Пошла по рукам: Кокорин купил бывшую машину Мамаева и Дзюбы

Номера от «Оки» на новый «Роллс-Ройс»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин сделал необычное приобретение — в июне этого года 29-летний футболист купил «Оку» 2003 года выпуска. Естественно, цель данной покупки заключается не в том, чтобы использовать автомобиль по его прямому назначению. За руль маломощной машины Кокорин не садился и не собирается.

Для него примечательным этот автомобиль оказался благодаря красивым номерам, которые теперь красуются на новом «Роллс-Ройсе» Александра, — О009РР. Именно под девятым игровым номером нападающий выступает на протяжении большей части своей профессиональной карьеры, в том числе и сейчас в «Спартаке».

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«Я с детства играю под этим номером. Для меня это прямо очень принципиально. Я даже руководство клуба об этом просил», — рассказывал Кокорин в первом интервью после перехода «Спартака», где до его перехода «девяткой» владел Резиуан Мирзов, ныне отданный в аренду в «Химки».

Интересно, что новое приобретение Александра является весьма примечательным на рынке хотя бы тем, что скромная «Ока» за последние три года была перерегистрирована более 60 раз. Кроме того, владели ей ранее и другие российские футболисты.

Например, до того, как автомобиль выкупил новичок «Спартака», машина находилась во владении семьи полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, одного из лучших друзей Кокорина, с которым он отбывал наказание за участие в драке в центре Москвы в исправительной колонии. Причем собственником машины был не сам Павел, а его супруга Алана. Для нее эта покупка была важна также из-за номеров — М017АМ. По той же причине ранее автомобиль приобретала мать вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева и капитан сине-бело-голубых и сборной России Артем Дзюба. Последний купил «Оку» еще в 2019 году из-за номеров Т022ОР.

«Чудесная история про то, как маленький автомобиль «Ока» прошел через человек десять топовых футболистов РПЛ и членов их семей. Его имеет смысл выкупить и выставить где-нибудь, не знаю, правда, где. С машинами я такой истории другой не знаю, но вспомнил, как в годы моей мятежной молодости была журналистка, которая последовательно переходила из одних журналистских рук в другие, очень любвеобильная была. Тогда возник специальный мем «Эстафетная Аллочка». Вот, делюсь», — с юмором прокомментировал данную историю известный журналист и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале.

Массажист не виноват в травме?

Карьера Кокорина в «Спартаке» началась крайне неудачно. Едва перейдя в стан красно-белых, форвард сразу же освоился в лазарете. Сначала беспокоили мышечные травмы, а затем и колено, на котором более двух лет назад была сделана операция на крестообразных связках. Дебютировать за новый клуб Александр смог только в 7-м туре Российской премьер-лиги и после этого принял участие в трех встречах, проведя на поле в общей сложности всего-то 86 минут.

После игры с «Тамбовом» в 9-м туре лиги Кокорин вновь выбыл из строя. И вновь из-за мышечного повреждения. Игрок уже пропустил принципиальную встречу с «Зенитом» и, по словам Доменико Тедеско, потратит на восстановление порядка двух недель. СМИ, выясняя причину такой травматичности, нашли виновного в лице личного массажиста футболиста — Сергея Колесникова, который работает с Кокориным еще с 2014 года. Об этом сообщал Metaratings.ru.

Однако массажист обвинения в свой адрес, мягко говоря, не оценил и назвал их бредом.

«На протяжении большей части карьеры его не преследовали травмы, он играл по 30-40 матчей в сезоне. Мне странно читать какие-то обвинения в мой адрес, основанные на непонятных домыслах и непроверенной информации. Повреждение Александр получил его в последнем матче. Неудачно приземлился, чуть-чуть повредил спину, вследствие чего начал ощущать боль в ноге. Думаю, что после перерыва на матчи сборных Саша вернется в общую группу и будет тренироваться»,

— объяснил Колесников.

На сторону массажиста сразу встала общественность. Например, легенда «Зенита» Андрей Аршавин, который заявил, что если есть кто-либо виновный в травмах Кокорина, то точно не Колесников

«Лучший массажист в Европе, а, может, и в мире. Все плохие слова про него – бред сивой кобылы. Это дилетанты пишут, которые никогда не работали с Анатольичем и не знают его рук», — отметил он.

Высказался в поддержку Колесникова и ординатор спортивной медицины Артем Рыженко, по словам которого массажист даже теоретически массажист не мог повредить мышцу спортсмену.

«Неправильные упражнения, поспешное возвращение в общую группу, неправильное дозирование нагрузок — все это может стать причиной мышечной травмы. Но массажист? Не знаю кому и зачем это нужно, но это явный вброс. Да, если мы отправим человека со свежей мышечной травмой на массаж, мы можем ухудшить состояние, вот только ни один врач не отправит человека со свежей травмой на массаж. Очевидно, что опытному массажисту не могло не сказать об острой травме, которая является абсолютным противопоказанием к массажу и прямой путевкой к клубному врачу», — заверил специалист.

Кокорина ждали в «Динамо»

Переход Кокорина в «Спартак» в принципе вызвал много вопросов еще после первых новостей о готовящейся сделке. Как минимум, потому что игрок сам неоднократно обещал, что не будет выступать за красно-белых из принципа. Как максимум, потому что на него претендовали и другие клубы, которые были ему куда более родными, нежели «Спартак». Фигурировали в СМИ главным образом «Сочи», «Локомотив» и «Динамо». Все они не потянули финансовые требования футболиста.

Хотя бело-голубые, например, очень хотели заполучить игрока, который отдал клубу около семи лет.%

В этом ранее признавался член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин, а теперь рассказал и спортивный директор клуба Желько Бувач.

«Я хотел, чтобы мы взяли Кокорина. Но то ли мы обратились слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в «Спартак», — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.