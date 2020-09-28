«Не мой уровень»: UFC не может найти соперника Чимаеву

Следующий поединок с участием Хамзата Чимаева возглавит один из турниров UFC в Лас-Вегасе.

Об этом шведский боец объявил еще 24 сентября, сообщив, что уже знает дату нового, первого в карьере пятираундового боя с соперником из топ-15 рейтинга.

«Спасибо, Дана Уайт, что сдержал свое слово. Готов драться с кем угодно, когда угодно, где угодно», — обратился Борз к президенту UFC.

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На следующий день Уайт подтвердил эту информацию, однако с тех пор никаких подвижек относительно соперника Чимаева нет. Дело в том, что еще до последнего поединка шведа против Джеральда Мершерта, состоявшегося 20 сентября, UFC начал разрабатывать следующий бой Борза. По слухам, в октябре промоушен планировал дать Хамзату в соперники Дэмиана Майю и включить их встречу на номерной турнир на «Бойцовском острове». Все карты спутал бразилец, отказавшись в последний момент драться с Чимаевым.

После этого появились разговоры о том, что UFC предлагает Чимаеву не абы кого, а обладателя BMF-титула Хорхе Масвидаля.

Но с Хорхе тоже все сложно, поскольку он и промоушен настроены на реванш с Нэйтом Диазом. По словам Чимаева, если этот бой сорвется, то Масвидаля дадут ему.

Еще один претендент, шансы которого выйти в клетку с Чимаевым оцениваются как самые низкие, — это бывший чемпион ACB (ныне — ACA) Эдуард Вартанян. Российский боец отметил, что у UFC существуют проблемы с новым соперником для Хамзата и он был бы готов подписать контракт с лигой и в любой момент принять этот бой.

«Слова словами, дела делами. У UFC проблема, они не могут найти соперника Чимаеву, все отказываются драться с ним. Но я в этом спорте, чтобы сражаться и конкурировать. Готов провести с Хамзатом пятираундовый бой в полусреднем весе хоть на следующей неделе. В отличие от его предыдущих соперников, у меня за последние два года только победы и положительный рекорд», — написал он.

Чимаева предложение от Вартаняна не впечатлило, пусть и в российских промоушенах Эдуард один из самых востребованных бойцов.

«Ты не мой уровень, дорогой», — ответил Чимаев. На что Вартанян отреагировал: «Давай проверим, дорогой».

После прошедшего в Абу-Даби турнира UFC 253, в рамках которого Исраэль Адесанья нокаутировал Пауло Косту и защитил пояс чемпиона в среднем весе, Чимаев обратился к Иззи с предложением о поединке. Не так давно бойцы зарубились в социальных сетях, и Адесанья заявил, что Хамзат не соответствует его уровню.

«Борз готов к охоте и захватит то, что принадлежит Адесанье. UFC, я готов, сделайте так, чтобы это произошло», – уверен Чимаев.

Поскольку реальным претендентом на бой с Адесаньей будет победитель поединка Роберт Уиттакер — Джаред Канноньер, то пока от титульника Хамзат все же далеко, несмотря на три роскошные победы за 66 дней. Как рассказал журналист Ариэль Хэльвани, в промоушене активно распространяются слухи о предстоящем бое Чимаева и бывшего претендента на титул Стивена Томпсона.

Если все пойдет по плану, то их встреча возглавит кард 19 ноября. Но контракт все еще не подписан, и Стивен неоднократно говорил, что ему не слишком хочется драться с Чимаевым, поскольку он хотел был, чтобы его следующий соперник был высокорейтинговым. Однако Томпсону вряд ли дадут Леона Эдвардса или Масвидаля лишь потому, что он год назад победил Висенте Луке после трех поражений кряду. UFC заинтересован в том, чтобы сделать бой Чимаева и Томпсона, и, учитывая нынешнее положение Вандербоя, ключевые решения будут за промоушеном.

В любом случае, нельзя отрицать, что машина хайпа имени Чимаева буксует.