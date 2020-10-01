«Победа будет за нами»: чемпион Европы уехал воевать в Карабах

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обернулось последствиями для мира спорта. Приостановить карьеру в связи с мобилизацией военных сил конфликтующих стран пришлось как минимум нескольким профессиональным атлетам.

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20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Арсен Арутюнян присоединился к отряду «Гайдук», состоящему из добровольцев, и в составе организованной группы отправился в Арцах для участия в боевых действиях на стороне Армении.

«Я несколько дней ждал, чтобы с отцом отправиться на передовую. Я присоединился к отряду добровольцев «Гайдук» под командованием моего отца Карена Арутюняна, Карена Рашояна и Саяда Айрапетяна. Мне не позволяли отправиться с ними, но я сделал все, чтобы пойти и быть рядом с нашими солдатами. Отряд был сформирован 3-го апреля 2016-го года. Победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой», — приводит слова спортсмена NEWS.am Sport.

Арутюнян — уроженец Масиса, член Ереванского государственного спортивного колледжа олимпийского резерва. Армянский атлет, несмотря на свой возраст, успел добиться серьезных успехов на международном уровне. В 2018 году Арсен стал золотым призером молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе, проходившего в Риме, после чего подписал контракт с командой «Испринген» и дебютировал во взрослой карьере в немецкой Бундеслиге, одержав несколько выдающихся побед и зарекомендовав себя как борец высокого уровня. Спустя несколько месяцев Арутюнян выступил на молодежном чемпионате мира в Трнаве, где впоследствии сумел завоевать бронзовую медаль. В том же году спортсмен стал чемпионом Армении, а в 2019-м праздновал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг. В последний раз Арутюнян выходил на ковер на крупном соревновании в феврале 2020-го — в Риме он стал бронзовым призером чемпионата континента.

«Любовь к спорту у меня была еще с очень маленького возраста, поскольку наша семья очень спортивная. Мы имеем свой собственный спортзал, где отец тренирует детей. В начале я ходил на карате, но должен признаться, что шел туда только ради того, чтобы пользоваться бассейном, который находился там. Но когда отец впервые отвез меня на тренировку по борьбе, тогда я понял, что именно это мое. Мои младшие братья также выбрали этот вид спорта, за что я очень рад. Они довольно высокие результаты показывают, и я уверен, что однажды они превзойдут меня. Я горжусь ими», — говорил Арсен.

29 сентября стало известно, что в Нагорный Карабах отправился участвовать в боевых действиях на стороне Азербайджана чемпион в легком весе одного из крупнейших бойцовских промоушенов мира — японского Rizin — Тофик Мусаев. 30-летний спортсмен родом из Гарадагского района, в профессиональные MMA пришел семь лет назад. За это время Мусаев одержал 16 побед и потерпел три поражения, а также вышел на винстрик из 14 боев — в последний раз азербайджанец проигрывал в 2016-м. Помимо чемпионство в Rizin в его активе значатся победы на мировом первенстве по ушу-саньда, а также на чемпионатах мира, Европы и Евразии по смешанным единоборствам. В марте 2020 года Мусаев вел переговоры о переходе в UFC или ONE Championship, в конечном итоге решив остаться в Rizin.

В отличие от Арутюняна, Мусаев ушел на фронт не по своей воле. Вступил в ряды азербайджанской армии он в связи с распоряжением правительства.

Также появилась противоречивая информация о возможном призыве бывшего защитника екатеринбургского «Урала» и капитана сборной Армении по футболу Вараздата Арояна. Греческий клуб «Ларисса», который вел переговоры о переходе игрока, сообщил, что Ароян не подписал контракт якобы в связи с тем, что, «как и все граждане Армении до 40 лет, мобилизован и уже находится на расположении армии». Позднее 28-летний футболист опроверг эти данные и рассказал, что пока находится в России, но в скором времени планируется отправиться в Армению: совместно с другими игроками армянской национальной команды был создан фонд, средства которого пойдут на помощь всем нуждающимися в стране.