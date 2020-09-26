«Буду боксировать с Пакьяо»: странное возвращение Макгрегора

Накануне экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор снова дал о себе знать. Оставив позади скандальные истории с арестом и домогательством к замужней женщине, Конор решил вернуться в новости спорта, а не хроники. Ирландец объяснил свой уход в отставку и… анонсировал возвращение в спорт!

Правда, если вы думали, что Макгрегор будет рвать и метать в претендентской гонке, то вы ошибаетесь — похоже, золотой пояс UFC перестал быть интересным для «Печально Известного».

«Через три недели после прошлого моего турнира UFC 246, побившего рекорды, я лоббировал организацию еще одного блокбастера с участием Макгрегора. Должен сказать, что очень расстроен тем, как пошел мой сезон. Я не отказывался от поединка с Фергюсоном, как тогда утверждали. Я заявил за несколько месяцев до сорвавшегося поединка Нурмагомедова с Тони, что мне неинтересно быть запасным игроком для парней, которые постоянно сливаются. Я требовал собственных схваток и приложил много усилий для своего сезона: множество соперников, несколько дат и все одна за другой…

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Затем, когда разразился COVID-19 и все заговорили о том, что мне придется снова ждать возвращения толпы в зал, я вышел из дела. На данном этапе я и так уже слишком долго ждал… Да и вообще чего ворошить прошлое, кому не плевать?! В следующем поединке я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал Макгрегор в Твиттере.

Намерения клиента подтвердил менеджер ирландца Оди Аттар: стороны действительно ведут серьезные переговоры о возможном бое, однако подписи под контрактом пока не стоят. В то же время отмечается, что встреча может пройти в конце декабря 2020 года или в начале 2021-го, а уже после встречи с Пакьяо Макгрегор вернется в UFC.

На громкое известие мгновенно отреагировал менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз, который в свойственной ему манере в пух и прах разнес слухи о денежном поединке Конора.

«Я разговаривал с королем бокса на Ближнем Востоке, без него ничего не делалось. Он передал мне, что ирландские парни полны дерьма», — написал Али Абдель-Азиз в Twitter.

Огромные боксерские гонорары продолжают манить Конора. Проиграв в 2017 году непобежденному Флойду Мейвезеру, Макгрегор увеличил банковский счет более чем на $100 млн. Похоже, сейчас имени-бренду деньги нужны не меньше.

А что же Пакьяо? Изначально сторона филиппинца делала вид, что ей абсолютно не интересен Макгрегор, а встреча с «Печально Известным» на ринге не имеет никакого спортивного смысла. И как же изменилась позиция чемпиона WBA в полусреднем весе теперь.

«Переговоры между лагерем сенатора Пакьяо и командой Макгрегора продвигаются. Ради всех филиппинских жертв коронавируса Пакьяо в следующем году будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором. Огромная часть его дохода от этого боя пойдет на поддержку тем, кто наиболее пострадал от COVID-19 во всей стране», – цитирует помощника боксера Джейка Джосона ESPN.

Что странно, Джонсону противоречит промоутер Пакьяо Шон Гиббонс. В разговоре с BoxingScene он высмеял заявление Макгрегора, заметив, что «Конор выпил виски раньше обычного».

«Однажды этот бой может произойти. Мэнни собирается драться в следующем году. Конор лишь находится в списке тех парней, с которыми Пакьяо может подраться. Да, это было бы глобальное событие – бой между мировыми суперзвездами! Однако в данный момент Макгрегор лишь выдает желаемое за действительное», — подытожил Гиббонс.

Но куда более поразительными выглядят планы Макгрегора в UFC. После победы над 38-летним Дональдом Серроне «Печально Известный» планировал выйти на серию из двух викторий благодаря встрече не с Дастином Порье или Джастином Гэтжи, не с Хорхе Масвидалем или Колби Ковингтоном, а с бразильским ветераном ММА Диего Санчесом (38 лет, общий рекорд 30-12, 5-5 в последних 10 схватках). И здравствуй, реванш с Хабибом!

Сам Конор выложил переписку с Даной Уайтом, по ходу которой президент UFC чуть не лишился дара речи: боец всерьез уговаривал главу организации провести бой Макгрегор – Санчес в Дублине. Затем он начал намекать на встречу с Джастином Гэтжи. В итоге разговор зашел в тупик.

«Диего Санчесу… Я видел твои недавние комментарии по поводу твоего прощального поединка. Я в деле! После твоего боя с Перейрой я запросил наш поединок в Дублине. Это было в феврале, когда я работал над поиском соперников на сезон, в докоронавирусные времена. Удачи в эти выходные», — написал Конор в соцсетях.

Спустя сутки на странную переписку отреагировал сам член Зала славы UFC, известный лишь настоящим фанатам смешанных единоборств.

«Сначала Джейк Мэттьюс — я на 1000% готов справиться с этой задачей. Могу заверить вас, ESPN, вас ждет кое-что особенное. Я сделаю то, что должен, чтобы получить исцеление! Конор, я заработаю эту возможность своим мастерством на UFC 253. Я оторву столько голов, сколько понадобится, чтобы добраться до тебя. К черту пояс, такова судьба. Попомните мои слова, это произойдет.

Вы можете нести всякую чушь сейчас, но после субботнего исцеления вы будете умолять об этой битве», – написал Санчес, который завтра выступит в предварительном карде (!) UFC 253.

Очень странные дела в жизни Конора Макгрегора не прекращаются.