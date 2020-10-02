«Будет что-то грандиозное»: UFC готовит для Хабиба новый бой

24 октября на «Бойцовском острове» UFC в Абу-Даби пройдет поединок за титул чемпиона сильнейшего промоушена мира в легком дивизионе, в котором россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой пояс против американца Джастина Гэтжи.

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Напомним, свой чемпионский титул Орел завоевал 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением Эла Яквинту, после чего провел две удачные защиты: против Конора Макгрегора 6 октября того же года и против Дастина Порье 7 сентября 2019-го.

В этом году Нурмагомедов должен был наконец сойтись с Тони Фергюсоном, но их поединок сорвался уже в пятый раз. Всего на счету бойца из Дагестана 28 победных боев в смешанных единоборствах без единого поражения, а в UFC он имеет великолепный рекорд — 12-0.

В итоге вместо Хабиба, улетевшего в Россию и не имевшего возможности вернуться в США для проведения боя из-за начавшейся пандемии коронавируса, с Фергюсоном, у которого также была серия из 12 побед подряд в UFC, подрался Гэтжи. И Джастин сенсационно победил в том сражении техническим нокаутом.

Многие считают, что Фергюсон сам себя загнал в ситуацию, повлиявшую на его функциональное состояние, когда Тони дважды гонял вес — сначала к не состоявшемуся бою с Нурмагомедовым, хотя уже знал, что поединка не будет, а потом еще раз.

В итоге именно Гэтжи (его результат в ММА — 22-2) завоевал титул временного чемпиона и получил право на бой с Нурмагомедовым.

Но если третья защита чемпионского титула российского Орла в легком дивизионе уже анонсирована и подтверждена официально, то дальнейшая судьба Нурмагомедова весьма интригующа и загадочна.

Накануне глава UFC Дана Уайт приоткрыл завесу тайны о планировавшемся, но сорвавшемся. По словам промоутера, он хотел организовать 29-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором главным событием стал бы реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором, которые выступили бы как наставники команд.

Однако теперь этим планам, очевидно, уже не суждено сбыться, потому что Макгрегор в очередном выступлении в социальных сетях выложил свою переписку с Уайтом годичной давности, возмутив и самого промоутера, и тех бойцов, которые находятся с ним в тесных рабочих отношениях.

В итоге Нурмагомедов, по словам его менеджера Али Абдель-Азиза, и вовсе назвал ирландца «человеческим мусором», отвергнув возможность участия в TUF 29.

При этом сам российский чемпион, который находится уже на последнем этапе своей карьеры и собирается провести еще несколько поединков, прежде чем уйти на покой, рассказал, что UFC готовит для него что-то интересное.

«Что дальше? Очень хороший вопрос. Не знаю. Планирую закончить Гэтжи в октагоне 24 октября. А дальше? Очень хороший вопрос. Мне нравится соревноваться, биться с лучшими бойцами мира. Поэтому я здесь. Не выступаю в UFC ради денег. У меня много сторонних бизнес-проектов, могу зарабатывать и так.

Не думаю, что завершу карьеру после боя. У нас есть несколько вариантов. Поговорим об этом после поединка. Дана Уайт сказал, что у него есть нечто особенное для меня. Но я попросил его придержать предложения до конца боя. Он говорит, что у него есть какое-то очень большое предложение. Посмотрим», — приводит слова Хабиба MMA Fighting.

При этом находящийся на удачной серии Гэтжи уверен, что следующим соперником россиянина будет Жорж Сен-Пьер, который уже выражал готовность вернуться в октагон ради суперпоединка.

«Мне все равно. Хабиб подерется с Жоржем Сен-Пьером после того, как я побью его. Буду здесь, у меня будет пояс, и я буду готов. Не хочу сейчас ничего слышать о Макгрегоре», — заявил Джастин.

Правда, такое предположение опроверг Абдель-Азиз, сделавший интригующую запись по поводу будущего своего российского подопечного в Twitter:

«Я могу гарантировать вам, что сюрпризом не будет Конор Макгрегор или Жорж Сен-Пьер. Это полностью между мной и Даной. Это будет что-то грандиозное. Но давайте проявим некоторое уважение к Джастину. Это лучший бой за титул в легком весе в истории».

При этом UFC все еще пытается удержать Макгрегора и сохранить с ним рабочие взаимоотношения. Уайт заявил, что промоушен предложил ирландцу и Дастину Порье провести поединок в легком весе.

Интересно, что ранее Макгрегор анонсировал свой бой с Порье на 12 декабря, а на опубликованном постере события не было ни одного упоминания UFC.

Зная, как ведут дела в мире смешанных единоборств, можно предположить, что одного четкого варианта еще нет, и в данный момент Уайт обсуждает с Абдель-Азизом несколько возможных соперников Хабиба, а окончательный будет зависеть в том числе и от результата сражения с Гэтжи.

Если UFC удастся вернуть себе инициативу во взаимодействии с Макгрегором, то списывать со счетов возможный реванш ирландца против Орла не стоит, но в то же время на горизонте остаются и Сен-Пьер, и Фергюсон.