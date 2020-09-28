«Спартак» и «Зенит»: Черчесов объявил состав сборной России

Объявлена заявка сборной России на матчи Лиги наций в ноябре.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал ставку на футболистов из команд-лидеров чемпионата России: «Зенита» и «Спартака». От петербуржцев и москвичей в составе по пятеро футболистов.

Полностью заявка из 25 человек выглядит следующим образом:

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Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив »), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») Федор Смолов («Локомотив»).

В заявке, если сравнивать ее с составом месячной давности, произошло несколько изменений.

Так, неожиданным выглядит вызов в сборную защитника Жирова из немецкого «Зандхаузена».

В 2015 году тогдашний наставник российской сборной Фабио Капелло уже включал игрока в расширенный состав команды, однако впоследствии итальянский специалист так и не дал шанса Жирову проявить себя и дебютировать. В то время Жиров выступал за махачкалинский «Анжи», позднее в его карьере было еще несколько отечественных клубов: «Томь», «Краснодар», возвращение в «Анжи» и «Енисей». В 2018-м футболист покинул красноярский клуб на правах свободного агента и перебрался в «Зандхаузен». В нынешнем сезоне 29-летний защитник успел провести лишь два матча во второй Бундеслиге. По слухам, в ближайшее время Жиров может стать игроком «Ганновера».

«Пришел с тренировки, начали все писать и поздравлять. Сам не знал, что меня вызвали. Даже новости не читал. Из сборной еще не связывались со мной. Я очень рад вызову. Каждый футболист был бы рад этому. Главное для меня сейчас — сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться. О другом пока не думаю», — цитирует Жирова «Чемпионат.com».

Также в обновленную заявку Черчесова не попали до сих пор находящийся без клуба Роман Нойштедтер и Егор Сорокин из «Рубина». Им рулевой сборной России предпочел не только Жирова, но и вернувшегося в основной состав московского «Спартака» Илью Кутепова. Впрочем, за красно-белых 27-летний защитник пока успел сыграть лишь в трех матчах в сезоне.

«Очень приятно, что Кутепова вызвали в сборную России. Он молодец и доказал, что надо терпеть, работать, даже если он не в старте. Он набрал форму», — сказал гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов.

Ожидается возвращение в команду и Черышева. В стартовых турах Лиги наций полузащитник «Валенсии» не смог помочь сборной России из-за травмы, но с тех пор хавбек полностью восстановился и вышел на поле в одном матче Примеры, отметившись результативной передачей. По-прежнему недоступен еще один лидер команды — Александр Головин. В августе он получил повреждение прямо перед отъездом в сборную. То же самое касается и перебравшегося в «Аталанту» Алексея Миранчука, который восстановится не ранее, чем в середине октября.

Включен в заявку и Кузяев, который все еще, как и Нойштедтер, находится в статусе свободного агента. Вместо Рифата Жемалетдинова на сбор был вызван 23-летний Даниил Фомин, перешедший в московское «Динамо» этим летом. В девяти матчах сезона хавбек сделал одну голевую передачу. Он же привлекался в сборную в прошлом году, однако на поле так и не вышел.

Линия нападения практически не потерпела изменений. Традиционно атаку сборной возглавит капитан Артем Дзюба, а помогать ему будут Смолов и помирившийся с Дзюбой Соболев. Николай Комличенко и травмированный Евгений Луценко в этот раз в сборную вызов не получили.

11 октября сборная России в Москве примет команду Турции, а 14 октября тоже дома сыграет с Венгрией. Подопечные Черчесова лидирует в своей группе Лиги наций с шестью набранными очками после двух туров. 8 октября национальную команду ожидает товарищеская встреча со Швецией.