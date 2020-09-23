«Это топ-турнир»: «Бавария» против «Севильи» в Суперкубке

24 сентября «Пушкаш Арена» в столице Венгрии Будапеште примет 45-й розыгрыш Суперкубка УЕФА. Разнесшая всех в Лиге чемпионов «немецкая машина» мюнхенская «Бавария» встретится с испанской «Севильей», королевой Лиги Европы.

Изначально на проведение матча за Суперкубок претендовали девять арен, включая стадионы в французской Ницце, белорусском Минске, казахстанской Алма-Ата и молдавском Кишиневе, а выбор УЕФА пал на самый вместительный из претендентов — арену португальского «Порту» «Эштадиу Драгау».

Правда, коронавирус смешал все карты и тут, и в итоге Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе игры на венгерский стадион. Ну, в конце концов, в Португалии и так проходил финал восьми Лиги чемпионов.

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Обслуживать встречу будет британская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. С 2010 года он работает на матчах Английской премьер-лиги, а с 2013-го является рефери ФИФА. При этом игр такого калибра в его послужном списке еще не было.

И «Бавария», и «Севилья» в своей истории принимали участие в этом турнире достаточно часто. «Бавария» дебютировала после своей победы в Кубке чемпионов в 1975 году, но по сумме двух встреч была разбита киевским «Динамо» — 0:3.

На следующий год мюнхенцы повторили свое достижение в главном клубном турнире Европы, но в Суперкубке уступили уже бельгийскому «Андерлехту» — 3:5 (тоже по сумме двух игр).

В 2001 году последовало третье поражение в турнире, на этот раз от английского «Ливерпуля» со счетом 2:3 — тогда Суперкубок разыгрывался уже в одну встречу.

И лишь в 2013 году «Бавария» смогла взять трофей, еле-еле сумев одолеть игравший часть матча в меньшинстве английский «Челси». Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, но в серии пенальти сильнее был Рекордмайстер.

Что касается «Севильи», то она впервые попала в Суперкубок только в 2006 году, но в итоге набрала больше участий, чем немецкий суперклуб.

Андалуссцы всегда оказывались здесь в качестве обладателей главного трофея Кубка УЕФА, а впоследствии Лиги Европы, по праву считающегося чуть ли не их собственностью.

Интересно, что «Севилья» с первого же захода взяла титул, со счетом 3:0 сенсационно разгромив лучшую на тот момент команду мира «Барселону».

Правда, следующие четыре попытки взять Суперкубок вышли неудачными. Уже в 2007-м испанцы были разбиты тогда еще грозным итальянским «Миланом» (1:3), а в 2014-2016 годах трижды подряд в драматичных противостояниях уступали соотечественникам из «Реала» (0:2, 2:3) и «Барселоны» (4:5).

Сейчас, конечно, команда Юлена Лопетеги снова не будет фаворитом — уж слишком хороша «Бавария», которая после назначения Ханса-Дитера Флика и особенно после паузы из-за пандемии выносит абсолютно всех.

Мюнхенцы потеряли разве что проданного в «Ливерпуль» Тьяго Алькантару и вернувшегося из аренды в «Барсу» Филиппе Коутинью (окончание аренды Альваро Одриосолы можно не считать), а приобретение сделали в основу только одно: у «Ман Сити» был куплен вингер сборной Германии Лерой Сане, сразу же начавший забивать и отдавать голевые передачи.

«Севилья» лишилась отправившегося в «Милан» Симона Кьера и игравшего в аренде из мадридского «Реала» основного левого защитника Серхио Регилона, зато смогла вернуть себе из «Барселоны» Ивана Ракитича, который именно здесь раскрылся как европейская звезда.

Стартовый матч с «Эльче» в Ла Лиге у команды Лопетеги был перенесен из-за позднего окончания предыдущего сезона в Лиге Европы, но в товарищеской встрече был обыгран со счетом 3:2 «Леванте».

«Бавария», конечно, явный фаворит, но известная кубковость андалуссцев может сделать свое дело, так что ставить заранее на победу мюнхенцев может оказаться делом опрометчивым.

«У меня не так много опыта, чтобы делить трофеи таким образом, но для нас это топ-турнир. Завтра против нас сыграет «Севилья», и я надеюсь, что «Бавария» будет действовать интенсивно, со страстью и продемонстрирует наши лучшие качества», — это слова Флика, который, кстати, претендует вместе с соотечественниками Юргеном Клоппом и Юлианом Нагельсманном на звание лучшего тренера прошлого сезона в Европе.