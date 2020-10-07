«Пара горцев писала историю»: два года бою Хабиба и Конора

Два года исполнилось крупнейшему событию в бойцовском мире — бою Хабиба Нурмагомедов и Конора Макгрегора.

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Главный поединок UFC 242 предвосхищал жесткий трэшток, переросший в ненависть, и скандалы. Но именно это сделало впоследствии Хабиба самым востребованным в этом виде спорта. Нурмагомедов выходил на бой в качестве чемпиона, за полгода до этого победив Эла Яквинту. Макгрегор же, уже сделавший себе имя и заработавший невероятные деньги в боксерском ринге с Флойдом Мейвезером, пытался вернуть себе освобожденный двумя годами ранее титул.

Спортивная развязка шоу получилась предсказуемой: россиянин доминировал и избивал ирландца, а в четвертом раунде заставил Конора сдаться болевым приемом.

«Это был прocто бизнec для негo, нo не для мeня. Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писала историю в центре Вегаса кровью соперников», – вспоминает Нурмагомедов сейчас.

Что было дальше — вошло в историю. Хабиб поступил глупо (как сам он потом признавался), но эффектно, затеяв драку с командой Макгрегора. В итоге несколько бойцов, включая Макгрегора и Нурмагомедова, получили дисквалификации, а Орлу так и не вручили пояс в октагоне. Его также вполне могли лишить титула, но, так или иначе, то, какую известность этот бой принес Хабибу, все нивелировало. Бой собрал рекордные для этого вида 2,4 млн продаж платных трансляций, и с тех пор UFC чего только не делал, чтобы организовать реванш, но пути бойцов кардинальном разошлись.

С тех пор Нурмагомедов является самым высокооплачиваемым бойцом в мире. После Конора он успел провести лишь один бой (второй на подходе), победив Дастина Порье в схожем стиле и в третий раз защитил пояс чемпиона. У Хабиба в пятый раз сорвался поединок с Тони Фергюсоном, и теперь он должен встретиться с временным чемпионом Джастином Гэтжи. 24 октября бой Нурмагомедова и Гэтжи возглавит титульный ивент UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, после чего Хабибу останется провести всего несколько боев в карьере.

Орел вовсю готовится: в Instagram он опубликовал видеоматериалы своих спаррингов в преддверии поединка.

«Готов к войне», — написал чемпион.

Что же до Конора, то карьера эпатажного ирландца после поражения от Хабиба покатилась вниз. Теперь Макгрегора окружают разве что постоянные скандалы, проблемы с законом и только слухи о том, собирается ли он драться дальше. В начале 2020 года Печально Известный подарил надежду на возвращение, ярко финишировав ветерана Дональда Серроне, но, впрочем, никого не впечатлив этой победой. Бой ему был необходим для того, чтобы выйти на реванш с Нурмагомедовым. Однако теперь от ирландца отрекся даже его давний сторонник Дана Уайт. Причина, как всегда, была в поведении Макгрегора. Бойца подозревают в серьезных проблемах с алкоголем, из-за которых он порой себя не контролирует.

Так, несколько недель назад Макгрегор опрометчиво опубликовал переписку с президентом UFC, где просил у промоушена сделать ему бой с Диего Санчесом. Это было лишь одно из странных предложений ирландца, однако суть в том, что Уайт окончательно рассорился с Конором. Позднее глава лиги говорил, что придумал способ сделать реванш Макгрегора и Нурмагомедова, хоть и все были против. Это должно было пройти в рамках шоу TUF, и переговоры с Хабибом уже велись, но, как заявил Уайт, «Конор снова все испортил». Россиянин окончательно отказался от реванша после того, как в сеть попала переписка Макгрегора с Уайтом, согласившись с президентом, что этот поступок был слишком грязным даже для ирландца.

Что дальше? По слухам, Конору предложили реванш с Дастином Порье, однако разговоров о бое с Хабибом уже идти не может.

Нурмагомедова же ждет испытанием Гэтжи, на которое он выходит, так или иначе, значительным фаворитом. А после этого будет что-то интересное. По крайней мере, так обещает Уайт.

«Предполагалось, что это будет только между нами. Да, у меня есть для него кое-что особое после боя, если его заинтересует. Нет, это не Жорж Сен-Пьер. Ведь Жорж говорил, что он покончил с боями и больше не хочет драться. Это не он. Шестая попытка сделать бой с Фергюсоном? Надеюсь, получится. Люди хотят это увидеть», – сказал Уайт.