Отбиться от Цуноду: как уход «Хонды» поможет Квяту

Шокирующая новость

Заявление «Хонды» о том, что она покидает «Формулу-1» по окончании сезона-2021, на который у нее подписан контракт с «Ред Булл» на поставку моторов в «Ред Булл» и его дочернюю команду «Альфа Таури», стало для мира «больших призов» громом среди ясного неба.

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Сейчас австрийская команда храбрится и делает хорошую мину при плохой игре, рассказывая, что была обо всем в курсе уже давно, но еще совсем недавно ее руководитель Кристиан Хорнер заявлял о том, что рассчитывает на долгосрочные чемпионские перспективы от работы с японскими мотористами.

Слова консультанта гоночной программы «энергетиков» доктора Гельмута Марко о том, что они с владельцем концерна Дитрихом Матешицем давно были в курсе решения «Хонды», а Хорнер просто сосредоточен на организации непосредственно функционирования команды «Ф-1», и потому ничего не знал, никого не убеждают.

Сейчас в «Ред Булл», очевидно, судорожно перебирают разные варианты дальнейших действий. И их вообще-то не так много.

Самым простым и очевидным является возвращение к «Рено», которое произойдет автоматически при отсутствии других решений даже по правилам. У французской компании сейчас и так меньше всего клиентов среди команд, а со следующего сезона к «Мерседесу» уйдет и последний — «Макларен».

По правилам «королевских автогонок», если команда остается без моториста и сама не может решить вопрос по поставке двигателей, ей обязан предоставить моторы по рыночной цене с задокументированными условиями обслуживания и поддержки производитель с наименьшим числом клиентов.

У «Мерседеса» есть «Рейсинг Пойнт», «Уильямс» и будет «Макларен», «Феррари» поставляет движки «Альфа Ромео» и «Хаасу», и для «Ред Булл» с «Альфа Таури» остается только «Рено».

Босс французской команды Сириль Абитебуль уже заявил, что его подразделение выполнит правила и без проблем даст двигатели «РБ» и «АТ», если у тех не найдется другого варианта.

Но даже по его словам можно понять, что такого развития событий в «Рено» не хотят. Не желают подобного и Марко с Хорнером, ведь до «Хонды» они работали именно с французами и в итоге разругались вдрызг, постоянно обвиняя тех в ненадежности техники и недостаточной мощности.

Понятно, что «Рено» вряд ли вложит душу в возобновленное сотрудничество, и «РБ» с «АТ» могут оказаться в тяжелом положении, получая моторы в последний момент и не зная всех их возможностей. Ну а о подстройке движков под болиды, спроектированные Эдрианом Ньюи, и вовсе не будет и речи.

Понятно, что «энергетики» постараются всеми силами избежать этого варианта. Для этого им придется выкупить интеллектуальную собственность «Хонды» и самим в дальнейшем разрабатывать моторы.

Дело это очень затратное и в плане энергии, и в плане денег, и хотя сокращение бюджетов команд «Ф-1», которое вступит в силу с новым регламентом в 2022 году, высвободит у «Ред Булл» солидные средства, им все равно придется инвестировать в покупку и производство более €50 млн.

Не факт, что весьма прижимистый Матешиц санкционирует дополнительные траты такого масштаба. Правда, выбора может не остаться, ведь привлечение в качестве моториста в «Ф-1» «Порше» возможно только с 2026 года. А на чем «РБ» и «АТ» будут тогда ездить с 2022-го по 2025-й включительно?

Минус Цуноду»

«Меня удивили новости об уходе «Хонды». Грустно с человеческой точки зрения, потому что мне нравилось работать с их инженерами, и я разочарован с точки зрения пилота – «Хонда» очень упорно трудилась ради того, чтобы предоставить нам наилучшую силовую установку, и она приносила нам превосходные результаты. Ребята из «Хонды» очень преданы своему делу, и, уверен, они продолжат стараться, пока остаются в «Формуле-1», – прокомментировал новости российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят.

Но на самом деле для него все как раз складывается очень даже неплохо. Россиянин вряд ли желает своей команде ослабления, а оно в нынешних обстоятельствах очень вероятно уже в 2022-м, но при этом при сохранении «Хонды» в «Ф-1» самого Даниила в главной серии мира скорее всего бы не было.

