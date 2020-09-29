«Не понимаю!» Рублев бесится и уступает американцу Куэрри. LIVE

Завязался редкий для этого матча затяжной розыгрыш, и более техничный Рублев спокойно забрал его в свою пользу, дождавшись ошибки соперника.

В следующем розыгрыше россиянин подает навылет и забирает этот гейм! Невероятно! Он сравнял счет в первом сете — 5:5!