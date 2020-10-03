Результат в пользу ЦСКА: «Спартак» вырвал ничью у «Зенита»

Матч лидеров Российской премьер-лиги влился в новостную повестку задолго до своего начала. В пятницу стало известно, что в игре не сможет принять участие Александр Кокорин, получивший мышечное повреждение. В спортивных СМИ появилась информация, что виновником случившегося является личный массажист нападающего Сергей Колесников. За него вступился Андрей Аршавин, заявив о профессионализме специалиста и обвинив всех, кто считает иначе, в дилетантстве.

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Еще один скандал коснулся подготовки перформанса болельщиков «Спартака» — его изображения попали в сеть за сутки до игры. Официальный ресурс фанатов сине-бело-голубых «Ландскрона» опубликовал фотографии готовящихся баннеров хозяев, снабдив их едким постом.

Вывешенный перед началом игры вариант не отличался от слитых:

В стартовом составе «Зенита» впервые в нынешнем сезоне не оказалось форварда Сердара Азмуна – его повреждение в игре с «Уфой» оказалось более серьезным, чем у Малкома и Деяна Ловрена, которые также получили травмы в прошлом туре, но успели восстановиться. Сергей Семак принял решение выпустить вместо иранца Александра Ерохина.

У «Спартака» сложилась обратная ситуация – отбыв дисквалификацию, в основе появился Павел Маслов, оставив на скамейке Илью Кутепова, только-только вернувшегося на поле после длительного отсутствия. Пару в опорной зоне составили Остон Урунов и Алекс Крал, а в атаке к застолбившему место Джордану Ларссону примкнул Эсекьель Понсе. Успешная игра аргентинца в сентябрьских матчах привела к тому, что Александр Соболев уже четвертый матч подряд в рамках чемпионата России начинал в запасе.

Первый удар уже на второй минуте игры нанесли гости – кросс в исполнении Ерохина нашел голову Андрея Мостового, который пробил в грамотно занявшего позицию Александра Максименко.

Максименко вводил мяч строго короткими передачами центральным защитникам (чаще всего ближним был Маслов), из-за чего прессинг игроков в синих футболках достигал штрафной хозяев. Правда продвигать мяч на чужую половину поля у спартаковцев получалось не очень хорошо. Много брака было в действиях Зелимхана Бакаева (в середине тайма Тедеско подозвал его к себе и на повышенных тонах принялся что-то объяснять).

«Зенит» под шквал матерных зарядов северной трибуны «Открытие Арены» в адрес Артема Дзюбы продолжал давить: форвард великолепно цеплялся за верховые мячи, но пространства для последующего маневра у него не было.

Абсолютный герой первого тайма для «Спартака» — Александр Максименко. Именно его игра позволила красно-белым не уйти в раздевалку, уступая в счете.

Сначала голкипер не позволил Ерохину открыть счет, пробившему с разворота в районе одиннадцатиметровой отметки. Затем грудью отбил удар Дзюбы в упор и спас команду после еще одного выстрела Ерохина – хавбек бил из-за пределов штрафной, но мяч после рикошета от ноги Маслова изменил направление полета.

Вторая половина игры стартовала в том же ключе, что и первая. Тедеско быстро сменил Бакаева на Соболева, который заставил опуститься на позицию атакующего полузащитника Понсе. Давление на ворота Максименко не убавлялось и на 65-й минуте гостям удалось открыть счет: очередная подача в сторону Дзюбы оказалась точной; форвард скинул мяч на свободного Ерохина, поразившего пустой угол ворот.

«Спартаку» пришлось набирать обороты, и полные трибуны в этом ему помогали как никогда. Понсе мог после стандарта делать счет равным, но его добивание после своего же удара пришлось выше ворот.

Но 19-й номер быстро исправился — в одной из следующих атак принял пас от Крала и пробил аккурат в дальний угол!

В концовке красно-белые нарастили давление до предела, но выйти вперед им так и не удалось — 1:1. «Спартак» не позволил увеличить отрыв петербуржцам и ушел на международную паузу в хорошем настроении. «Зенит» провел убедительный первый тайм, во втором смог оплатить его в забитый мяч, но удержать преимущество не сумел.

А ЦСКА, обыгравший днем в Екатеринбурге «Урал», приблизился к лидерам на расстояние в два очка, тем самым обострив борьбу в верху таблицы до предела.