Война для Влашича: с кем ЦСКА сыграет в Лиге Европы

Пока вся Россия (в особенности московский «Локомотив») отходила от итогов жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, столичный ЦСКА готовился узнать своих соседей по квартету в другом еврокубковом турнире — Лиге Европы.

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Прошлый розыгрыш второго по значимости клубного континентального первенства для армейцев завершился провально: в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем» красно-синие заняли последнее место, одержав лишь одну победу в шести матчах. Удивительно, но новый еврокубковый сезон команда Виктора Гончаренко могла начать в Лиге чемпионов. Армейцы выдали классный посткарантинный отрезок в Премьер-лиге и едва не обошли «Локомотив» с «Краснодаром». Для этого не хватило совсем чуть-чуть. Так или иначе, еврокубковую осень ЦСКА себе все же обеспечил, с четвертого места в РПЛ напрямую выйдя в групповой раунд Лиги Европы. В этом розыгрыше армейцы станут единственными представителями российского футбола «благодаря» оперативному выбыванию из турнира «Динамо» и «Ростова».

Перед жеребьевкой, которая состоялась в швейцарском Ньоне, произошел весьма забавный момент: известная испанская газета Marca перепутала эмблемы ЦСКА и столичного «Спартака» — двух самых принципиальных и непримиримых соперников.

Итоги же церемонии оказались не столько забавными, сколько озадачивающими: оппонентами красно-синих стали загребское «Динамо», нидерландский «Фейеноорд» и австрийский «Вольфсберг».

Говорить о легких соперниках и проходимой группе ЦСКА уже не может. Год назад это сыграло с армейцами плохую шутку, да и сейчас коллектив Гончаренко находится в далекой от оптимальной форме. Что из себя представляют новые знакомые красно-синих?

«Вольфсберг», например, уже давно является крепким середняком австрийской футбольной элиты, а последние два сезона и вовсе закончил бронзовым призером. Еврокубкового опыта «волкам», правда, не хватает. В групповом раунде команда выступала как раз только в прошлом розыгрыше и, как ЦСКА, заняла последнее место при одной победе в шести матчах. Хотя и соперники у австрийцев были серьезнее, чем у армейцев: любимый клуб Реджепа Эрдогана «Истанбул Башакшехир», «Рома» и «Боруссия» из Менхенгладбаха. Причем по разнице забитых/пропущенных мячей «Вольфсберг» сыграл даже лучше ЦСКА.

«Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. К любому сопернику надо относиться уважительно.

«Вольфсберг» — физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдем лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы. Будет интересно. Наша цель — выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы», — отметил Виктор Гончаренко.

«Фейеноорд» также назвать подарком для армейцев нельзя. Прошлый сезон нидерландской Эредивизии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, и национальная футбольная федерация самостоятельно распределила еврокубковые квоты среди клубов: занявшие первое и второе места «Аякс» и «АЗ» отправились в Лигу чемпионов (хотя команда из Алкмара квалификацию не прошла и отправилась в групповой раунд Лиги Европы), а «Фейеноорду» и еще четырем командам доверили покорять ЛЕ.

Подопечным Дика Адвоката данное решение показалось несправедливым. Придумай нидерландская федерация футбола способ доиграть сезон хоть каким-нибудь образом, то клуб из Роттердама мог бы побороться и за первое место, благо отставание от «Аякса» составляло какие-то шесть очков.

«В Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут (оба работали помощниками Леонида Слуцкого в местном «Витессе». — «Газета.Ru»). У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой», — подчеркнул Гончаренко.

Наконец, ЦСКА предстоит особая проверка противостоянием с загребским «Динамо». И оно — противостояние — обещает быть максимально интересным. Не столько потому что динамовцы являются действующим и многократным чемпионом Хорватии, а, скорее, из-за фигуры Николы Влашича.

Лидер армейцев начинал свою профессиональную карьеру в «Хайдуке» из Сплита, который является одним из принципиальнейших соперников «Динамо». Теперь ему представится новая возможность огорчить загребских врагов.

«Мы знаем свои сильные качества, мы можем играть с любым соперником. Я рад, что мы сыграем в Хорватии, я сыграю в своей родной стране. Я играл за «Хайдук», а это самый принципиальный соперник для «Динамо». Это как противостояние ЦСКА и «Спартака». С этой точки зрения игра будет особенной. Всегда надо стараться занять первое место, на крайний случай — второе, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу весной», — заявил Влашич.

Календарь группового раунда Лиги Европы:

1-й тур: 22 октября;

2-й тур: 29 октября;

3-й тур: 5 ноября;

4-й тур: 26 ноября;

5-й тур: 3 декабря;

6-й тур: 10 декабря.

Точное расписание с местом и временем начала матчей будет определено позднее.