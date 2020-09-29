Сумасшедшая победа: Рублев дожал американца на «Ролан Гаррос»

Андрей Рублев, одна из главных надежд российского тенниса на »Ролан Гаррос», в напряженном трехчасовом триллере обыграл американца Сэма Куэрри в матче 1-го круга. 32-летний Куэрри в этом году уже встречался с юным россиянином на турнире в Аделаиде и проиграл тогда в двух сетах (3:6, 3:6), однако на этот раз он оказал куда более серьезное сопротивление и был весьма близок к тому, чтобы взять реванш.

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Уже в начале первого сета Рублев отдал сопернику свою подачу, и этот эпизод стал определяющим.

Куэрри безупречно подавал, умудряясь совершать эйсы один за другим, а россиянин выглядел растерянным и никак не мог наладить прием мяча. Все больше раздражаясь из-за неудач, он несколько раз пытался сломать ракетку об корт и даже об собственную ногу, крича при этом «Я не понимаю!».

Американец же казался весьма уверенным в себе — но ровно до тех пор, пока не заработал сетбол. В шаге от победы в партии Куэрри неожиданно разнервничался, причем так, что чуть не упустил сет. Благодаря множеству ошибок оппонента Рублев сравнял счет по геймам — 6:6, и дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее все же оказался Куэрри (7:5).

Второй сет начался обескураживающе для россиянина: он отдал две своих подачи и уступал с разницей в три гейма. Однако, к счастью для Рублева, американец снова не справился с нервами в самый решающий момент и при счете 5:2 в свою пользу вместо того, чтобы взять сет, позволил сопернику сделать брейк, а затем и вовсе сравнять счет (5:5).

Когда табло показывало 6:5, Рублев даже имел два сетбола, но Куэрри выкарабкался из ситуации, доведя дело до тай-брейка и снова выиграв его (7:4).

Третий отрезок матча начался по сценарию первых двух сетов: американец при счете 2:1 в свою пользу взял подачу Рублева. Стало очевидно, что шансов на успех у россиянина очень мало — проигрыш в этой партии означал вылет с «Ролан Гаррос». 22-летний спортсмен снова в гневе попытался сломать ракетку, и — на удивление — это помогло ему собраться и вытащить, казалось бы, безнадежный сет, одержав в нем победу со счетом 7:5. Так впервые появилась робкая надежда на удачный для Рублева исход поединка. Дальше дело пошло легче.

В начале четвертой партии россиянин сразу сделал брейк, а при счете 5:4 в свою пользу совершил четыре (!) эйса подряд и забрал сет. Выявить победителя предстояло в пятой партии.

Рублев сразу взял подачу соперника — было видно, что возрастной американец уже устал. Россиянин не дал ему шанса поднять голову и уверенно держал свою подачу до самого конца, а при счете 5:3 снова сделал брейк и упал на корт, празднуя победу.

Это первый триумф Рублева в основной сетке «Ролан Гаррос» — раньше он никогда не проходил дальше первого круга. Во втором раунде отечественный теннисист встретится с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который обыграл француза Гарола Майо.

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В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 22-летний Рублев занимает 12-ю строчку. Из россиян его опережает только Даниил Медведев, занимающий пятое место.

В текущем году Рублев выиграл турниры в Дохе, Аделаиде и Гамбурге. По количеству титулов в этом сезоне его опережает только Новак Джокович — у него четыре победы.

Что касается «Ролан Гаррос», то это уже третий турнир «Большого шлема» для Рублева в этом сезоне. В начале года на Australian Open он проиграл в четвертом раунде Александру Звереву из Германии (4:6, 4:6, 4:6), а на следующем «мэйджоре» — US Open — дошел до 1/4 финала. Примечательно, что в четырех первых раундах того турнира россиянин отдал лишь один сет: обыграть Рублева в партии удалось только Маттео Берреттини из Италии. Встреча завершилась триумфом россиянина со счетом 6:4, 3:6, 3:6, 3:6.

Однако за два матча до финала 22-летний спортсмен уступил на US Open своему соотечественнику Даниилу Медведеву (6:7, 3:6, 6:7). Несмотря на проигрыш, это выступление стало самым успешным для Рублева на турнирах «Большого шлема» — он добрался до 1/4 финала. Но теперь на «Ролан Гаррос» у 22-летнего теннисиста есть все шансы превзойти данное достижение.