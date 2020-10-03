Три года условно: суд наказал Ковалева за избиение американки

Известный российский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Сергей Ковалев был приговорен в США к трем годам тюремного заключения условно за избиение женщины.

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Напомним, в июне 2018 года спортсмен познакомился на вечеринке в Калифорнии с американской моделью Джейми Фронтц, а затем попытался склонить ее к близости. После многочисленных отказов боксер вышел из себя и начал действовать агрессивно.

«Он нанес мне удар кулаком в лицо, и нос буквально взорвался, — рассказывала женщина в интервью TMZ. — Кровь была по всей комнате — на стенах, на ковре, повсюду».

По словам пострадавшей, она получила сотрясение мозга и рваные раны на лице. Также спустя несколько дней о себе дала знать боль в шее — как оказалось, удар Ковалева вызвал грыжу диска шейного отдела позвоночника (модель предоставила СМИ рентгеновский снимок). Это, в свою очередь, привело к странным ощущениям в одной руке, «словно по ней бегали огненные муравьи».

«Я расчесывала руку до крови из-за этого», — рассказывала Фронтц.

Женщине понадобилось четыре операции, чтобы решить проблему с грыжей, в ходе которых ей вставили в шею четыре винта и пластину.

Фронтц подала в суд на Ковалева, потребовав $8 млн компенсации, однако в октябре 2018 года боксер пообещал быстро выплатить ей $650 тысяч в обмен на то, что она не будет продолжать судебные разбирательства.

Спортсмен перевел $250 тысяч, но на этом дело заглохло, и модель снова обратилась в суд в январе 2019 года.

Как сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы, Ковалев в итоге заключил сделку с прокуратурой, признал свою вину в нападении на женщину и получил три года условно, избежав более серьезного наказания. Теперь он должен будет пройти курс управления гневом и покрыть судебные издержки в размере $220.

По поводу выплаты модели оставшейся части компенсации из $650 тысяч пока ничего неизвестно. Гражданский иск Фронтц к боксеру остается в силе.

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К сожалению, несгибаемый на ринге спортсмен по прозвищу Крашер (Krusher) не особенно сдерживает себя и за его пределами. Спустя всего год после инцидента с Фронтц его сняли с самолета в Лос-Анджелес из-за приставаний к пассажирке. К счастью, обошлось без рукоприкладства, но женщина уверяла, что он хватал ее за руку, целовал и пытался осыпать купюрами. В итоге боксера не допустили на рейс, однако расследование этого дела проводить не стали. Видимо, пострадавшая не обратилась в полицию.

Если же говорить о спортивной карьере Ковалева, то свой последний на данный момент бой он провел в ноябре 2019 года против легендарного мексиканца Сауля Альвареса, чемпиона мира в трех весовых категориях. Ковалев был нокаутирован в 11-м раунде, после чего заявил, что у него не было достаточно времени на подготовку.

«Учитывая условия, в которые я был поставлен перед поединком с Альваресом, было невозможно победить, подойти в нужной форме, в которой можно было бы выиграть у этого кабанчика. Конечно, было финансово интересное предложение. Альварес и его команда все просчитали», — писал боксер в Instagram.