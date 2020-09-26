Одна победа до Кубка Стэнли: «Тампа» Кучерова дожала «Даллас»

В ночь на 26 сентября «Тампа-Бэй Лайтнинг» вплотную приблизился ко второму Кубку Стэнли в истории!

В четвертом матче финальной серии «молнии» одолели «Даллас Старз»: яркая встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 5:4.

У «Лайтнинг» дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по разу отличились Янни Гурд, Алекс Киллорн и Кевин Шаттенкирк (автор победного гола в овертайме). У «звезд» же дубль записал себе в актив Джо Павелски, тогда как по одной шайбе забросили Джон Клингберг и Кори Перри.

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Несмотря на отсутствие российских игроков в списке отличившихся хоккеистов, наши игроки блистали в этом противостоянии не менее ярко. Так форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал два результативных паса. Двумя голевыми передачами разразился и его соотечественник Михаил Сергачев. Проделал отличную работу вратарь «молний» Андрей Василевский, отразивший 26 бросков по своим воротам.

Что же касается россиян «Далласа», то нападающий Александр Радулов отдал одну результативную передачу, а вот Денис Гурьянов результативными действиями отличиться не сумел. Страж ворот «Старз» Антон Худобин – настоящий герой! – как мог, уберегал команду от третьего проигрыша, сделав ни много ни мало 30 сэйвов.

К слову, в минувшем матче российским хоккеистам покорилось сразу несколько высот.

Так Никита Кучеров стал третьим за последние 27 лет хоккеистом, оформившим 25 голевых передач в одном плей-офф. В 1993 году это удавалось Уэйну Гретцки («Лос-Анджелес Кингз») и Дагу Гилмору («Торонто Мэйпл Лифс»). В общей сложности представитель России стал пятым в истории Кубка Стэнли игроком с 25+ результативными передачами в одном розыгрыше. Первый в это рейтинге все тот же Гретцки (31 пас за «Эдмонтон Ойлерз» в 1988-м), следом расположились Марио Лемье (28/«Питтсбург Пингвинз», 1991 г.) и Пол Коффи (25/«Эдмонтон», 1985 г.).

Также остающийся лучшим бомбардиром розыгрыша Кучеров набрал 32 (7+25) очка в 23 матчах. Это второе место по очкам за один плей-офф среди российских игроков — такой же результат показал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в 2018 году. Рекордсменом является нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (36/2009 г.), а на четвертое место переместился выступавший в 1994 году за «Ванкувер Кэнакс» легендарный Павел Буре (31).

Не обойдем стороной и успехи голкипера «Тампы» Андрея Василевского. На счету российского вратаря уже 17 побед в нынешнем плей-офф: он побил клубный рекорд Николая Хабибулина, шедшего на серии из 16 побед в 2004 году, когда «молнии» в итоге взяли Кубок Стэнли.

В то же время две виктории Василевского пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф НХЛ, введенного из-за ситуации с COVID-19. Достижения спортсменов в этих поединках официально включаются в общую статистику Кубка Стэнли — Василевский установил рекорд, который попросту невозможно побить при обычном формате.

Помимо этого, форвард «Старз» Александр Радулов набрал 49-е очко за карьеру в плей-офф. 34-летний россиян поднялся на 15-е место по этому показателю среди отечественных игроков, повторив результат лидера атак «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко (49). На 14-й строчке располагается Валерий Каменский (60). Национальный рекорд принадлежит Сергею Федорову (176), чуть позади идет Евгений Малкин (169), а замыкает тройку лидеров Александр Овечкин (131).

THIS CONTENT RIGHT HERE. pic.twitter.com/Fwa7ksxnYL — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 26, 2020

Между тем, нельзя не отметить недовольство проигравших: в «Далласе» раскритиковали арбитров за удаления в пользу «молний». Одно из них, в овертайме, лишило команду капитана Джейми Бенна, после чего «Тампа» в большинстве и вырвала победу. Вот что сказал после финальной сирены исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс:

«Я видел двух парней, которые боролись за шайбу. Один из них цеплял нашего игрока крюком клюшки, и наш хоккеист пытался прорваться через это. Два хоккеиста борются за шайбу, это хоккейный эпизод! Вот что я видел…

Затем посмотрел повтор много раз и увидел только то, что два парня во время плей-офф ведут борьбу за шайбу. Нужно позволить игрокам решать исход матча — они хотят играть 5 на 5 и выяснить, кто из них сильнее. Они же правы».

Как итог, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Тампы».

Пятый матч, который в случае триумфа «молний» станет последним, запланирован на 27 сентября.