Спорный массаж: как Кокорин получил новую травму

Новая глава карьеры Александра Кокорина в столичных клубах пока больше напоминает трагикомедию.

Реклама

За те два месяца, что бывший нападающий сборной России провел в «Спартаке», на поле в красно-белой футболке он выходил лишь трижды. Сначала он не мог играть из-за некой мышечной травмы, происхождение которой до сих пор остается неизвестной, поскольку в «Сочи», где Кокорин заканчивал сезон, он был здоров на сто процентов.

Это повреждение не позволяло игроку дебютировать за «Спартак» вплоть до середины сентября: 29-летний игрок появился в проигранном дерби с ЦСКА и не отметился ничем примечательным. Так прошли и две следующие встречи Кокорина. За суммарно почти два часа игры с «Родиной» и «Тамбовом» футболист был инородным телом в составе красно-белых (на это намекали некоторые его партнеры) и пока напоминает тень себя от того, как рубился на поле весной и спасал «Сочи» от вылета своими голами.

Осложняется для Кокорина положение в «Спартаке» еще и тем, что: во-первых, из-за прошлых заявлений («Никогда бы не перешел в «Спартак») его невзлюбили болельщики; во-вторых, ежегодная зарплата футболиста составляет ни много ни мало €3 млн плюс €2,5 млн подъемных, которые он получил при подписании контракта.

Неудачную игру Кокорина за красно-белых на первых порах можно было бы объяснить проблемами со здоровьем, физической формой или сложностями с адаптацией. И это было бы понятно. Но у футболиста новая, непонятно откуда взявшаяся травма: главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем с «Зенитом» поспешил «обрадовать» всех, что Кокорин снова не может играть. Уточнил, что речь не идет о рецидиве предыдущего повреждения, но оно тоже носит мышечный характер и не позволит нападающему выходить на поле до окончания перерыва на матчи сборных. То есть это как минимум две недели реабилитации и нет уверенности, что после этого Кокорин сразу сможет начать тренироваться в общей группе.

Но больше интересны детали очередной травмы форварда. По информации Metaratings.ru, существует вероятность, что ее Кокорину усугубил личный массажист — Сергей Колесников. В частности, журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале написал, что Тедеско изначально занизил сроки восстановления Кокорина, назвав самым оптимистичный прогноз. По его словам, дело в «бездарных действиях Колесникова, которыми он постоянно усугубляет травматичность Саши».

Колесников — довольно известная личность в российском футболе, несмотря на то, что про его медицинское образование известно не так много. Он начинал футболистом, но профессионально заиграть не получилось из-за травмы колена. Впоследствии Колесников переквалифицировался в массажиста, поначалу чрезвычайно успешно трудился со звездами легкой атлетики и не только, затем перешел в футбол и заработал серьезный авторитет и доверие у многих игроков чемпионата России.

В их числе есть и Кокорин, который с уверенностью доверяет здоровье Колесникову. Вместе они работают с 2014 года, когда форвард играл еще в «Динамо». При переходе в «Спартак» у Кокорина было обязательное условие: без своего массажиста он никуда не поедет. Красно-белые согласились.

Про деятельность Колесникова есть достаточно показательных историй: как положительных, так и негативных. Например, как Анатолий Тимощук однажды проехал 180 км ради массажа икроножной мышцы. А самый большой фидбэк в карьере Колесников получил, будучи на тот момент пенсионером, после того, как помассировал артистку Ольгу Бузову по просьбе ее тогдашнего супруга Дмитрия Тарасова.

История его переходов из «Зенита» в московские клубы и обратно тоже богата на события. До 2013 года он трудился в стане сине-бело-голубых, однако после ухода Игоря Денисова в «Динамо» уехал в столицу следом за игроком. Вскоре после этого произошел неприятный инцидент с участием массажиста: осенью лидер нападения «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин получил травму шеи, и спустя несколько месяцев футболисту пришлось удалить диск шейного отдела позвоночника.

Воронину пришлось завершить карьеру, а бывший врач бело-голубых Александр Резепов рассказал, что в таких последствиях виноват массажист Кокорина: якобы Колесников не должен был проводить мануальную терапию, поскольку «у него нет ни образования, ни сертификата для этого».

Все обвинения Колесников отрицал, в клубе инициировали проверку, а несколько футболистов написали письмо в поддержку массажиста, и в конечном итоге руководители «Динамо» согласились оставить специалиста. Впоследствии Колесников работал с игроками бело-голубых еще два года, затем сделал аналогичный этому сроку перерыв в карьере, а затем принял предложение вернуться в «Зенит». В 2018-м специалист отметил 40-летний юбилей в массажном ремесле. Дальше события развивались по известному сценарию: Кокорин, уезжая из Санкт-Петербурга, забрал его в «Спартак».

Сейчас Колесников утверждает, что не имеет отношения к новой травме Кокорина. В качестве подтверждения своей квалификации массажист предложил посоветовал посмотреть на статистику игрока за время их совместной работы.

«Повреждение Александр получил в последнем матче. Неудачно приземлился, чуть-чуть повредил спину, вследствие чего начал ощущать боль в ноге. Думаю, что после перерыва на матчи сборных Саша вернется в общую группу и будет тренироваться. Когда Кокорин перешел в «Зенит», я уже был на пенсии, но Саша попросил меня поработать с ним, так как ему было комфортно сотрудничать со мной.

На протяжении большей части карьеры его не преследовали травмы, он играл по 30-40 матчей в сезоне.

Мне странно читать какие-то обвинения в мой адрес, основанные на непонятных домыслах и непроверенной информации», – приводит слова Колесникова «СЭ».

Не сомневается в высоком уровне квалификации Колесникова и бывший «зенитовец» Андрей Аршавин. Он выразил мнение, что с уходом Кокорина «Зенит» потерял не только футболиста, но и чрезвычайно важного массажиста.

«Уверен, что травма не связана с массажистом. Он очень высокого уровня, его Денисов за собой возил. Для «Зенита» это большая потеря, что Саша его с собой увел. А те, кто его обвиняют, просто дилетанты», – произнес Аршавин в эфире канала «Матч Премьер».