Дубль в 17 лет: Фати затмил Месси в «Барселоне»

В первом для себя матче нового сезона «Барселона», входившая в чемпионат с сомнительным бэкграундом после скандального межсезонья, не оставила шансов «Вильярреалу».

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Уже на 15-й минуте встречи Ансу Фати вывел каталонцев вперед, замкнув прострел с фланга в исполнении Жорди Альбы. Еще спустя четыре минуты 17-летний форвард оформил дубль — ассистентом выступил вернувшийся из аренды в «Баварии» Филиппе Коутиньо. А под конец первого тайма Фати сочинил разгром «желтой субмарины», заработав пенальти, который реализовал Лионель Месси, вышедший, к слову, в стартовом составе. На последней минуте первой половины игры Пау Торрес срезал мяч в свои ворота и поставил точку в матче — «Барселона» победила с разгромным счетом 4:0.

«Барса» перед стартом сезона-2020/21 понесла значительную потерю, расставшись с Луисом Суаресом (уругваец уже вовсю бомбардирует ворота соперников «Атлетико»), поэтому место в стартовом составе практически зарезервировано теперь за Антуаном Гризманном. Плюс ко всему пока не может играть основной голкипер Марк-Андре тер Штеген, восстанавливающийся после травмы, в связи с чем ворота сине-гранатовых пока защищает Норберто Нето. Зато Рональд Куман в дебютном для себя официальном матче на посту главного тренера «Барсы» сделал акцент на новичках: за команду дебютировали Миралем Пьянич, Франсишку Тринкан и Педри. Также впервые за десять месяцев за команду сыграл Усман Дембеле.

«Мы очень довольны. Первый тайм мы провели очень хорошо, во втором темп снизился, но это наш первый матч. Осталось хорошее впечатление. Здорово владеть мячом и создавать так много моментов. Очень доволен голами. Мы доминировали», — сказал на послематчевом пресс-конференции Куман.

«Гризманн может меняться позициями с Лео Так будет сложнее для соперников. Новый нападающий никогда не помешает, но можно играть и без «девятки», — ответил Куман на вопрос о Суаресе.

Так или иначе, все лавры справедливо достались именно Фати, которому уже пророчат роль заменителя Месси.

Messi and Fati



Barca's new deadly duo? pic.twitter.com/PYx5XdCfia — Goal (@goal) September 28, 2020

Воспитанник «Барселоны» начал привлекаться к тренировкам со взрослой командой в прошедшем сезоне в возрасте 16 лет. Чуть больше года назад он провел первый матч за основу, выйдя на поле во встрече чемпионата Испании против «Бетиса» и став самым молодым дебютантом клуба за последние 78 лет. Свой дебютный мяч за каталонский клуб Фати забил уже спустя менее чем неделю — тоже в одной из игр Примеры. В своем первом сезоне за «Барсу» талантливый нападающий провел в общей сложности 33 матча, отметившись восемью голами (в том числе и в Лиге чемпионов) и одной результативной передачей. Также футболист принял решение выступать за сборную Испании (он имеет гвинейское происхождение), получил вызов в национальную команду от Луиса Энрике и отметил его голом в Лиге наций. На старте нового сезона Фати не только обеспечил сине-гранатовым мощную победу, но и затмил на поле Месси, которому уже едва ли интересно играть за «Барсу».

Дубль в ворота «Бетиса» — второй во взрослой карьере юного Фати. Впервые от отметился двумя голами в февральском матче с «Леванте».

«Думаю, стоит отметить игру Фати. Мы знаем, что ему 17 лет, ему есть в чем прибавлять. Иногда ему не хватает концентрации. У него и Педри большое будущее», — отметил наставник сине-гранатовых.

Месси же, который с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона, стал лишь четвертым игроком в истории, которому удалось забить в 17 сезонах Примеры подряд.

«Когда Месси тренируется и играет, он счастлив. Сегодня он снова это показал. Он выглядит целеустремленным, вовлеченным в процесс. Думаю, он снова будет побеждать с этой командой. Суть в том, чтобы говорить о футболе, жить футболом и «Барсой», — заявил директор «Барселоны» Гильермо Амор по окончании встречи.

Впрочем, если кто и был несчастнее Месси, то это, определенно, новый рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери. Испанский специалист проиграл 13 из 13 матчей против «Барсы» на «Камп Ноу». Таким получилась 800 игра в карьере бывшего главного тренера московского «Спартака».