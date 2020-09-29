«Не понимаю!» Рублев бесится и уступает американцу Куэрри. LIVE

Счет во втором сете — 5:4! Рублев практически догнал оппонента, невероятно быстро взяв два гейма подряд. Но здесь больше не заслуга россиянина, а необъяснимый провал Куэрри, который начал допускать множество ошибок, словно его подменили.
Рублев на своей подаче быстро делает счет 30:0. Куэрри слишком разволновался при возможности взять сет и вот уже 12 очков подряд отдает россиянину.
Занервничал Сэм! Еще одна ужасная подача, а затем прием в сетку в безобидной ситуации приводят к тому, что американец проигрывает гейм на своей подаче, хотя мог взять сет! Счет во второй партии становится 5:3.
Куэрри допустил двойную ошибку, а затем Рублев так здорово принял, что мяч приземлился прямо под ноги американцу — никаких шансов отбить. 0:30!
Рублев рвет и мечет на своей подаче, невероятно быстро забирая гейм. Но непонятно — действительно ли россиянин почувствовал уверенность в себе или это Куэрри опять решил отдохнуть перед тем, как подавать на сет? Больно уж расслабленно он провожал глазами мячи. Счет во второй партии — 5:2 в пользу американца.
Американец с легкостью забрал гейм на своей подаче. Счет во втором сете — 5:1.
Куэрри подает и, как это и происходило на протяжении всего матча, быстро делает счет 40:0. Рублев никак не может приноровиться к подаче и даже не способен затянуть соперника в более-менее затяжной розыгрыш. Тот очень быстро забирает очки.
Рублев наконец собрался на своей подаче и быстро вколотил несколько раз навылет. Куэрри не особо сопротивлялся — видимо, решил передохнуть. В итоге россиянин легко забрал этот гейм, лишь однажды отдав очки сопернику. Счет во втором сете — 4:1. Американец по-прежнему впереди с двумя брейками.
И еще один гейм под ноль в исполнении Куэрри. Рублев не смог отбить вообще ничего и лишь беспомощно сжимал свое лицо в ладонях и что-то яростно приговаривал. Счет во втором сете — 4:0 в пользу Куэрри.
Куэрри начинает свою подачу идеально — с бэкхенда пробил по самой задней линии — 15:0. Следующая подача навылет позволяет американцу сделать счет уже 30:0.
На корте творится что-то безумное. Рублев под ноль отдает гейм на своей подаче! Куча ошибок — ауты, сетки, — и шикарный прием Куэрри, который, кажется, делает эйсов больше, чем каких-либо других ударов, привели к тому, что счет во втором сете становится 3:0 в пользу американца.
Нет, не дает американец перевернуть игру и сделать брейк. Куэрри дважды подает навылет и забирает гейм. Счет во втором сете — уже 2:0 в пользу Сэма.
Ровно! Рублев загонял соперника по разным углам корта сильными ударами. В итоге Куэрри уже запыхался и пробил укороченным, пытаясь поймать россиянина на неожиданном приеме, однако Андрей оперативно вышел к сетке и неотразимо вогнал мяч в корт.
40:30 — Рублев здорово принял, отправив мяч в самый угол корта. Куэрри не стал даже пытаться догнать его.
На подаче Куэрри счет быстро становится 30:15 — американец подает прямо по задней линии, так что Рублев даже не успевает отреагировать.
Ох, как шикарно принимает Куэрри — навылет! Рублев снова колотит ракеткой по корту и кричит «Не понимаю!!!». А первый гейм уходит американцу на подаче россиянина.
Куэрри ошибся и вышел к сетке после того, как ударил удобно для Рублева — под форхенд. Тот недолго думая послал мяч за спину американцу. 15:40.
Начинается второй сет! Рублев подает, но пока что получается не очень — множество ошибок приводит к тому, что россиянин дарит сопернику очки. После двойной ошибки счет становится 0:40, и Андрей кричит от гнева так, что Куэрри вздрагивает от страха.
Куэрри все-таки забирает первый сет после 45 минут упорной борьбы. Американцу удалось мощно пробить в угол, и Рублев с трудом успел добежать, чтобы отразить мяч — получилось в сетку. Счет в матче 1-0 по сетам в пользу Куэрри.
Вот это интрига! Рублев сделал два эйса подряд и почти догнал соперника — 6:5! Куэрри будет подавать на сет.
6:3! Тройной сетбол у американца. Просто великолепно он подавал в последние три попытки. Но теперь подача переходит Рублеву.
5:3 — Куэрри снова здорово подал, так что россиянин с трудом отразил удар — в сетку.
Ох, Рублев в безобидной ситуации послал мяч в корт! 4:3 в пользу Куэрри, который собирается подавать.
Куэрри мощными выстрелами вынудил Рублева слабо отбить мяч, вышел к сетку и неотразимо отправил снаряд в противоположную сторону. Счет тай-брейка уже 3:3 — и соперники меняются сторонами корта.
Тай-брейк начинается с двух прекрасных бэкхендов Куэрри, который бьет прямо по линии и добивается своего — 1:0. Однако Рублев тут же отвечает своим эйсом — 1:1.
Андрей выполнил две подачи навылет подряд и забрал этот гейм! Стальные нервы. Счет в первом гейме стал 6:6.
Рублев спасся от сетбола! Куэрри закинул мяч ему за спину свечой, однако россиянин успел добежать и красиво, с разворота, послал снаряд обратно — и соперник не смог отразить! Ровно.
Ничего себе! Куэрри добрался до сетбола на подаче Рублева — здорово попал в уголок.
Фантастический прием навылет позволил Куэрри сравнять счет, а затем еще и ошибка Рублева помогла — мяч отправился в аут. 30:30.
Рублев на подаче. И шикарно получается! Подал в один квадрат — Куэрри отразил, а затем россиянин пробил в противоположный угол — и соперник не успел. 15:0.
Ох, и еще один невероятный выстрел Куэрри в самый уголок! Американец берет гейм на своей подаче, и счет в сете становится 6:5 в его пользу.
Куэрри сорвал удар и отправил мяч в аут, однако следующим ударом попал прямо в противоположный от Рублева угол — без шансов. 30:30.
После трех неудачных подач подряд американец просто мягко отправил мяч на чужую половину корта, чтобы не терять очки просто так. Однако Рублев, увидев это, яростно кинулся в атаку и ошибся, послав мяч в сетку. 15:15.
Соперники вернулись на корт! Куэрри подает и сразу же допускает двойную ошибку — 0:15.
И на самом интересном моменте зарядил дождь. Пауза в игре. Теннисисты решили пока переждать на корте — может, погода быстро придет в норму. Куэрри сидит под зонтиком, Рублев напряженно расхаживает вдоль корта.
Завязался редкий для этого матча затяжной розыгрыш, и более техничный Рублев спокойно забрал его в свою пользу, дождавшись ошибки соперника.
В следующем розыгрыше россиянин подает навылет и забирает этот гейм! Невероятно! Он сравнял счет в первом сете — 5:5!
15:0! Рублев очень мощно подал, Куэрри кое-как подставил ракетку, так что мяч едва перелетел через сетку. Россиянин успел подойти и спокойно послал снаряд за спину сопернику.
Рублев сделал брейк и забрал этот гейм под ноль! Счет в первом сете становится 5:4 — пока еще в пользу Куэрри, но россиянин подобрался вплотную. А ведь вначале проигрывал 0:3.
Что творится! Куэрри на своей подаче проигрывает Рублеву 0:40! Сначала была двойная ошибка, а затем россиянин включил режим убийцы и начал принимать навылет, а американец психологически развалился и не оказал должного сопротивления.
Ух, было очень нервно! Рублев ушел с сетбола и взял этот гейм. Помогла хорошая подача и не очень грамотные решения Куэрри — решил выйти к сетке и попался на обводящий удар Рублева за спину. Счет в сете 5:3 в пользу американца.
Сетбол у Куэрри на чужой подаче! Однако Рублев в нужный момент собирается и делает эйс — счет 40:40.
Игра проходит невероятно стремительно. Куэрри старается сразу заканчивать розыгрыши и бьет изо всех сил — получается либо эйс, либо аут. Но чаще пока что эйс — потому американец и впереди.
Буйство Рублева не смущает американца, и с помощью великолепной подачи он быстро забирает и этот гейм под ноль. Счет в первом сете — 5:2 в пользу Куэрри.
Куэрри подает — и повторяется картина, которую мы наблюдаем с начала матча. Игрок на подаче легко набирает очки, а соперник (в данном случае — Рублев) никак не может разобраться, как принимать. Нервы у россиянина уже не выдерживают — и он со всего маху кидает ракетку на корт! К счастью, она не сломалась.
Эх, не смог Андрей забрать гейм под ноль — подарил очки из-за собственной ошибки, — однако затем очень быстро забирает свое ударом навылет. Счет в первом сете становится 4:2.
