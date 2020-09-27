Оппоненты в нокауте: Адесанья и Блахович стали героями UFC 253

Коста повержен. Это первое поражение «Боррачиньи» в карьере

«Легко! Это было слишком легко!» — так комментаторы UFC отреагировали на победу Адесаньи над, казалось бы, главным оппонентом в карьере. Не было ни переводов в партер, ни разменов в стойке — потенциальный «бой года» закончился, даже не успев толком начаться.

Отдадим должное претенденту: Пауло Коста с головой ушел в раскрутку поединка. И шоу удалось! Вражда бойцов не была наигранной, а от эмоций, которые исходили от оппонентов в первом раунде, можно было устроить пожар в октагоне. Но куда же делась спортивная составляющая схватки? Бразилец не сумел ответить за слова и, получив град лоукиков по левой ноге, ко второй пятиминутке закрылся, что только и было нужно мастеровитому Исраэлю. Нокаут выбросил «Боррачинью» из претендентской гонки — Косте предстоит начинать все с чистого листа.

Чего не скажешь про Адесанью. Его летопись продолжается! После боя сохранивший идеальным рекорд (20-0) новозеландец получил бонус $50 тыс. за «Выступление вечера» и посрамил критиков, высмеивавших его за скучный мартовский бой с Йоэлем Ромеро:

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«Как говорил Рой Джонс: «Вы видимо, забыли!» Из-за моего прошлого поединка вы думали: «О, он такой скучный, бла-бла-бла». И вас из СМИ я тоже вижу с вашими кликбейтными заголовками. Сегодня я напомнил вам и всему миру, почему мы лучшие… Андресон Сильва оставил огромное наследие в этом дивизионе. Я хочу отдать должное весовой категории, хочу продолжить это. Это нелегко, но мы продолжаем работы».

На вопрос же о следующем сопернике чемпион дал четкий ответ:

«Уже написал Джареду Каннонье. Он прекрасный человек, мне импонирует его энергия. Я сказал: «Уничтожишь Роберта Уиттакера на UFC 254 — ты следующий». Вот с кем я хочу биться. Каннонье заслужил этот шанс. Если он уверенно побьет Уиттакера, будет доминировать, то станет следующим».

Польская мощь, новый чемпион

Как и Пауло Коста, свой поединок провалил Доминик Рейес. Фаворит ко-мейн ивента провел прекрасный бой против Джона Джонса и после ухода «Костлявого» в тяжелый вес виделся болельщикам и экспертам достойным преемником короля «полутяжей».

Но Ян Блахович был категорически против подобных раскладов. Проведя небольшую разведку, поляк взрывными сериями начал дробить защиту американца, которая окончательно дала трещину во втором раунде — Рейес потерял равновесие, а добивание было остановлено судьей спустя пару ударов.

Так началась новая эра полутяжелого дивизиона. UFC получил нового обладателя пояса, а Блахович — золото на талию, еще один бонус турнира за «Выступление вечера» и новый шанс вызвать на поединок Джонса.

Тухугов вышел на бой с перевесом, но все равно уступил

Ужасающие весогонки остаются неотъемлемой частью карьеры «Воина». На сей раз Зубайра Тухогов не уложился в лимит сразу на 2,5 кг (30% гонорара ушли на счет соперника), но даже это не спасло кардио россиянина.

Начав бой в достаточно уверенном темпе, уже к третьему раунду выносливость начала подводить отечественного атлета, чем и воспользовался канадец Хаким Даводу. Проваленная заключительная пятиминутка перечеркнула и успешный дебют противостояния, и подсказки из угла от Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Теперь Тухугову стоит решить, как бороться с лишними килограммами в дальнейшем: грустно наблюдать, как талант взрывного бойца меркнет на фоне изможденности организма.

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Отметим, что в двух оставшихся встречах основного карда Кетлин Виейра перебила Сияру Юбэнкс единогласным решением судей, тогда как Брэндон Ройвэл поймал на гильотину Кай-Кару Франса (бойцы получили вознаграждение за «Бой вечера»).

Что же касается прелимов, то здесь россиянин Хадис Ибрагимов по итогам трех раундов уступил Данило Маркесу: для отечественного спортсмена это поражение стало четвертым подряд в главном ММА-промоушене мира.

Особое внимание было приковано к схватке, в которой Джейк Мэттьюс нанес поражение Диего Санчесу. Член Зала Славы UFC был окрылен странным рвением Конора Макгрегора встретиться с ним в октагоне и готовился показать на «Бойцовском острове» лучшую версию себя. Но на деле австралиец умело разобрал ветерана ММА и, доведя схватку до победы решением, нанес прославленному оппоненту шестое поражение в 11 последних встречах. Неужели «Печально Известный» действительно хочет добиться реванша с Хабибом победами над 38-летними Дональдом «Ковбоем» Серроне и бразильцем, близким к уходу на пенсию?

Остальные же поединки предварительного карда завершились следующим образом:

-- В тяжелом весе Хуан Эспино победил Джеффа Хьюза сдачей соперника на четвертой минуте противостояния;

-- Полутяжеловес Уильям Найт взял верх над Алексом Камурой единогласным решением;

-- В промежуточном весе до 68 кг Людовит Клейн нокаутировал Шейна Янга в самом дебюте боя;

-- Представитель легкого веса Брэд Ридделл оказался сильнее Алекса да Силвы благодаря решению судей.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию ивента.