Пока «Хонда» еще не объявляла об уходе, она всячески продвигала в «королевские автогонки» своего протеже, японского пилота Юки Цуноду, который сейчас гоняет во второй по статусу серии мира — «Формуле-2».

Чемпионат «Ф-2» проходит на тех же треках, что «Формула-1», а соревнуются гонщики молодежной серии в те же самые уикенды, что и их «старшие товарищи».

Чтобы выступать в главной гоночной серии мира, нужно обладать суперлицензией ФИА, которой у Цуноды пока что нет. Для ее получения этому молодому пилоту нужно финишировать в «Ф-2» не ниже четвертого места.

Сейчас Юки располагается на третьей строчке общего зачета, правда, под прессингом сразу Кристиана Лундгора, Роберта Шварцмана, Никиты Мазепина, которые отстают от него не больше чем на семь баллов, что за четыре гонки до конца сезона является ничтожным гандикапом.

До решения «Хонды» об уходе вопрос с перводом Цуноды в «Формулу-1» при получении суперлицензии считался практически решенным, и под ударом находился именно Квят.

В «Ред Булл» позиции Макса Ферстаппена, понятное дело, незыблемы, а не оправдывающего ожидания тайца Алекса Албона если и заменят, то на кого-то серьезного со стороны (освобождается, например, Серхио Перес). Правда, сделают это в «Ред Булл» только в крайнем случае, поскольку у компании значительная часть акций как раз принадлежит Таиланду.

В любом случае, менять Алобона на пилотов «Альфа Таури» не будут, а уволить Пьера Гасли, показывающего отменные квалификационные результаты и набравшего уже 45 очков в зачет чемпионата мира, нет никакого резона.

Кроме того, француз, пусть и во многом по стечению обстоятельств, но выиграл один Гран-при в нынешнем чемпионате.

На его фоне акции Квята смотрятся куда слабее. За десять этапов россиянин уступает напарнику в квалификациях со счетом 2-8, и хотя в гонках он смотрится увереннее по многим параметрам, результаты все равно говорят в пользу Гасли.

Однако уход «Хонды» из «Ф-1» меняет действительно многое. Цунода все равно остается пилотом молодежной программы «Ред Булл», но теперь сажать его в призовой кокпит в новом сезоне во что бы то ни стало нет никакой нужды.

В руководстве команды могут решить совершить маленькую месть «Хонде» и придержать или вовсе «зачехлить» японца, но даже без этого реального спортивного резона менять опытного, весьма качественного и стабильного Квята на зачастую совершающего авантюрные и заканчивающиеся авариями маневры Цуноду нет.

Российская угроза

Правда, в последние дни в СМИ появилась информация, что с «Ред Булл» обсуждает место для своего сына в «Альфа Таури» на следующий сезон российский миллиардер, глава компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин.

Более того, бизнесмен уже выставил на продажу принадлежащую ему команду «Ф-2» «Хайтек», за которую и выступает его сын. У Никиты, который в нынешнем сезоне уже выиграл две гонки и в целом идет очень хорошо, суперлицензия есть, и он вполне может перейти в главную серию.

Если все на самом деле серьезно, то Квяту опять есть о чем волноваться, поскольку вместе с Никитой «Альфа Таури» получит солидную финансовую подпитку, какой всегда пробивавшийся только за счет таланта Даниил предоставить не может.

Однако все же, кажется, что запущенный слух о «телятах» — лишь способ давления Дмитрия Мазепина на «Хаас», с которым он всерьез обсуждает переход своего сына.

Да и американская команда выглядит с точки зрения персональных перспектив Никиты куда привлекательнее системы «Ред Булл», в которую, во-первых, не любят брать со стороны, и где, во-вторых, зачастую поступают с гонщиками весьма жестко, понижая их или вовсе увольняя.

Так что уход «Хонды», видимо, даст Квяту еще как минимум один полноценный сезон и шанс доказать, что он больше других достоин места в «Альфа Таури» в 2022-м, когда в действие вступит новый регламент и расстановка сил в пелотоне претерпит серьезные изменения.