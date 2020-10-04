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«Подводное кладбище»: как серферы обнаружили бедствие на Камчатке

Как серферы пострадали из-за экологической катастрофы на Камчатке

Российские серферы стали первыми людьми, пострадавшими от экологической катастрофы на Камчатке. Из-за тренировок в загрязненной воде Тихого океана они получили химические ожоги, а также стали отмечать ухудшение зрения и трудности с дыханием. Тем не менее спортсмены справились с задачей максимально распространить информацию о катастрофе и продолжают помогать в расследовании ситуации.

Экологическая катастрофа у берегов Камчатки, где вода по неустановленным до сих пор причинам оказалась загрязнена нефтяными продуктами и токсичным веществом фенолом, приобрела огромный резонанс благодаря активности российских серферов, которые раньше всех испытали на себе последствия загрязнения и забили тревогу.

Как рассказал в интервью «Спорт-экспрессу» бывший глава отечественной федерации серфинга Сергей Расшиваев, до начала бедствия в водах Камчатки тренировались около 200 спортсменов каждый день. Из-за закрытия границ по причине пандемии COVID-19 осталось не так много мест, где российские серферы могли бы заниматься любимым видом спорта, так что немалая часть из них устремилась на Дальний Восток.

Поскольку во время серфинга спортсмен нередко оказывается полностью погруженным в воду, эти люди стали первыми, кто осознал существование проблемы и начал распространять информацию о случившемся.

«Ребята стали чувствовать, что режет глаза, у кого-то першит в горле, некоторых рвало. Спустя какое-то время стало настолько плохо, что даже если ты просто стоишь на берегу, то начинаешь кашлять, слезятся глаза, становится невыносимо.

После шторма на берег выбросило гору трупов животных. Потом местные дайверы нырнули и сказали, что на дне полнейшая жесть. Ракушки и морские ежи — все мертвые. Большое подводное кладбище», — рассказал Расшиваев.

Серферы начали делать освидетельствование о химических ожогах и отравлениях, написали заявления в прокуратуру, Следственный комитет и в правительство Камчатского края. Все это время они также активно действовали в соцсетях, выкладывая жуткие фотографии с места событий — мертвых морских животных, выброшенных на берег, — и описывали свои симптомы.

«Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы, — сообщила серфингистка Наталья Данилина. — Я приехала серфить на Камчатку еще в августе, первые симптомы появились около трех недель назад: в глазах возникала белая пелена, зрение ухудшалось. В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят. На Халактырском пляже всего три лагеря, и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас. Чем мы отравились и что с этим будет дальше — вопрос».

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Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным. Я приехала серфить на Камчатку ещё в августе, первые симптомы появились около трёх недель назад: в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось, сухость. Тогда я не придала этому значения, ведь в основном мы катались под ярким солнцем, в сочетании с водой и солью — мне казалось это естественной реакцией. В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос. Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас. Пробы воды взяли практически сразу, но в итоге — тишина. Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет.

Публикация от Natasha Danilina (@hugmesatan)

Огромный вклад в распространение информации о катастрофе внес серфер Антон Морозов, который ранее снялся в документальном фильме Юрия Дудя о Камчатке, а теперь дал ему комментарий по ситуации в Тихом океане. Популярный блогер распространил слова спортсмена в своем Instagram на аудиторию в 4,4 млн подписчиков. После этого экологическую катастрофу начали обсуждать уже по всей стране.

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На видосах – Камчатка прямо сеичас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самыи серфер из нашего выпуска про Камчатку, которыи вместе с друзьями превратил Халактырскии пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горькии, не соленыи, совершенно непривычныи. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачнои, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это проидет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более страннои, мутнои, густои. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателеи повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водои. Каждыи час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакои реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественнеи и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, которыи убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)

Публикация от Юрии Дудь (@yurydud)

В настоящее время Морозов принимает активное участие в расследовании бедствия и регулярно освещает происходящее в соцсетях.

«Сегодня приехали на океан. Вода чище, чем после шторма, — писал серфер 3 октября. — Но желтая примесь и посторонний запах есть, а через три часа стало першить горло. За это время мы взяли пробы, которые утром полетят в Москву для прохождения независимой экспертизы.

Тем временем заключения врачей фиксируют у ребят ожоги роговицы I и II степени. Мы в больницу не ходили, но с глазами какая-то проблема и, очевидно, диагноз тот же».

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Ребят, ситуация следующая. Сегодня приехали на океан. Вода чище, чем после шторма. Но желтая примесь и посторонний запах есть, а через 3 часа стало першить горло. За это время мы взяли пробы, которые утром полетят в Москву для прохождения независимой экспертизы. Завтра надеемся добраться до реки, которая на снимке со спутника, чтобы изучить все подробнее и понять на месте, что происходит. Официальные данные от властей о результатах исследований будут завтра утром. Тем временем заключения врачей фиксируют у ребят ожоги роговицы I и II степени. Мы в больницу не ходили, но с глазами какая-то проблема и, очевидно, диагноз тот же. Что касается возможных причин. Нам сегодня прислали массу ссылок на публикации, статьи и заметки о том, что в районе вулкана Козельский есть крупный полигон химоотходов. Там хранится более 108 т ядохимикатов и пестицидов, захороненных с 1979 по 1982 год. Ликвидировать их в то время никто не смог, а вывезти оказалось дорого, поэтому решили захоронить (!) это всё у подножья вулкана среди рек, болот, озер и в нескольких десятках километров от океана. Говорят, что есть и несанкционированные захоронения. О том, в каком состоянии был полигон, сколько важных совещаний прошло за 40 лет и сколько миллиардов средств туда было направлено смотрите в сети. Также сегодня было много обсуждений о военных учениях, которые проходили в прибрежных водах Тихого примерно месяц назад. Успешно там все прошло или нет, мы не знаем. Но взрывы были, мы их слышали и ощущали 100%. Мы по-прежнему не знаем достоверно, что произошло и как это ликвидировать. Мы ждем завтрашних результатов, заявлений и плана действий от властей. И мы будем ждать результаты независимой экспертизы, чтобы действовать исходя из независимых заключений. Спасибо всем, кто помогает, кто готов помочь, всем, кто делится информацией, наблюдениями, ссылками. Спасибо журналистами и всем изданиям, кто готов открыто освещать эту тему и искать правду. Это мощная сила. #ямытихийокеан #тихийвопасности #камчатка

Публикация от Anton Morozov l Snowave (@snowave_kamchatka)

Параллельно с освещением ситуации серферы задаются вопросом о том, почему их никто не предупредил об опасности нахождения в океане, учитывая, что вода начала загрязняться уже как минимум полмесяца назад. Пока они не подняли шум, никаких проверок и официальных заявлений о случившемся не происходило.

Расшиваев считает, что ответственные за эту катастрофу надеялись, что им удастся замять ситуацию, и лишь активность большого числа занимающихся в Тихом океане спортсменов помешала это сделать.

«Вся эта история всплыла наружу через серфинг. Виновные ждали. Думали: «Вдруг прокатит?». Так бы и случилось, если бы не такой год, и не то развитие серфинга, которое идет в России. Так получилось, что у серферов большой медиа-охват. Через них это все и рвануло.

Виновные рассчитывали все спустить на тормоза и явно не ожидали, что у серферов такой медиа-ресурс», — предположил экс-глава федерации.

Фоторепортаж: Экологическая катастрофа: что происходит на Камчатке
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