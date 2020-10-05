«Ничего не помнит»: экс-тренер сборной России вышел из комы

Позитивные новости пришли из Германии в мир биатлона. Именитый специалист, бывший наставник женской сборной России и один из самых уважаемых в мировом биатлоне человек Вольфганг Пихлер вышел из состояния искусственной комы. Об этом сообщил его брат Клаус Пихлер, который уточнил, что 65-летний тренер был переведен на режим самостоятельного дыхания уже несколько дней назад, 1 октября.

Реклама

«Если учитывать, что он перенес сердечный приступ, то сейчас Вольфганг в порядке. В прошлый четверг врачи успешно удалили трубку искусственной вентиляции легких. С тех пор брат восстанавливается. Медленно, постепенно, но верно. Сейчас он может самостоятельно дышать и даже говорить. Врачи довольны тем, как проходит его восстановление. Однако сейчас ему требуется много отдыха, он очень устал», — приводит слова Клауса Пихлера газета Sportbladet.

Страшный инцидент произошел еще 27 сентября. Вольфганг Пихлер проводил тренировку с немецкими велосипедистами недалеко от Рупольдинга. Причем сам специалист также занимался вместе со спортсменами. На одном из крутых подъемов тренеру неожиданно стало плохо, и он попал в аварию. Пихлеру оперативно была оказана медицинская помощь.

В ходе первого обследования выяснилось, что у 65-летнего немца произошла остановка сердца. Его реанимировали на месте и затем доставили в больницу Траунштайна. В клинике черепно-мозговой травмы и ее следов у Пихлера не обнаружили, однако в целях безопасности пострадавший был введен в состояние искусственной комы и диагностировали ему инфаркт.

Менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо, комментируя произошедшее, утверждал, что Пихлер находится в тяжелом, но стабильном состоянии. При этом немецкому тренеру также должны были сделать операцию по итогам дополнительного медицинского осмотра. Однако в конечном счете она не потребовалась.

Сейчас брат Пихлера Клаус утверждает, что Вольфганг хоть и пришел в сознание, но на данный момент не может сообразить, что именно произошло c ним в момент падения на тренировке.

«Он не помнит абсолютно ничего из того, что с ним произошло. Хотя врачи утверждают, что такое явление — это нормально. Тесты показывают, что сейчас брат находится на правильном пути, ему не нужна дополнительная операция. С учетом того, как он интересовался Открытым чемпионатом Франции по теннису, можно сделать вывод, что он возвращается. Вообще Вольфганг — большой любитель тенниса. Он ведь и сам играл в теннис, был профессиональным тренером.

Надеемся, что он скоро вернется к нормальной жизни. Когда именно это произойдет, сказать сложно. Пока нет никакого плана по его возвращению домой. После интенсивной терапии, вероятно, его ждут недели реабилитации в больнице»,

— подчеркнул Клаус Пихлер, предположив, что «Вольфганг может быть шокирован, когда узнает, что с ним случилось».

По поводу возвращения домой брат именитого тренера высказался особенно, ведь пока тот находится в больнице, встретиться с родственником он не может. В условиях коронавируса пострадавшего навестить может только его жена. Единственное, на что может рассчитывать Клаус, — это телефонный звонок.

«Можете быть уверены, что я передаю всю поддержку, которую получает Вольфганг со всего мира. Мы невероятно тронуты этим, нам поступает много звонков, писем, сообщений. Не успеваю на все ответить», — отметил он.

Вольфганг Пихлер возглавлял женскую сборную России по биатлону с 2011 по 2014 год и стал одним из самых успешных тренеров в биатлоне. В том числе больших успехов он добился и со сборной Швеции, где под его руководством выросла шестикратная чемпионка планеты Магдалена Форсберг. Всего специалист и его команды выиграли 37 медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх.