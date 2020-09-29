Победа россиян: как «Тампа» выиграла Кубок Стэнли

Грамотный менджмент

В странном, долгом и очень сложном сезоне-2019/20, чуть было не отмененном из-за пандемии коронавируса, но все-таки завершенном, «Тампа-Бэй Лайтнинг» сделала то, что должна была годом ранее.

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В предыдущей кампании «Молния» катком прошлась по регулярному чемпионату, выиграв «Кубок Президента» с большим отрывом, но в плей-офф напоролась на крепко сбитый, кусачий и готовый к драке «Коламбус» с Артемией Панариным и Сергеем Бобровским и вылетела, проиграв все четыре матча.

Однако генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Бризбуа не стал увольнять Джона Купера, дав тренеру пятую полноценную попытку завоевать Кубок Стэнли.

Изначально это решение поддерживали далеко не все, хотя с Купером команда добиралась и до финала плей-офф, и до решающей серии в Восточной конференции. При этом в «Тампе» собрался такой состав, что она автоматически считалась фаворитом уже много лет, и людям начало казаться, что виновником отсутствия решающего шага к титулу является именно наставник.

Тем более в послужном списке команды при Купере был не только вылет «свипом» (0-4) от «Коламбуса» в первом же раунде в статусе главного фаворита Кубка, но и ошеломительно сенсационный невыход в плей-офф в кампании-2016/17.

Купер был назначен еще при Стиве Айзермане, а Бризбуа, работавший его ассистентом, заменил великого в прошлом центрфорварда, когда тот ушел пару лет назад поднимать родной «Детройт».

Линию своего бывшего босса Бризбуа продолжил, но в ней было далеко не только доверие к Куперу, а еще несколько важных составляющих итогового успеха.

В «Молнии» собрана шикарная команда, что стало возможным во многом благодаря отличной атмосфере в организации, где все объединены одной идеей. Проявляется это в том числе и в согласии звездных игроков на так называемые «контракты-мосты».

Так называется соглашение, когда хоккеист соглашается на существенно более низкую зарплату, чем мог бы получить, подписывая не долгосрочное, а промежуточное соглашение на два года, а действительно крупный контракт заключает уже по его окончании.

Зато в условиях потолка зарплат, жестко давящего на генменеджеров, такие вот «мостики» позволяют сохранять боеспособный коллектив, лавируя на рынке. В «Тампе» такой договор был у Никиты Кучерова, только что закончился «мост» (и теперь вступает в силу настоящий «звездный» контракт) у Андрея Василевского, еще год будет такое соглашение у Брэйдена Пойнта.

Ну и, конечно, нельзя не отметить действия Бризбуа на рынке и его обмены. Летом генменеджер поработал очень плотно, выйдя из тяжелой ситуации с потолком, в которой «Лайтнинг» оказываются каждое межсезонье.

Он не мог позволить себе сохранить ярко проявлявшего себя и росшего в цене Джей Ти Миллера, не игравшего у Купера в топ-6, и обменял его в «Ванкувер», после чего подписал контракт с крепким силовым форвардом Патриком Маруном, только что взявшим Кубок Стэнли с «Сент-Луисом».

В «Оттаву» был сброшен висевший на клубе тяжким грузом контракт Райана Кэллахэна, в «Детройт» отправился не особенно нужный Адам Эрн. Но две главные сделки Бризбуа заключил уже по ходу сезона.

В феврале с интервалом в восемь дней у «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» были выменяны форварды Блэйк Коулмэн и Барклай Гудроу, с ходу ставшие важнейшими винтиками в третьем звене команды. А, как говорится в хоккейной поговорке, именно нижние звенья выигрывают Кубок.

Русские лидеры

Успех «Лайтнинг» в любом случае, при всей качественной работе Бризбуа и классной игре, поставленной Купером, не был бы возможен без российских лидеров команды из Флориды.

Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев действительно стали лидерами команды.

Угрюмый российский нападающий, который в прошлом сезоне получил награды MVP в голосованиях журналистов («Харт Трофи») и игроков («Тед Линдсей Эворд»), а также стал лучшим бомбардиром лиги («Арт Росс Трофи»), был крайне разочарован прошлогодним вылетом.

Хоккейный маньяк Кучеров, который даже в паузе между сменами отсматривает видео сделанного на льду, чтобы стать лучше, в нынешней кампании был еще более заряжен на результат.

Может быть, регулярный чемпионат вышел у него чуть менее ярким, чем прошлогодний, зато в «пузыре» после рестарта сезона он был снова великолепен.

Именно Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.

Более того, он установил рекорд для российских игроков по ассистам за один розыгрыш Кубка Стэнли, по баллам уступив только феноменальному Евгению Малкину-2009, который настрелял тогда 36 очков и стал MVP плей-офф.

В истории НХЛ всего два человека набирали за один Кубок больше передач, и это великие Уэйн Гретцки и Марио Лемье. Правда, Гретцки делал это аж трижды.

Но главное в действиях Кучерова не результативность сама по себе, а то как он влияет на игру команды. Россиянин делает партнеров лучше, а, учитывая, что вместе с ним в звене играет обладающий тем же качеством Пойнт, их ударная тройка с Ондржеем Палатом становится просто неудержимой.

Андрей Василевский уже выигрывал приз лучшему голкиперу лиги («Везина Трофи»), а еще дважды был финалистом в голосовании, в том числе в нынешнем сезоне.

В плей-офф-2020 Василевский установил рекорд лиги по победам в одном розыгрыше. И его 18 викторий в обозримом будущем будет нереально побить, ведь к максимально возможным 16 выигранным матчам непосредственно в кубковых сериях плюсуются две победы в турнире четырех лучших команд Востока за посев.

Василевский, как, собственно, и Антон Худобин в «Далласе», стоял на голове и тащил свою команду в тех ситуациях, когда это казалось уже невозможным. И символично, что свой первых сухой матч в плей-офф в карьере он провел в принесшем его команде триумф шестом поединке.

Михаила Сергачева «Лайтнинг» выменяли у «Монреаля», отдав за защитника некогда считавшегося потенциальной суперзвездой Джонатана Друэна. И хотя канадец действительно является хорошим игроком, суперзвездой стал именно Сергачев.

На счету Михаила 10 (3+7) очков в 25 встречах при показателе полезности +4, а наставник команды говорит, что у россиянина нет потолка для прогресса.

Кстати, о потенциале другого российского хоккеиста, Александра Волкова, говорит и решение Купера поставить форварда на шестой матч финала. Не выйди молодой нападающий в нем, его фамилии не было бы на Кубке Стэнли, так как для этого надо либо провести 41 матч в регулярке (у Волкова девять), либо сыграть хотя бы в одной игре финала.

Но Волкова не просто выпустили подышать воздухом битвы за трофей. Он провел на льду 13 смен, наиграв больше девяти минут, и помог своей команде забрать Кубок, где теперь его фамилия выгравирована тоже.

Парад рекордов

А вообще «Тампа» в этом плей-офф установила целую серию интересных достижений. Например, на каждый из шести проигранных в Кубке Стэнли-2020 матчей подопечные Купера отвечали победой в следующем! С такой статистикой не выиграть трофей просто невозможно.

Тот самый Марун, год с лишним назад праздновавший чемпионство с «Сент-Луисом», стал всего третьим хоккеистом в истории после расширения НХЛ в 1962 году, кто смог выиграть Кубок на протяжении двух сезонов подряд с двумя разными командами.

Кстати, первый — Кори Стиллман — взял свой первый из двух трофеев именно с «Тампой» в 2004-м.

Ну а для России выход Волкова на лед стал знаменательным не только потому, что он вписал свое имя в историю как чемпион.

Благодаря нему впервые в финале Кубка Стэнли сыграли сразу семь россиян. К четырем игрокам «Лайтнинг» добавились Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин из «Далласа».