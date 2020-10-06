«Это предательство»: Трусова обвинила тренера в академии Плющенко

Несколько дней назад стало известно, что Александра Трусова, перебравшаяся в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе, перестала тренироваться под руководством Сергея Розанова.

Именно Розанов, ранее также перешедший в «Ангелы Плющенко» из «Хрустального», был главным действующим лицом в майском трансфере обладательницы самого сложного контента в женском фигурном катании.

По информации ТАСС, двукратная чемпионка мира среди юниоров не работает ни с Розановым, ни с Александром Волковым, у которого также занималась в «Хрустальном», но при этом речь не идет о каком-то конфликте.

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«У академии Плющенко пока нет второго льда. Трусова действительно больше не работает с Розановым, ее тренируют Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев, но конфликтов там не было. С группой Волкова она по времени не пересекается, они не работают друг с другом», — рассказал агентству знакомый с ситуацией источник.

Впрочем, не все согласны с такой версией, а другие источники дают несколько иную и куда более противоречивую информацию.

Авторитетное издание «Бизнес Online», обычно не публикующее непроверенной информации, 2 октября подробно остановилось на ситуации в «Ангелах Плющенко», заявив, что причиной расставания Трусовой с Розановым стал именно конфликт, и данная версия выглядит вполне правдоподобной.

По версии издания, Трусова и ее родители были возмущены действиями именно Розанова и отказались работать с ним, в результате чего специалиста уже убрали как личного тренера спортсменки даже с сайта Федерации фигурного катания России.

Все дело в том, что именно Розанов в мае убеждал спортсменку перебраться из «Хрустального» к Плющенко, а в качестве аргумента обещал статус примы в академии и персональные привилегии.

Однако уже по возобновлении тренировок после пандемии в «Ангелах» оказалась и другая бывшая звезда «Хрустального» Алена Косторная, являющаяся одной из главных конкуренток Трусовой.

«Были потеряны взаимоотношения, коннект. Перед выходом на вторую тренировку я позвонила Сергею Александровичу: «Такая ситуация, есть возможность?» Он: «Подожди пару дней, подумаем», — рассказывала после контрольных прокатов сборной России в своем весьма скандальном интервью Косторная.

Впрочем, уже в «Мегаспорте» Розанова не было рядом с Трусовой, а с Косторной он находился рядом и перед ее выступлениями и после них.

Розанов действительно еще в мае звонил не только Трусовой, но и Косторной, но от Алены тогда получил отказ. Однако позже спортсменка, так же как и Трусова, недовольная несоответствующим ее статусу отношением в группе Тутберидзе, решила все-таки перебраться к Плющенко.

Но если Розанов и сам Плющенко довольны таким раскладом, переманив уже вторую суперзвезду из конкурирующей группы, то Трусова в данном моменте увидела предательство со стороны наставника.

Источники сообщают, что у родителей фигуристки даже состоялся разговор с Плющенко на повышенных тонах из-за данной ситуации. Сторона спортсменки считает действия Розанова предательством по отношению к ней.

Свой отпечаток накладывает не только конкуренция, но и довольно прохладные отношения между самими Александрой и Аленой.

При этом уже после пандемии Косторная оказалась пока что единственной фигуристкой «Ангелов», получившей постановку своих программ от знаменитого инсторанного хореографа Ше-Линн Бурн, хотя изначально постановку зарубежных специалистов обещали Трусовой.

Александра же пока вынуждена работать с программами от все того же Розанова, а также начинающих постановщиков Елены Ильиных и Дмитрия Михайлова.

Ситуация в «Ангелах Плющенко» сейчас выглядит по-настоящему взрывоопасной, тем более Трусова и Косторная сойдутся в очном противостоянии уже на этапе Кубка России в Казани, и в случае поражения Александра может пойти даже на крайние меры и покинуть академию.

А в последние годы Трусова в борьбе с соперницей упустила инициативу. Она уступала ей на обоих взрослых чемпионатах страны, выигрывая бронзовые медали (чемпионкой России оба раза становилась оставшаяся в «Хрустальном» Анна Щербакова).

Проиграла в свой первый год во взрослых международных соревнованиях Трусова и финал Гран-при (Косторная выиграла чемпионский титул), и чемпионат Европы (и тут чемпионкой стала Косторная), а чемпионат мира, где они должны были также сойтись, не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Ну а проблемы в «Ангелах» вполне могут возникнуть и со второй стороны, ведь Косторная тоже уходила от Тутберидзе, требуя к себе повышенного внимания, и, если что, может приревновать к Трусовой.

Другое дело, что на момент перехода Алены Александра уже работала в академии, и Косторная знала на что шла, так что сейчас не должна «качать права». А как будет дальше — вопрос. И разруливать ситуацию в любом случае предстоит главе «Ангелов».