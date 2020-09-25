«Арсенал» едет на «Энфилд»: кто первым оступится в Англии

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера неудачно вошли в новый сезон: «красные дьяволы» успели провести лишь один матч у себя дома, в котором неожиданно уступили «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. Дважды манкунианцев огорчил их бывший игрок — Уилфрид Заа. Если в поединке с «Брайтоном» футболисты «МЮ» не сумеют реабилитироваться за досадное поражение, то котировки на первую отставку в сезоне наверняка будут обновлены. 23 сентября манкунианцы обыграли скромный «Лутон» в матче Кубка лиги, но вряд ли победа во второстепенном турнире смогла поднять настроение «красным дьяволам».

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Что же до «Брайтона», то подопечные Грэма Поттера в первом туре не смогли сотворить сенсацию и вполне ожидаемо уступили «Челси» (1:3), однако затем разгромил «Ньюкасл» со счетом 3:0. Команда комфортно расположилась в самой середине турнирной таблице и намерена развить успех прошлого тура.

В субботнем поединке очевидным фаворитом выглядит «МЮ». Однако в пользу «Брайтона» говорит тот факт, что и в матче с «Пэлас» «дьяволы» не были аутсайдерами.

Сможет ли «Юнайтед» избежать очередной осечки, станет ясно 26 сентября. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

«Вест Бромвич Альбион» — «Челси»

«Синие» здорово укрепили линию нападения в текущее трансферное окно, подписав перед стартом чемпионата талантливых немцев Кая Хаверца (который уже успел сделать хет-трик за «Челси» в Кубке) и Тимо Вернера. Несмотря на это, в прошлом туре команда Фрэнка Лэмпарда не смогла забить в ворота «Ливерпуля», уступив 0:2. При этом «Челси» добыл уверенную победу над «Брайтоном» со счетом 1:3. А поединок с «Вест Бромвичем» — отличный шанс приблизиться к вершине турнирной таблице.

«Вест Бромвич» является новичком АПЛ. В первых турах команда разгромно уступила «Лестеру» (0:3) и «Эвертону» (2:5). Эксперты и букмекеры практически уверены, что и на сей раз «дроздам» не удастся избежать крупного поражения.

Встреча начнется 26 сентября в 19.30 по московскому времени.

«Шеффилд Юнайтед» — «Лидс»

«Лидс» «сумасшедшего» Марсело Бьельсы едет в гости к «Шеффилду». В двух первых матчах чемпионата «павлины» забили семь мячей и разделили первую строчку по данному показателю с «Лестером». Правда, и пропустили они столько же. Это фирменный стиль Бьелсы, который вернул в АПЛ, пожалуй, самую веселую команду. В первом туре «Лидс» устроил настоящее шоу в матче против «Ливерпуля», уступив 3:4, а затем — в следующем туре — с таким же счетом обыграл «Фулхэм».

А вот «Шеффилд» пока мячей в новом сезоне чемпионата Англии не забивал, всухую уступив «Вулверхэмптону» и «Астон Вилле».

Если перед началом турнира поединок двух новичков чемпионата не бросался в глаза при просмотре календаря, то теперь, благодаря «Лидсу», рискует стать одним из самых ожидаемых в туре.

Матч начнется 27 сентября в 14.00.

«Манчестер Сити» — «Лестер»

Команда Хосепа Гвардиолы сыграла всего один матч в АПЛ, обыграв на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 1:3. А 24 сентября «горожане» не без труда одержали верх над «Борнмутом» в Кубке лиги (2:1).

После победы над «волками» Гвардиола сказал: «Всегда непросто быстро войти в сезон. Иногда начальный отрезок удается, иногда требуется больше времени, чтобы набрать кондиции, но сейчас мы успешно начали».

От «Сити» всегда ждут быстрого и весомого результата, потому интересно будет понаблюдать, сколько «горожанам» потребуется времени, чтобы найти свою игру. Думается, что если команда не подойдет к поединку с «лисами» в оптимальной форме, то ее могут ожидать большие проблемы.

«Лестер» уверенно разобрался на старте с «Бернли» и «Вест Бромвичем» (4:2 и 3:0 соответственно). Уверенная игра команды в атаке делает исход отчетного поединка крайне непредсказуемым. Но вот статистика личных встреч говорит против «лис»: команда проиграла три последних матча «горожанам».

Матч состоится 27 сентября и начнется в 18.30.

«Ливерпуль» — «Арсенал»

Безусловно, матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» — центральная игра всего третьего тура. «Красные» в прошлом сезоне стали чемпионами Англии впервые за тридцать лет, и в текущем розыгрыше АПЛ они сразу взялись за дело, набрав шесть очков из шести.

Сначала в феерическом поединке был повержен «Лидс», а затем команда Юргена Клоппа переиграла «Челси» (2:0). Правда, весь второй тайм мерсисайдцы играли в большинстве.

24 сентября мерсисайдцы забрали уверенную победу у «Линкольн Сити» в Кубке лиги со счетом 7:2. Надо полагать, что «Ливерпуль» не намерен жить успехами прошлого сезона.

«Арсенал» пока не встречался с прямыми конкурентами в борьбе за место в Лиге чемпионов. Подопечные Микеля Артеты обыграли «Фулхэм» (3:0) и «Вест Хэм» (2:1). Можно смело говорить, что для «канониров» данный поединок станет первым испытанием на пути к главному турниру Европы.

Узнаем это 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Другие матчи тура:

«Кристал Пэлас» — «Эвертон»

«Бернли» — «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

«Фулхэм» — «Астон Вилла»