Рублев подает, и ему удается доставить сопернику проблем сильнейшими ударами — Куэрри все время выбивает в аут, не в силах укротить мяч.
Ух, еще одна мощнейшая подача навылет! И Куэрри вчистую забирает этот гейм. Счет в первом сете — 4:1 в пользу американца.
А вот на подаче Куэрри все меняется. Рублев не может справиться с мощными ударами соперника и отправляет мячи в аут — уже 40:0.
Кажется, Куэрри решил отдохнуть в этом гейме и отдал его Рублеву под ноль. Счет в первом сете становится 3:1 — американец пока впереди.
Рублев начинает на своей подаче великолепно — уже 40:0!
Шикарная подача позволила американцу выйти вперед, а в следующем розыгрыше он снова пробил укороченным ударом, заставив Рублева бежать до сетки и кое-как отбивать впопыхах. Естественно, нанести акцентированный удар у россиянина не получилось, — мяч едва взмыл над тросом, и Куэрри легко вогнал снаряд в корт. Счет по геймам уже 3:0 в пользу Куэрри!
Неожиданно счет сравнивается — 40:40! Куэрри допустил двойную ошибку на подаче.
На подаче американец. Рублев пытается принимать очень жестко, на вылет, но уже дважды подряд отправляет мяч в аут. Счет быстро становится 40:15 — Куэрри впереди.
Куэрри снова здорово принял подачу Рублеву и мощно пробил прямо по задней линии! Американец забирает второй гейм подряд.
30:30. Рублев начал было набирать очки, но затем опять разладилась подача — стала слишком мягкой, так что американец без проблем принимает и жестко бьет в ответ. В последнем розыгрыше Куэрри просто загонял россиянина по корту, а завершил все издевательским резаным ударом, после которого мяч едва перелетел сетку — Андрей не успел.
Ох! Рублев мощно подал, но Куэрри так круто принял, что послал мяч на вылет — без шансов отбить. 0:15.
Эх, под ноль забирает Куэрри первый гейм. Очень быстро и без усилий. Посмотрим, как будет подавать Рублев.
Матч начался! Куэрри на подаче и очень быстро выходит вперед — уже 30:0. Рублев пока никак не может разгадать его подачу и с трудом отбивает мяч куда глаза глядят.
Наконец-то дождь прекратился, и руководство «Ролан Гаррос» приняло решение о возобновлении матчей. Это значит, что Рублев скоро выйдет на корт!
Пока в Париже все по-прежнему, непонятно, когда возобновятся игры. Ну кроме главной арены, где под крышей продолжается напряженный первый сет у немки Лауры Зигемунд и француженки Кристины Младенович.
Итак, начало матча отложено. Пока дождь не пройдет.
А тем временем в Париже пошел дождь. На главном корте имени Филиппа Шатрие сейчас закроют крышу. Но вот на арене Симоны Матье ее нет...
Итак, через пять минут у Куэрри и Рублева должна начаться разминка.
Итак, Таусон дожала-таки Брэйди — 9:7. Еще 15 минут они разбирались в этих двух решающих геймах. Ну а теперь на разминку скоро выйдут Куэрри и Рублев. Ура!
Девушки все не унимаются. Десять минут играли два гейма. Сначала Таусон взяла подачу Брэйди, а затем американка героически реваншировалась брейком.
Тем временем у Брэйди с Таусон уже 6:6 в решающем сете, хотя по ходу партии американка вела с брейком.
Всего соперники между собой играли трижды. На счету Куэрри победа в их первом матче на Уимблдоне в 2019 году. В 1/32 финала он выиграл — 6:3, 6:2, 6:3. В том же году в 1/8 финала турнира в Уинстон-Салеме Рублев реваншировался на двух тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (12:10), а потом еще и выиграл в 1/8 финала уже в этом году в Аделаиде — 6:3, 6:3.
Пока же можно рассказать о сегодняшних соперниках. Американец Сэм Куэрри стоит 48-м в мировом рейтинге, так что он станет серьезным оппонентом для 12-й ракетки мира Андрея Рублева. Куэрри выиграл за карьеру десять титулов на уровне ATP, в то время как у Рублева только пять победных турниров, правда, три он взял в нынешнем сезоне, включая победу на прошлой неделе.
Матч Рублева с Куэрри начнется на корте Симоны Матье, третьим по статусу на «Ролан Гаррос», по окончании стартовой игры первого запуска там, где американка Дженнифер Брэйди и датчанка Клара Таусон сейчас играют третью, решающую партию.
В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису встречаются американец Сэм Куэрри и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.