Победили «Зенит», провалились в Грузии: уволился тренер «Динамо»

Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского «Динамо».

«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ), я принял решение подать в отставку.

Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку», — написал специалист в своем Instagram, также не забыв выразить благодарность фанатам, с которыми за один год своей работы он успел пережить «много классных моментов».

В «Динамо» уговаривать тренера остаться не стали.

«Руководство приняло решение удовлетворить заявление. Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо», — гласит заявление на официальном сайте клуба.

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С одной стороны, уход Новикова по собственному желанию выглядит абсолютно логично. За последние две недели «Динамо» потерпело сразу два чудовищных поражения — таких провалов и с такой частотой команды, претендующие на место в элите, просто не могут себе позволить.

Позорный вылет из Лиги Европы во втором квалификационном раунде от «Локомотива» из Тбилиси (1:2) — клуба с самым низким рейтингом среди всех участников турнира — уже стал притчей во языцех.

А в последнем туре РПЛ бело-голубые умудрились еще и проиграть новичку высшего дивизиона — «Химкам» (0:1), для которых эта победа стала первой за последние 24 матча в Премьер-лиге (с июля 2009 года). К тому же, если учесть, какой катастрофический старт выдали «Химки» в нынешнем розыгрыше РПЛ — с пятью поражениями (последнее от «Краснодара» — со счетом 2:7) и тремя ничьими, — а также тот факт, что команда экстренно сменила главного тренера с Дмитрия Гунько на Игоря Черевченко, проигрыш этому коллективу выглядит еще более обескураживающе.

С другой стороны, параллельно с этими внезапными провалами «Динамо» выдавало не менее эпические победы.

Так, в этом сезоне РПЛ бело-голубые уже одолели на выезде крепкий «Урал» (2:0), а дома взяли верх над «Ростовом» (2:0) и даже «Зенитом» (1:0)! Хватало щелчков по носу грандам и в прошлом сезоне: тогда доставалось «Краснодару» (2:0), ЦСКА (1:0), «Локомотиву» (2:1), «Ростову» (2:1), причем многие победы были добыты на выезде. Недаром «Динамо» заняло в том сезоне шестое место в чемпионате и впервые за пять лет попало в еврокубки (хоть и ненадолго).

Таким образом, в этот единственный год Новикова на посту главного тренера был не только мрак, как может показаться на эмоциях от последних событий, но и проблески надежды на возрождение былого величия клуба, который свой последний трофей на высшем уровне завоевал в 1995-м.

Другое дело, что в стабильную картину успеха эти проблески никак не превращались, и, учитывая бюджет команды и ее весьма неплохой по меркам РПЛ состав, это начинало беспокоить.

Перед этим сезоном (и даже по ходу) бело-голубые основательно укрепились: был окончательно выкуплен из «Уфы» Сильвестр Игбун, из того же клуба пришел молодой талант Даниил Фомин, из тульского «Арсенала» — Даниил Лесовой, а из загребского «Динамо» — полузащитник Никола Моро. Помимо новичков, на скамейке запасных все это время находится немецкий нападающий Максимилиан Филипп, выкупленный у дортмундской «Боруссии» в 2019 году аж за 20 млн евро.

И весь этот состав, включая других перспективных игроков вроде Николая Комличенко, Клинтона Н'Жье и Дмитрия Скопинцева не может обеспечить «Динамо» стабильный уровень игры или хотя бы уберечь от двух жутких провалов подряд.

На этом фоне поражения от грузинского «Локо» и «Химок» стали лишь последней каплей, после которой Новиков сам признал, что не тянет и выводить команду на следующий уровень должен кто-нибудь другой.

Специалист действительно не очень продвинулся в решении некоторых ключевых проблем коллектива за год своей работы. Например, сам Новиков признавал, что у команды серьезно хромает реализация моментов.

«Проблем с позиционной атакой у нас нет, есть проблемы с реализацией. Если посмотреть статистику, мы в каждой игре создаем минимум пять голевых моментов. Это хороший показатель. Нам просто нужно реализовывать свои моменты, и тогда все эти разговоры прекратятся», — говорил тренер перед матчем с «Химками», который стал для него последним на посту.

При наличии большого числа талантливых игроков группы атаки такие беспроглядные проблемы с реализацией выглядели действительно странно.

Теперь временно исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник «Динамо-2» Александр Кульчий. Любопытно, что его подопечные свой последний матч тоже проиграли — иркутскому «Зениту» в третьем по силе дивизионе России со счетом 0:1.

После этого специалист пожаловался на качество газона, на котором «невозможно что-то создавать». Остается надеяться, что на более качественных полях Премьер-лиги проблем с созданием моментов у новых подопечных Кульчия не возникнет. По крайней мере, пока «Динамо» ищет главного тренера для работы на постоянной основе.