в 21:45 по местному времени.