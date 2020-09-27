«Даллас» в игре: Худобин помешал «Тампе» взять Кубок Стэнли

Текущий плей-офф Национальной хоккейной лиги — это что-то невероятное. По-другому в период пандемии коронавируса и всех проблем, которые доставил COVID-19, и быть, наверное, не могло. Но финал Кубка Стэнли стал настоящим украшением этого многострадального сезона. От «Тампы» и «Далласа» ждали яркой рубки, они ее зрителям и предоставили.

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Перед пятым очным матчем финальной серии многие уже видели заветную Чашу в руках Никиты Кучерова, Михаила Сергачева, Андрея Василевского и Ко. Основания для этого были: проиграв первую встречу, «молнии» одержали три победы подряд. И сделали это если не уверенно, то справедливо и заслуженно. Также справедливо «Лайтнинг» считались и фаворитами пятой игры. Но «Даллас» — команда опытная (одни Джо Павелски и Кори Перри чего стоят). По ходу этого плей-офф «звезды» доказали, что намерены биться до последнего. И если надо совершить камбэк, то он будет совершен.

Шаг к этому «Старз» уже сделали.

Выдержав давление «Тампы», подопечные Рика Боунесса отвели игру от своих ворот и открыли счет под занавес первого периода. Перри не дал шайбе покинуть чужую зону, откинул шайбу на Сегина, тот едва-едва снаряд удержал в окружении четырех игроков «Тампы» и откатил ее на свободное пространство, куда уже ворвался Перри, который с близкого расстояния перебросил шайбу через Василевского.

Ответным голом «молнии» разразились в дебюте второй 20-минутки.

Пойнт выдал шикарный пас в чужую зону на Кучерова, тот легко откатил на Палата, который заложил нехилый вираж и на скорости ворвался к воротам, переиграв в ближнем бою Худобина. Комбинация — класс. И отдельное внимание Кучерову, который в этом плей-офф набрал уже 26 очков. За всю историю лиги больше удавалось только великим Уэйну Гретцки (ему принадлежит рекорд — 31 балл в 1988 году) и Марио Лемье (28). Но уже сейчас Никита повторил достижение все того же Гретцки, который набрал 26 очков в плей-офф в 1983 году.

NOWADAYS EVERYBODY WANNA TALK LIKE THEY GOT SOMETHING TO SAY pic.twitter.com/GHMJQXYd8M — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 27, 2020

Уже в третьем периоде, когда «Тампа» уже откровенно доминировала над «Далласом», команда Джона Купера вышла вперед. Точным и мощным броском от синей линии отметился Сергачев, забросивший свою третью шайбу в плей-офф.

HIT IT SERGY pic.twitter.com/MqatkPwYjm — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 27, 2020

Но «Старз» не сдались и за чуть более шести минут до финальной сирены отыгрались: шайба после дальнего броска Хейсканена отскочила к Павелски, который с близкого расстояния вогнал снаряд в пустой угол.

A historic goal when needed the most #GoStars pic.twitter.com/EgEC6HMCSD — Dallas Stars (@DallasStars) September 27, 2020

Исход встречи был решен в овертайме. Причем уже во втором.

«Тампа» нещадно обстреливала ворота «Далласа», и Худобин только успевал делать сейв за сейвом. И его старания (а Добби отразил 39 бросков из 41) оказались не напрасными. Перри на 90-й минуте отметился победным голом.

Клингберг бросил от синей линии, после чего шайба застряла на пятаке. Перри и Сегин в суматохе кое-как снаряд выцепили, и Кори отправил его в сетку.

3:2 — «Даллас» спасся от поражения в финальной серии и получил шанс на камбэк. В этом локальном противостоянии все решил опыт. Иначе как объяснить, что забивают за «Старз» 35-летние ветераны, а шайбы в поте лица не устает ловить и отбивать 34-летний российский голкипер. В этом плей-офф Павелски и Перри на двоих набрали 38 очков, а Худобин совершил аж 717 сейвов. Больше Антона за всю историю НХЛ в плей-офф выручали только Кирк Маклин (761 сейв в 1994 году) и рекордсмен Тим Томас (798 сейвов в 2011 году). Счет в серии 3-2, шестой матч состоится в ночь на 29 сентября по московскому времени. Так ведь если серия будет доведена и до седьмой игры, то Худобин может замахнуться и на это достижение.

«Судя по тому, как они играют, не уверен, что их можно назвать старыми», — коротко, но емко охарактеризовал своих старших товарищей Сегин уже после матча.