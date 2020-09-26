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«Формула-1» в Сочи: Квят борется за очки. LIVE

«Формула-1». Гран-при России. ОНЛАЙН

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В Сочи проходит российский этап Гран-при «Формулы-1». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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13:33

Вот дела! Хэмилтон получает 10 (5+5) секунд штрафа. Это серьезно.

14:31

На рестарте Хэмилтон быстро оторвался на несколько секунд от Ферстаппена. У Райкконена дела плохи — с трудом пробился в топ-15.

14:29

Норрис проехал по обломкам, оставшимся от Сайнса, и пожаловался своей команде, попросив проверить машину. Возможно, есть повреждения у одного «Макларена».

14:26

А вот в Стролла, судя по всему, врезался Леклер. Пока непонятно, будет ли штраф.

14:23

Показали момент с аварией Сайнса. Испанец сам глупо ошибся, срезая второй поворот, — не вписался. Левое переднее колесо полетело у Карлоса.

14:20

Расселл, Албон и Норрис перешли на «хард». А за лидерство тем временем борются Хэмилтон и Боттас.

14:15

Очень напряженный первый круг. Лэнс Стролл выходит из гонки, тут же вылетает и Карлос Сайнс из-за серьезного повреждения машины.

14:13

У Магнуссена возникли проблемы на старте. На прогревочный круг он уехал позже других.

14:10

Даниил Квят стартует 11-м.

14:10

Стартовая решетка — Льюис Хэмилтон против Макса Ферстаппена.

14:05

Старт запланирован на 14.10 мск.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки в рамках российского этапа Гран-при в Сочи.