«Не ошибка Льюиса»: Хэмилтону изменили штраф на Гран-при Сочи

На этапе Гран-при «Формулы-1» британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован за то, что тренировал старт в зоне выезда с пит-лейн. Это запрещено правилами, поскольку это создает опасность столкновения с другими машинами. Гонщик получил десятисекундный штраф во время гонки и два штрафных очка. Стоит отметить, что такая задержка лишила Хэмилтона победы — он пришел лишь третьим.

После гонки британский спортсмен раскритиковал стюардов и судейство, отметив, что ему просто захотели помешать. Как стало ясно из радиопереговоров, Хэмилтон не ожидал такого наказания и был ему очень удивлен.

Он давил на то, что штрафные очки начисляют, когда гонщик подверг кого-то опасности или же спровоцировал аварию, а он не сделал ничего из этого.

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«Меня просто пытаются остановить. Видимо, нам придется проштудировать регламент и отметить пункты, за которые еще никого никогда не штрафовали. Тогда мы хотя бы будем знать, в каким моментах вести себя осторожнее. Я проводил целые сезоны без нарушений. Теперь же мне нельзя давать стюардам ни малейшего повода», — заявил Хэмилтон после гонки.

Однако бывший гонщик «Формулы-1» Мика Сало, который был одним из судей Гран-при России, резко ответил на критику Хэмилтона, заявив, что его претензии не обоснованы.

«Чушь! Это совсем не так. Правила для всех одинаковы. Ситуация предельно ясная. Хэмилтон тренировал старты рядом с белой линией, которая отмечает конец выезда с пит-лейна», — приводит слова Сало финская Ilta-Sanomat.

Интересно то, что два штрафных балла, которые начислили Хэмилтону, могли бы лишить пилота одного из этапов в случае еще одного нарушения – у него было десять штрафных очков за последние 12 месяцев. Однако спустя несколько часов после гонки очки заменили на денежный штраф, сумма которого составила €25 тыс. Его должен выплатить «Мерседес». Стюарды аргументировали это тем, что Хэмилтон следовал инструкциям, которые получил от команды, что делает нарушение не его виной.

Однако в «Мерседесе» не признали ни вину сотрудников, ни вину пилота. Об этом заявил босс команды Тотто Вольф.

«Это не ошибка команды, и не ошибка Льюиса. Стюарды сказали нам, что Льюис тренировал старт в неположенном месте. Но в директиве гоночного директора нет указания, где именно можно останавливаться. Так что мы не согласны со штрафом»,

— цитирует Вольфа Autosport.

Примечательно, что это не в первый раз, когда Хэмилтон избегает серьезных штрафов. Несколько этапов назад, на Гран-при Тосканы пилот показал всем футболку с надписью «Арестуйте копов, убивших Бреонну Тейлор». Такое поведение должно было принести Хэмилтону крупный денежный штраф, однако вместо этого Международная автомобильная федерация (ФИА) ввела новое правило: запретила пилотам расстегивать комбинезоны на подиуме и во время официальных интервью. Сам гонщик наказан не был.

Автоспортивный менеджер, первый тренер экс-пилота «Формулы-1» Сергея Сироткина Николай Ветров, комментируя сложившуюся вокруг британца ситуацию, отметил, что стюарды зря изменили свое решение.

«Что касается Хэмилтона, ему поменяли наказание. Интрига была бы, если бы изначальное решение не меняли. Возможно, Хэмилтон вылетел бы с чемпионата на один этап, если хапнул ещё очков. Зачем судьи отыграли назад и взяли вместо штрафных очков деньги? Зря они так сделали. Оставили бы первоначальное наказание, ездил бы Хэмилтон смирно и спокойно», — цитирует Ветрова «Чемпионат.com».

Сам британский пилот уже после того, как его наказание было изменено, отметил, что новые правила направлены не конкретно против него, а против команд, которые лидируют в «Формуле-1».

«Не думаю, что новые правила направлены конкретно против меня. Мне кажется, что они уделяют повышенное внимание всем командам, которые становятся лидерами и доминируют. Каждая деталь нашей машины проходит двойные и даже тройные проверки»,

— приводит Autosport слова Хэмилтона.

Гонщик «Мерседеса» продолжает лидировать в общем зачете «Формулы-1». В его активе 205 очков, шесть побед и восемь подиумов. Вторым идет партнер Хэмилтона по команде, финский гонщик Валттери Боттас — 161 балл, две победы и восемь подиумов. Замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булла» — 128 очков, одна победа и семь подиумов.