«Подводное кладбище»: как серферы обнаружили бедствие на Камчатке

Экологическая катастрофа у берегов Камчатки, где вода по неустановленным до сих пор причинам оказалась загрязнена нефтяными продуктами и токсичным веществом фенолом, приобрела огромный резонанс благодаря активности российских серферов, которые раньше всех испытали на себе последствия загрязнения и забили тревогу.

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Как рассказал в интервью «Спорт-экспрессу» бывший глава отечественной федерации серфинга Сергей Расшиваев, до начала бедствия в водах Камчатки тренировались около 200 спортсменов каждый день. Из-за закрытия границ по причине пандемии COVID-19 осталось не так много мест, где российские серферы могли бы заниматься любимым видом спорта, так что немалая часть из них устремилась на Дальний Восток.

Поскольку во время серфинга спортсмен нередко оказывается полностью погруженным в воду, эти люди стали первыми, кто осознал существование проблемы и начал распространять информацию о случившемся.

«Ребята стали чувствовать, что режет глаза, у кого-то першит в горле, некоторых рвало. Спустя какое-то время стало настолько плохо, что даже если ты просто стоишь на берегу, то начинаешь кашлять, слезятся глаза, становится невыносимо.

После шторма на берег выбросило гору трупов животных. Потом местные дайверы нырнули и сказали, что на дне полнейшая жесть. Ракушки и морские ежи — все мертвые. Большое подводное кладбище», — рассказал Расшиваев.

Серферы начали делать освидетельствование о химических ожогах и отравлениях, написали заявления в прокуратуру, Следственный комитет и в правительство Камчатского края. Все это время они также активно действовали в соцсетях, выкладывая жуткие фотографии с места событий — мертвых морских животных, выброшенных на берег, — и описывали свои симптомы.

«Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы, — сообщила серфингистка Наталья Данилина. — Я приехала серфить на Камчатку еще в августе, первые симптомы появились около трех недель назад: в глазах возникала белая пелена, зрение ухудшалось. В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят. На Халактырском пляже всего три лагеря, и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас. Чем мы отравились и что с этим будет дальше — вопрос».

Огромный вклад в распространение информации о катастрофе внес серфер Антон Морозов, который ранее снялся в документальном фильме Юрия Дудя о Камчатке, а теперь дал ему комментарий по ситуации в Тихом океане. Популярный блогер распространил слова спортсмена в своем Instagram на аудиторию в 4,4 млн подписчиков. После этого экологическую катастрофу начали обсуждать уже по всей стране.

В настоящее время Морозов принимает активное участие в расследовании бедствия и регулярно освещает происходящее в соцсетях.

«Сегодня приехали на океан. Вода чище, чем после шторма, — писал серфер 3 октября. — Но желтая примесь и посторонний запах есть, а через три часа стало першить горло. За это время мы взяли пробы, которые утром полетят в Москву для прохождения независимой экспертизы.

Тем временем заключения врачей фиксируют у ребят ожоги роговицы I и II степени. Мы в больницу не ходили, но с глазами какая-то проблема и, очевидно, диагноз тот же».

Параллельно с освещением ситуации серферы задаются вопросом о том, почему их никто не предупредил об опасности нахождения в океане, учитывая, что вода начала загрязняться уже как минимум полмесяца назад. Пока они не подняли шум, никаких проверок и официальных заявлений о случившемся не происходило.

Расшиваев считает, что ответственные за эту катастрофу надеялись, что им удастся замять ситуацию, и лишь активность большого числа занимающихся в Тихом океане спортсменов помешала это сделать.

«Вся эта история всплыла наружу через серфинг. Виновные ждали. Думали: «Вдруг прокатит?». Так бы и случилось, если бы не такой год, и не то развитие серфинга, которое идет в России. Так получилось, что у серферов большой медиа-охват. Через них это все и рвануло.

Виновные рассчитывали все спустить на тормоза и явно не ожидали, что у серферов такой медиа-ресурс», — предположил экс-глава федерации.