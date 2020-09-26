«Формула-1» в Сочи: Квят борется за очки. LIVE

Вот дела! Хэмилтон получает 10 (5+5) секунд штрафа. Это серьезно.
На рестарте Хэмилтон быстро оторвался на несколько секунд от Ферстаппена. У Райкконена дела плохи — с трудом пробился в топ-15.
Норрис проехал по обломкам, оставшимся от Сайнса, и пожаловался своей команде, попросив проверить машину. Возможно, есть повреждения у одного «Макларена».
А вот в Стролла, судя по всему, врезался Леклер. Пока непонятно, будет ли штраф.
Показали момент с аварией Сайнса. Испанец сам глупо ошибся, срезая второй поворот, — не вписался. Левое переднее колесо полетело у Карлоса.
Расселл, Албон и Норрис перешли на «хард». А за лидерство тем временем борются Хэмилтон и Боттас.
Очень напряженный первый круг. Лэнс Стролл выходит из гонки, тут же вылетает и Карлос Сайнс из-за серьезного повреждения машины.
У Магнуссена возникли проблемы на старте. На прогревочный круг он уехал позже других.
Даниил Квят стартует 11-м.
Стартовая решетка — Льюис Хэмилтон против Макса Ферстаппена.
Старт запланирован на 14.10 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки в рамках российского этапа Гран-при в Сочи.