От суррогатной матери: у Плющенко и Рудковской родился сын

Семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской вновь громко заявила о себе. А точнее — о пополнении. Именитый фигурист в очередной раз стал отцом, а его супруга — матерью.

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25 сентября у Плющенко и Рудковской родился сын, которому дали имя Арсений. Объявила пара об этом только 1 октября.

«Добро пожаловать в наш мир. Арсений Евгеньевич Плющенко, 25 сентября 2020», — оригинально поприветствовал ребенка олимпийский чемпион.

У Рудковской же сообщение о рождении ребенка получилось более эмоциональным.

«Теперь у меня четыре сына, и я — самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко. Забрали сегодня наше счастье домой. Спасибо всем за поздравления! Мы под большим впечатлением и всем ответим позже. Всех ценим и любим, передаем привет», — написала жена фигуриста в своем Instagram, опубликовав общее фото.

На снимке также присутствует и Александр Плющенко, более известный по прозвищу Гном Гномыч. Для Плющенко и Рудковской 7-летний Александр — первый общий ребенок. До своей свадьбы, которую пара сыграла в 2009 году, пара уже имела родительский опыт. У Плющенко, например, еще в мае 2006-го от первого брака с Марией Ермак родился сын Егор. Сейчас он носит фамилию своей матери. Что касается Рудковской, то 45-летняя продюсер имеет сына Николая от брака с Виктором Батуриным и приемного ребенка Андрея, который родился от второй жены Батурина Юлии Салтовец.

Плющенко, комментируя произошедшее событие, подчеркнул, что на этом сенсации от него и его семьи не кончаются. При этом анонсировать что-либо конкретное он отказался.

«Как я и говорил, это только начало»,

— приводит РИА «Новости» слова олимпийского чемпиона, который в прошедшее межсезонье в фигурном катании уже переманил в свою академию Александру Трусову и Алену Косторную, двух звезд из группы Этери Тутберидзе.

Ожидаемо новости от Плющенко и Рудковской неслабо шокировали общественность. Подписчики супруги именитого фигуриста в комментариях под ее публикацией в Instagram задавались вопросами в стиле «Как? Кто родил? Вы же вроде не ходили с животиком». Удивилась даже известная телеведущая и певица Ольга Бузова.

«Чтооооо, вау! Счастлива за вас с Женей. Здоровья малышу и счастья», — написала она в комментариях.

Однако суть заключается в том, что для Плющенко и Рудковской новый сын не является родным. Известно, что супруга фигуриста пыталась родить сама и даже соглашалась на услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), однако забеременеть ей не удалось. Потому пара сделала выбор в пользу суррогатного материнства. Об этом было известно еще в ноябре прошлого года, о чем Рудковская объявила публично.

«Мне важно, чтобы у нее был опыт суррогатного материнства. Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали. Надеюсь, она сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем.

Все до сих пор боятся об этом говорить. Когда к суррогатному материнству обращаются мужчины, все радуются за них, а когда женщины — осуждают. Начинаются вопросы: «А ты что, сама не могла?» Мы пробовали ЭКО, и не раз. Эмбрионы не приживались, происходило отторжение. У меня еще были молодые эмбрионы заморожены, они тоже не прижились. Было очень обидно»,

— говорила Рудковская в интервью журналу HELLO.

Большинство подписчиков жены Плющенко восприняло последние новости положительно. Помимо Бузовой высказалась и певица Алсу, и сын ее бывшего мужа Виктора Батурина Николай.

«Гном Гномыч v2.0», — написал он.

Однако среди прореагировавших оказались и те, кто раскритиковал Плющенко и Рудковскую за использование услуг суррогатной матери.

«А я против суррогатных матерей. Это ужасно. Как можно рождение ребенка превращать в коммерцию! И тех, кто соглашается вынашивать за деньги, рожать и отдавать, никогда не пойму. Комментарий у Яны какой-то неискренний. Не о любви к малышу, какой он чудесный, а о количестве, что теперь она мама четверых. Кидайте камнями, но нельзя покупать детей, как на рынке», — написала пользовательница katrinapisarevskaya, чей комментарий набрал более 1,5 тысяч «лайков».