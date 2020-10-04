После объявления Овечкина: «Динамо» обыграло «Краснодар»

Для «Динамо» текущая неделя выдалась непростой — после фиаско в Химках (0:1) подал заявление об отставке главный тренер клуба Кирилл Новиков, а немного раньше команда вылетела в квалификации Лиги Европы от самого слабого участника турнира — тбилисского «Локомотива».

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В роли исполняющего обязанности главного тренера на эту игру вышел Александр Кульчий, возглавляющий «Динамо-2». Любопытно, что 46-летний специалист имеет связь с «Краснодаром»: в дебютном сезоне «быков» в Российской премьер-лиге (РПЛ) он 29 раз выходил на поле и даже сумел отметиться одним забитым мячом.

Что касается черно-зеленых, то перед этой игрой они пребывали в прекрасном расположении духа — клуб впервые в истории сумел выйти в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей греческий ПАОК. Жеребьевка оказалась благосклонна к южанам и оставила шансы на евровесну: «Севилья» два года назад уже проигрывала в Краснодаре; «Ренн», несмотря на лидерство в чемпионате Франции, не внушает большой страх в российских болельщиков, а «Челси» до сих пор не разобрался с вратарской проблемой, и даже серьезные приобретения в лице Тимо Вернера и Бена Чилуэлла не могут закрыть все трудности в игре.

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Стоит отметить, что чуть ранее в день игры на «ВТБ Арене» состоялся и матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Динамо» уверенно разделалось с пекинским «Кульлунем». По заявлению организаторов, благодаря этому 4 октября стало первой датой в истории, когда на этом стадионе состоялось два спортивных события в различных дисциплинах. Все настолько причудливо переплелось, что в предматчевом футбольном разогреве принял участие воспитанник академии хоккейного «Динамо» — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Легендарный хоккеист при помощи диктора объявил стартовый состав бело-голубых:

По сравнению с предыдущим поединком в основе хозяев произошла одна перестановка: вместо Николая Комличенко на позиции форварда вышел Вячеслав Грулев. У краснодарской команды было два изменения, и оба в линии защиты — Сергея Петрова и Кайо заменили Игорь Смольников и Егор Сорокин соответственно.

Правда, бразилец довольно быстро вышел на поле: из-за травмы Кристиана Рамиреса ему пришлось занять позицию центрального защитника, а на левый край отправился Сорокин.

Динамовцы с самого начала выглядели более предпочтительно и чаще атаковали. Взятие ворот «быков» состоялось на 38-й минуте: Вячеслав Грулев оказался расторопнее всех после удара Себастьяна Шиманьского из-за пределов штрафной и отправил мяч мимо Сафонова — 1:0.

Краснодарцам же очевидно не хватало легкости. То ли из-за усталости, то ли из-за эмоционального опустошения команде Мурада Мусаева не удавалась даже фирменная игра в быстрый короткий пас.

После перерыва ход матча не изменился, хотя казалось, что гости должны перехватить инициативу и добиваться шанса сравнять счет. Но вместо этого «быки» разыграли два угловых, а затем пропустили.

Даниил Лесовой воспользовался ошибкой Александра Мартыновича, убежал один на один и легко перебросил мяч через Матвея Сафонова — 2:0!

Стоит отметить, что после этого хозяева не бросились в защиту, а наоборот, создавали активное противодействие оппонентам в центре поля, заставляя переводить мяч на фланги.

В середине второй половины игры Магомед-Шапи Сулейманов, заменивший Даниила Уткина, классно оторвался от опекуна, пробрался в штрафную «Динамо», но немного передержал мяч и уперся в защитника.

За четверть часа до окончания матча Мусаев пошел ва-банк: снял Юрия Газинского, Виктора Классона и Маркуса Берга, выпустив вместо них Максима Кутового, Эдуарда Сперцяна и Руслана Камболова. Все для того, чтобы усилить активность на чужой половине поля и за счет свежести свести преимущество динамовцев к нулю.

В концовке «быки» чаще владели мячом, но ничего извлечь из этого у них не вышло. А в компенсированное время, скорее, динамовцы могли довести счет до крупного, а не гости сократить отставание.

Матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу бело-голубых. В итоге москвичи набрали 17 очков, догнали «Ростов» и завершили треть чемпионата на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги.

«Краснодар» с 15-ю баллами опустился на девятую позицию, пропустив вперед своих сегодняшних оппонентов и казанский «Рубин».