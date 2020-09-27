Мазепин стал вторым: жуткая авария на Гран-при в Сочи

В преддверии старта Гран-при «Формулы-1» в Сочи на дистанции произошла авария во время спринтерской гонки с участием пилотов «Формулы-2».

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Эта гонка, получившаяся чрезвычайно короткой, была второй по счету на «Сочи Автодроме». Болиды успели преодолеть лишь 7 кругов из 21. Красные флаги появились на трассе после того, как Лука Гьотто и Джейк Эйткен, ведя ожесточенную борьбу за четвертое место, столкнулись. На повороте «Омега» Эйткен, сорвавшись с траектории, отправил в отбойник итальянского гонщика, при этом улетев вслед за ним. Болидам удалось покинуть место аварии, однако отбойники были разрушены, в связи с чем, по предварительной версии, загорелся транспортное средство Гьотто. 19-летнему спортсмену повезло быстро покинуть машину, он не пострадал.

This crash ended the Sprint Race prematurely



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020

На момент аварии гонщики, ставшие виновниками случившегося, развили скорость примерно до 300 км/ч.

Позднее выяснилось, что причиной аварии стал прокол у Эйткена. Об этом британец сообщил в социальных сетях.

«Рад, что и я, и Лука в порядке. Маленький контакт между нами ранее в том же повороте привел к заднему проколу на моей машине, после чего болид просто поехал прямо. Так бывает», — написал Эйткен Twitter.

Hi all, thanks for all the messages, I'm glad to be all ok after that, glad Luca is too. A small touch between us earlier in the corner gave me a rear puncture, and the car just started going straight. Just one of them. — Jack Aitken - (@JaitkenRacer) September 27, 2020

Впоследствии гонка была сначала приостановлена. Лидирующую позицию к тому времени удерживал китайский гонщик Чжоу Гуанью, следом за ним ехал россиянин Никита Мазепин, а замыкал тройку лидеров Мик Шумахер. Затем гоночная дирекция приняла решение, что возобновить гонку будет невозможно, поскольку на восстановление барьеров потребовалось слишком много времени. Таким образом, результаты были приведены в соответствии с местами, которые спортсмены занимали до остановки: на подиум поднялись Гуанью, Мазепин и Шумахер.

Другие представители России — Роберт Шварцман и Артем Маркелов — заняли десятое и двенадцатое места соответственно.

«Чувствовал, что было очень важно финишировать здесь на подиуме и тем самым поддержать российских болельщиков после карантина. Мы с Чжоу оба очень хорошо начали гонку, оторвались от остальных. Хотелось бы попробовать атаковать в борьбе за победу, но что случилось, то случилось. Рад, что никто не пострадал в инциденте. Здесь довольно скоростная трасса, нелегко обгонять. Я сумел неожиданно для Джека его атаковать, планировал сделать что-то такое и с Чжоу. В любом случае, доволен, что финишировал на подиуме. Мы в хорошей форме, стабильно выполняем свою работу каждый уик-энд. Теперь сможем отдохнуть. К тому же у меня были некоторые проблемы с физической формой, но не хочу вдаваться в детали», — произнес Мазепин после финиша.

Полностью итоговая таблица выглядит следующим образом:

«Формула-2». Сочи. Спринтерская гонка

1. Чжоу Гуанью — 5 кругов

2. Никита Мазепин — +0,8

3. Мик Шумахер — +4,8

4. Джек Эйткен — +6,4

5. Лука Гьотто — +7,6

6. Юки Цунода — +8,2

7. Каллум Айлотт — +9,1

8. Дэниел Тиктум — +9,7

9. Педро Пике — +10,5

10. Роберт Шварцман — +11,2

11. Джехан Дарувала — +11,9

12. Артем Маркелов — +12,4.

В личном зачете после десяти этапов первое место с большим отрывом занимает Шумахер (191), второй — Каллум Илотт (169), а третьим идет Юки Цунода (147). На пятом и шестом местах соответственно располагаются Шварцман и Мазепин с одинаковым количеством очков — по 140 у обоих. Маркелов, набравший 5 баллов в свой актив, находится только на 18-й строчке.

Вот, кстати, крутейший обгон в исполнении Шумахера-младшего в первой гонке, ставший одним из главных моментов ивента. Мик действовал в стиле легендарного отца: в 2002-м Михаэль так обгонял Хуана Монтойю в Австралии.