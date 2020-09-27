Мазепин стал вторым: жуткая авария на Гран-при в Сочи

В преддверии старта Гран-при «Формулы-1» в Сочи на дистанции произошла авария во время спринтерской гонки с участием пилотов «Формулы-2».
Эта гонка, получившаяся чрезвычайно короткой, была второй по счету на «Сочи Автодроме». Болиды успели преодолеть лишь 7 кругов из 21. Красные флаги появились на трассе после того, как Лука Гьотто и Джейк Эйткен, ведя ожесточенную борьбу за четвертое место, столкнулись. На повороте «Омега» Эйткен, сорвавшись с траектории, отправил в отбойник итальянского гонщика, при этом улетев вслед за ним. Болидам удалось покинуть место аварии, однако отбойники были разрушены, в связи с чем, по предварительной версии, загорелся транспортное средство Гьотто. 19-летнему спортсмену повезло быстро покинуть машину, он не пострадал.
На момент аварии гонщики, ставшие виновниками случившегося, развили скорость примерно до 300 км/ч.
Позднее выяснилось, что причиной аварии стал прокол у Эйткена. Об этом британец сообщил в социальных сетях.
«Рад, что и я, и Лука в порядке. Маленький контакт между нами ранее в том же повороте привел к заднему проколу на моей машине, после чего болид просто поехал прямо. Так бывает», — написал Эйткен Twitter.
Впоследствии гонка была сначала приостановлена. Лидирующую позицию к тому времени удерживал китайский гонщик Чжоу Гуанью, следом за ним ехал россиянин Никита Мазепин, а замыкал тройку лидеров Мик Шумахер. Затем гоночная дирекция приняла решение, что возобновить гонку будет невозможно, поскольку на восстановление барьеров потребовалось слишком много времени. Таким образом, результаты были приведены в соответствии с местами, которые спортсмены занимали до остановки: на подиум поднялись Гуанью, Мазепин и Шумахер.
Другие представители России — Роберт Шварцман и Артем Маркелов — заняли десятое и двенадцатое места соответственно.
«Чувствовал, что было очень важно финишировать здесь на подиуме и тем самым поддержать российских болельщиков после карантина. Мы с Чжоу оба очень хорошо начали гонку, оторвались от остальных. Хотелось бы попробовать атаковать в борьбе за победу, но что случилось, то случилось. Рад, что никто не пострадал в инциденте. Здесь довольно скоростная трасса, нелегко обгонять. Я сумел неожиданно для Джека его атаковать, планировал сделать что-то такое и с Чжоу. В любом случае, доволен, что финишировал на подиуме. Мы в хорошей форме, стабильно выполняем свою работу каждый уик-энд. Теперь сможем отдохнуть. К тому же у меня были некоторые проблемы с физической формой, но не хочу вдаваться в детали», — произнес Мазепин после финиша.
Полностью итоговая таблица выглядит следующим образом:
«Формула-2». Сочи. Спринтерская гонка
1. Чжоу Гуанью — 5 кругов
2. Никита Мазепин — +0,8
3. Мик Шумахер — +4,8
4. Джек Эйткен — +6,4
5. Лука Гьотто — +7,6
6. Юки Цунода — +8,2
7. Каллум Айлотт — +9,1
8. Дэниел Тиктум — +9,7
9. Педро Пике — +10,5
10. Роберт Шварцман — +11,2
11. Джехан Дарувала — +11,9
12. Артем Маркелов — +12,4.
В личном зачете после десяти этапов первое место с большим отрывом занимает Шумахер (191), второй — Каллум Илотт (169), а третьим идет Юки Цунода (147). На пятом и шестом местах соответственно располагаются Шварцман и Мазепин с одинаковым количеством очков — по 140 у обоих. Маркелов, набравший 5 баллов в свой актив, находится только на 18-й строчке.
Вот, кстати, крутейший обгон в исполнении Шумахера-младшего в первой гонке, ставший одним из главных моментов ивента. Мик действовал в стиле легендарного отца: в 2002-м Михаэль так обгонял Хуана Монтойю в Австралии.