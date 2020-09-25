«Уже ничего не удивляет»: Месси снова ополчился на «Барселону»

Уход Луиса Суареса из «Барселоны» породил новую волну конфликта между клубом и Лионелем Месси.

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Месяца не прошло с тех пор, как капитан каталонской команды объявил, что будет вынужден остаться в клубе, несмотря на свое желание уйти. Недовольство решением руководство аргентинец показывал при любом удобном случае во время товарищеских матчей, демонстрируя апатию в отношении команды и то, что он явно не рад быть здесь. Очередным ударом для Месси стал трансфер Суареса.

«Я уже начал принимать это, но сегодня, когда зашел в раздевалку, осознание пришло окончательно. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется. Будет странно увидеть тебя в другой футболке и тем более играть против тебя. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в клубе, так и индивидуально.

Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет.

Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг», – написал Месси в своем Instagram.

«Невероятно, как они ведут дела», — добавил в комментариях бывший партнер Месси и Суареса Неймар.

Расставание «Барселоны» и Суареса получилось неожиданным и болезненным. Уругваец не хотел уходить из команды, но попал под зачистку Жозепа Бартомеу и руководства, пытающегося войти в новый сезон без серьезных финансовых убытков. В прошлом сезоне Суарес, несмотря на травму, выбившую его на долгий срок, стал вторым бомбардиром каталонцев и исправно своей игрой приносил результат. Тяжело было предположить, что именно он будет одним из первых на выход в текущее трансферное окно, но руководство «Барсы», изрядно потратившееся и развившее кризис в клубе до небывалых масштабов, продажей незаменимого лидера команды последних лет решало свои проблемы.

Изначально 33-летний форвард должен был перейти в «Ювентус», однако сделка с туринским клубом сорвалась. После этого на Суареса вышли представители мадридского «Атлетико». Переговоры шли нормально, однако и здесь Бартомеу умудрился устроить скандал, в какой-то момент отказавшись усиливать прямого конкурента. В конечном итоге стороны нашли взаимопонимание, Суарес перешел в стан «матрасников», а «Барселона» не получила за его трансфер ни копейки, поскольку отпустила того из клуба в статусе свободного агента.

На пресс-конференции, посвященной уходу из «Барселоны», Суарес не сдержал слез и сожалел, что вынужден расстаться с клубом. Президент в свою очередь заявил, что хотел бы организовать для него прощальный матч, и то, что «Барса» всегда будет домом для тебя». Уругваец в ответ на это отказался сделать прощальное фото с Бартомеу.

Для «Барселоны» настали чрезвычайно трудные времена, но продлится это недолго. Иначе говоря, перед тем, как станет лучше, будет намного хуже. Дело в том, что Бартомеу при любом раскладе осталось пребывать на своей должности не более, чем полгода. Официальные члены клуба уже начали процедуру выдвижения вотума недоверия президенту, и, если все пойдет по плану, то к ноябрю Бартомеу отправят в отставку. В случае иного развития событий функционер практически наверняка проиграет выборы, намеченные на март 2021 года (если сохранит пост до того времени).

Но, так или иначе, уход Суареса — это прямой удар по микроскопическим шансам «Барселоны» продлить контракт с Месси. Позиция Бартомеу понятна и банальна: если новые руководители обнаружат доказательства коррупции при Бартомеу, которые и стали причиной кризиса в клубе, о чем открыто заявляли уволенные сотрудники, то ему грозит уголовное преследование. Не только из-за пандемии, но и в свете этих событий Бартомеу, грубо говоря, «подчищает» сейчас за собой, чтобы будущее руководство не приняло клуб в совсем разрушенных условиях. Однако на ситуацию с Месси это влияет настолько негативно, что даже если в клуб вернется Хави или «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, то он наверняка уйдет бесплатно уже следующим летом.